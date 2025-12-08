Πρασόπιτα με φέτα, ανθότυρο και μυζήθρα

Mία σούπερ νόστιμη πίτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Συνταγες
Οι πίτες αποτελούν ένα σνακ που μπορεί κάποιος να καταναλώσει όλες τις ώρες της μέρας. Πέραν τούτο είναι και πολύ εύκολο κάποιος να τις φτιάξει. Αν έχεις βαρεθεί λοιπόν τις κλασικές πίτες(σ.σ: τυρόπιτα, ζαμπονοτυρόπιτα, σπανακόπιτα) τώρα μπορείς να δοκιμάσεις μία νέα συνταγή. Αυτή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.

Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα

Πρασόπιτα με φέτα, ανθότυρο και μυζήθρα

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής, έφτιαξε πρασόπιτα με φέτα, μυζήθρα και ανθότυρο και έδειξε βήμα- βήμα τη διαδικασία. 

Πρασόπιτα με φέτα, ανθότυρο και μυζήθρα

Υλικά της Συνταγής 

Για το χειροποίητο φύλλο

• 500 γραμ. Αλεύρι 
• 1 κ.γ. αλάτι
• 2 κ.σ. ελαιόλαδο
 • 1 κ.σ. ξύδι ή χυμό λεμονιού
• 250–300 ml χλιαρό νερό
 • Άμυλο καλαμποκιού (κορν φλάουρ)
Για τη γέμιση
 • 5–6 πράσα
 • 2 κρεμμυδάκια φρέσκα
• 1 μεγάλο κρεμμύδι ξερό
 • 3–4 κ.σ. ελαιόλαδο
 • 200 γρ. φέτα τριμμένη
 • 150 γρ. ανθότυρο ή μαλακή μυζήθρα
• 2 αυγά
• Αλάτι – πιπέρι
• ½ κ.γ. μοσχοκάρυδο
• 1 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο

Εκτέλεση της Συνταγής 

  • Φύλλο

 1. Σε μπολ βάλε αλεύρι–αλάτι. 2. Πρόσθεσε λάδι, ξύδι και σιγά σιγά το νερό μέχρι να γίνει μαλακή, ελαστική ζύμη. 3. Ζύμωσε 5–7 λεπτά. 4. Χώρισέ την σε 4 μπαλάκια (για πιο λεπτό φύλλο) ή σε 2 μεγάλα. 5. Σκέπασέ τα και άφησε να ξεκουραστούν 30 λεπτά.  Για άνοιγμα φύλλου: Άνοιξε κάθε μπαλάκι πασπαλίζοντας με κορν φλάουρ βοηθάει να γίνει πολύ λεπτό και τραγανό.

  •  Γέμιση

1. Σε βαθύ τηγάνι ζέστανε το ελαιόλαδο. 2. Ρίξε πρώτα τα πράσα και το κρεμμύδι, χαμηλή φωτιά, να μαλακώσουν χωρίς να πάρουν χρώμα. 3. Πρόσθεσε τα φρέσκα κρεμμυδάκια. 4. Αλατοπίπερο και (αν θέλεις) μοσχοκάρυδο. 5. Άφησέ τα να κρυώσουν. 6. Ανακάτεψε μέσα φέτα, ανθότυρο και αυγά, μαζί με άνηθο.  Στήσιμο πίτας 1. Άνοιξε το πρώτο φύλλο και στρώσ’ το σε λαδωμένο ταψί. 2. Ράντισε με λίγο λάδι. 3. Βάλε τη γέμιση ομοιόμορφα. 4. Σκέπασε με το δεύτερο φύλλο. 5. Γύρισε τις άκρες και χαράκωσε απαλά την επιφάνεια. 6. Ράντισε με λίγο λάδι ή βούτυρο.   Ψήσιμο • 180°C, πάνω–κάτω • 50–60 λεπτά μέχρι να ροδίσει καλά το φύλλο και να γίνει τραγανό. 

Δείτε το Breakfast@Star 
 

