Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα

Αν σου αρέσουν οι τυρόπιτες και ψάχνεις να βρεις διαφορετικές συνταγές για να ικανοποιήσεις τον ουρανίσκο σου, το star.gr έψαξε και βρήκε κάποιες που θα σε συναρπάσουν.

Η πρώτη μάλιστα είναι με φύλλο κανταϊφι και τρία τυριά, έμπνευση του σεφ του Breakfast@Star Γιώργου Ρήγα.

Υλικά της συνταγής

• 400 γρ. φύλλο κανταΐφι

• 250 γρ. φέτα τριμμένη

• 150 γρ. κασέρι ή γραβιέρα τριμμένη

• 150 γρ. γαλοπούλα

• 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο

• 3 αυγά

• 250 ml γάλα

• 100 ml κρέμα γάλακτος

• 2 κ.σ. βούτυρο λιωμένο

• 3 κ.σ. ελαιόλαδο

• Πιπέρι

Εκτέλεση της συνταγής

Ξεψάχνισε καλά το κανταΐφι με τα χέρια, να αφρατέψει.

Περιχύνεις με το λιωμένο βούτυρο και το ελαιόλαδο, ανακατεύεις απαλά να πάει παντού.

Ετοίμασε τη γέμιση: Σε μπολ βάλε φέτα, κασέρι, γαλοπούλα, δυόσμο και λίγο πιπέρι.

Ανακάτεψε

Στρώσε στο ταψί: Βάλε τη μισή ποσότητα κανταΐφι στον πάτο και άπλωσέ το. Ρίξε τη γέμιση ομοιόμορφα. Κάλυψε με το υπόλοιπο κανταΐφι και πίεσε ελαφρά. Χτύπησε αυγά, γάλα, κρέμα και μοσχοκάρυδο (αν χρησιμοποιήσεις).

Περιχύνεις το μείγμα ομοιόμορφα πάνω στο κανταΐφι.

Άφησέ το να σταθεί 10–15 λεπτά να τραβήξει τα υγρά

Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C (αέρα) για 40–45 λεπτά, μέχρι να γίνει χρυσαφένιο και τραγανό.

Στριφτή πίτα με τυρί, μυρωδικά και φρέσκο κρεμμύδι

H δεύτερη πίτα είναι στριφτή με τυρί και μυρωδικά και μας την έδειξε ο Σταύρος Βαρθαλίτης πριν λίγα χρόνια.

Υλικά για τη στριφτή πίτα

7-8 Φύλλα κρούστας

700 γρ. Φέτα

200 γρ. γάλα 3,5% λιπαρά φρέσκο, πλήρες

2 αυγά μεγάλα

4 κλωνάρια

Φρέσκο δυόσμο

2 κλωνάρια Φρέσκια ρίγανη

1/4 ματσάκι Φρέσκο άνηθο

2 Φρέσκα κρεμμύδια

2 κλωνάρια Φρέσκο θυμάρι

αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

100 γρ. ελαιόλαδο για άλειμμα

Για τη στριφτή πίτα

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο C στον αέρα. • Σε ένα μπολ θρυμματίζουμε με τα χέρια μας τη φέτα. • Προσθέτουμε τα αυγά, το γάλα, ψιλοκομμένα τα φύλλα από τον δυόσμο, τη ρίγανη, το θυμάρι, τον άνηθο και τα φρέσκα κρεμμύδια, αλάτι, πιπέρι. Φοράμε γάντια και ανακατεύουμε με τα χέρια μας να ομογενοποιηθεί το μείγμα. • Λαδώνουμε με το μισό λάδι ένα ταψί στρογγυλό 26 εκ. στη βάση και στα 1 τοιχώματα. • Απλώνουμε το φύλλο σε ένα πάγκο κοπής με τη μεγάλη πλευρά προς τα εμάς και απλώνουμε με ένα κουτάλι κατά μήκος, 5 κουταλιές από τη γέμιση. • Τυλίγουμε το φύλλο σαν μπαστούνι και ξεκινάμε από το κέντρο να τυλίγουμε σαν σαλιγκάρι. • Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και όπου τελειώνει ένα φύλλο, ξεκινάει το επόμενο. • Αλείφουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο με ένα πινέλο επάνω από την πίτα. • Ψήνουμε στη μεσαία θέση του φούρνου, για 40 λεπτά. • Αποσύρουμε από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 20 λεπτά. • Σερβίρουμε.

Πατσαβουρόπιτα με ανθότυρο, φέτα, δυόσμο

Υλικά (για ταψί 30x40)

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας

• 300 γρ. ανθότυρο

• 200 γρ. φέτα τριμμένη

• 2 αυγά

• 200 ml γάλα

• 150 ml σόδα

• 100 ml ηλιέλαιο

• 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο (ή 1 κ.σ. ξερό)

• Λίγο πιπέρι

• Σουσάμι για πασπάλισμα

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C αέρα. 2. Ετοιμάζεις τη γέμιση: Σε μπολ βάζεις το ανθότυρο, τη φέτα, τον δυόσμο, λίγο πιπέρι και 1 αυγό. Ανακατεύεις καλά. 3. Ετοιμάζεις το ταψί: Το αλείφεις με λίγο ηλιέλαιο. 4. Στρώνεις τα φύλλα: Παίρνεις ένα-ένα τα φύλλα κρούστας, τα τσαλακώνεις (πατσαβουριάζεις) και τα βάζεις στο ταψί, σκορπίζοντας ενδιάμεσα κουταλιές από τη γέμιση. Συνεχίζεις μέχρι να τελειώσουν όλα. 5. Ετοιμάζεις το περιχυτικό μείγμα: Σε μπολ χτυπάς το δεύτερο αυγό με το γάλα, τη σόδα (ή Sprite) και το ηλιέλαιο. 6. Περιχύνεις το μείγμα πάνω από τα φύλλα στο ταψί. Αφήνεις για 10 λεπτά να το απορροφήσει. 7. Πασπαλίζεις με λίγο σουσάμι αν θέλεις. 8. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο για 45–50 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει όμορφα.



