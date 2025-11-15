Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα

Aυτές τις συνταγές θα θες να τις φτιάχνεις συνέχεια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.11.25 , 17:12 Πρεμιέρα για το «Εδώ Tv» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα
15.11.25 , 17:07 Διάλογοι - φωτιά: Πώς οι ψευτοεπενδυτές των καζίνο παγίδευσαν τον Μαρτίκα
15.11.25 , 16:46 Aυτό είναι το παλτό που φέτος επιστρέφει στη μόδα
15.11.25 , 16:38 Ναταλία Γερμανού σε Καινούργιου: «Θα κάνεις το πιο όμορφο κοριτσάκι»
15.11.25 , 16:36 Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα
15.11.25 , 16:04 Γι' αυτό ο Κέντρικ Ναν δε θα φύγει από τον Παναθηναϊκό
15.11.25 , 15:34 Έπεσαν οι υπογραφές για την τέταρτη φρεγάτα Belharra
15.11.25 , 14:54 Καρδίτσας: «Οι φύλακες άγγελοί μας» - Καλύτερα το βρέφος που κάηκε από λάδι
15.11.25 , 14:31 Αττική Οδός: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε μπλόκο για αλκοτέστ
15.11.25 , 14:16 Τροχαίο Γλυκά Νερά: Δύο νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων
15.11.25 , 14:06 Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι με τον Βασίλη Καρύδη
15.11.25 , 13:42 Βορίζια: «Υπήρξε συμπλοκή και πριν ένα χρόνο, αλλά έγινε σασμός»
15.11.25 , 12:52 Απόστολος Γκλέτσος: Δεν εμφανίστηκε στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
15.11.25 , 12:26 Δημοσίευμα «βόμβα» για συμφωνία Αλαφούζου - Μυστακίδη για τον Παναθηναϊκό
15.11.25 , 12:16 Αράχωβα: Συνέλαβαν τους δολοφόνους του 42χρονου
Aυτά τα τρία ζώδια θα ζήσουν ένα δυνατό love story
Δημήτρης Ζήκος: Η καταγωγή, το επάγγελμα και ο έρωτας με τη Στέλλα
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Εκτός εκπομπής η Ανθή Βούλγαρη - Τι συνέβη;
Διάλογοι - φωτιά: Πώς οι ψευτοεπενδυτές των καζίνο παγίδευσαν τον Μαρτίκα
Καρδίτσας: «Οι φύλακες άγγελοί μας» - Καλύτερα το βρέφος που κάηκε από λάδι
Ζενεβιέβ Μαζαρί: Ρομαντική απόδραση στο Παρίσι με τον Βασίλη Καρύδη
Παναγιώτης Κουτσουμπής: Η ηλικία, το βιογραφικό και οι επιχειρήσεις
Αττική Οδός: Συνελήφθη γνωστή δημοσιογράφος σε μπλόκο για αλκοτέστ
Πρεμιέρα για το «Εδώ Tv» με τον Γρηγόρη Γκουντάρα και τη Ναταλί Κάκκαβα
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγή Για Λαχταριστή Σοκολατόπιτα
Breakfast@Star: O Xρήστος Μοίρας έκανε ντεμπούτο με το πιο νόστιμο
Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αν σου αρέσουν οι τυρόπιτες και ψάχνεις να βρεις διαφορετικές συνταγές για να ικανοποιήσεις τον ουρανίσκο σου, το star.gr έψαξε και βρήκε κάποιες που θα σε συναρπάσουν.

Μία σούπερ πεντανόστιμη πίτα διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα

Η πρώτη μάλιστα είναι με φύλλο κανταϊφι και τρία τυριά, έμπνευση του σεφ του Breakfast@Star Γιώργου Ρήγα.

Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα

Υλικά της συνταγής

• 400 γρ. φύλλο κανταΐφι 
• 250 γρ. φέτα τριμμένη
• 150 γρ. κασέρι ή γραβιέρα τριμμένη
• 150 γρ. γαλοπούλα
• 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο
• 3 αυγά
• 250 ml γάλα
• 100 ml κρέμα γάλακτος 
• 2 κ.σ. βούτυρο λιωμένο
• 3 κ.σ. ελαιόλαδο
• Πιπέρι

Εκτέλεση της συνταγής

  • Ξεψάχνισε καλά το κανταΐφι με τα χέρια, να αφρατέψει.
  • Περιχύνεις με το λιωμένο βούτυρο και το ελαιόλαδο, ανακατεύεις απαλά να πάει παντού.
  • Ετοίμασε τη γέμιση: Σε μπολ βάλε φέτα, κασέρι, γαλοπούλα, δυόσμο και λίγο πιπέρι. 
  • Ανακάτεψε
  • Στρώσε στο ταψί: Βάλε τη μισή ποσότητα κανταΐφι στον πάτο και άπλωσέ το. Ρίξε τη γέμιση ομοιόμορφα. Κάλυψε με το υπόλοιπο κανταΐφι και πίεσε ελαφρά.  Χτύπησε αυγά, γάλα, κρέμα και μοσχοκάρυδο (αν χρησιμοποιήσεις).
  • Περιχύνεις το μείγμα ομοιόμορφα πάνω στο κανταΐφι.
  • Άφησέ το να σταθεί 10–15 λεπτά να τραβήξει τα υγρά
  • Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 °C (αέρα) για 40–45 λεπτά, μέχρι να γίνει χρυσαφένιο και τραγανό.

Στριφτή πίτα με τυρί, μυρωδικά και φρέσκο κρεμμύδι

H δεύτερη πίτα είναι στριφτή με τυρί και μυρωδικά και μας την έδειξε ο Σταύρος Βαρθαλίτης πριν λίγα χρόνια.

Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα

Υλικά για τη στριφτή πίτα

7-8 Φύλλα κρούστας 
700 γρ. Φέτα
 200 γρ. γάλα 3,5% λιπαρά φρέσκο, πλήρες 
2 αυγά μεγάλα
4 κλωνάρια 
Φρέσκο δυόσμο 
2 κλωνάρια Φρέσκια ρίγανη 
1/4 ματσάκι Φρέσκο άνηθο
 2 Φρέσκα κρεμμύδια
 2 κλωνάρια Φρέσκο θυμάρι 
αλάτι 
φρεσκοτριμμένο πιπέρι 
100 γρ. ελαιόλαδο για άλειμμα

Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα

Για τη στριφτή πίτα 

• Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 180ο C στον αέρα. • Σε ένα μπολ θρυμματίζουμε με τα χέρια μας τη φέτα. • Προσθέτουμε τα αυγά, το γάλα, ψιλοκομμένα τα φύλλα από τον δυόσμο, τη ρίγανη, το θυμάρι, τον άνηθο και τα φρέσκα κρεμμύδια, αλάτι, πιπέρι. Φοράμε γάντια και ανακατεύουμε με τα χέρια μας να ομογενοποιηθεί το μείγμα. • Λαδώνουμε με το μισό λάδι ένα ταψί στρογγυλό 26 εκ. στη βάση και στα 1 τοιχώματα. • Απλώνουμε το φύλλο σε ένα πάγκο κοπής με τη μεγάλη πλευρά προς τα εμάς και απλώνουμε με ένα κουτάλι κατά μήκος, 5 κουταλιές από τη γέμιση. • Τυλίγουμε το φύλλο σαν μπαστούνι και ξεκινάμε από το κέντρο να τυλίγουμε σαν σαλιγκάρι. • Συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία και όπου τελειώνει ένα φύλλο, ξεκινάει το επόμενο. • Αλείφουμε το υπόλοιπο ελαιόλαδο με ένα πινέλο επάνω από την πίτα. • Ψήνουμε στη μεσαία θέση του φούρνου, για 40 λεπτά. • Αποσύρουμε από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου για 20 λεπτά. • Σερβίρουμε.

Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα

Πατσαβουρόπιτα με ανθότυρο, φέτα, δυόσμο

Υλικά (για ταψί 30x40)

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 300 γρ. ανθότυρο
• 200 γρ. φέτα τριμμένη
• 2 αυγά
• 200 ml γάλα
• 150 ml σόδα
• 100 ml ηλιέλαιο
• 2 κ.σ. φρέσκο δυόσμο ψιλοκομμένο (ή 1 κ.σ. ξερό)
• Λίγο πιπέρι
• Σουσάμι για πασπάλισμα

Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα

Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Προθερμαίνεις τον φούρνο στους 180°C αέρα. 2. Ετοιμάζεις τη γέμιση: Σε μπολ βάζεις το ανθότυρο, τη φέτα, τον δυόσμο, λίγο πιπέρι και 1 αυγό. Ανακατεύεις καλά. 3. Ετοιμάζεις το ταψί: Το αλείφεις με λίγο ηλιέλαιο. 4. Στρώνεις τα φύλλα: Παίρνεις ένα-ένα τα φύλλα κρούστας, τα τσαλακώνεις (πατσαβουριάζεις) και τα βάζεις στο ταψί, σκορπίζοντας ενδιάμεσα κουταλιές από τη γέμιση. Συνεχίζεις μέχρι να τελειώσουν όλα. 5. Ετοιμάζεις το περιχυτικό μείγμα: Σε μπολ χτυπάς το δεύτερο αυγό με το γάλα, τη σόδα (ή Sprite) και το ηλιέλαιο. 6. Περιχύνεις το μείγμα πάνω από τα φύλλα στο ταψί. Αφήνεις για 10 λεπτά να το απορροφήσει. 7. Πασπαλίζεις με λίγο σουσάμι αν θέλεις. 8. Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο για 45–50 λεπτά, μέχρι να φουσκώσει και να ροδίσει όμορφα.


Τρεις πεντανόστιμες και διαφορετικές συνταγές για τυρόπιτα

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΠΙΤΑ
 |
ΠΙΤΕΣ
 |
ΤΥΡΟΠΙΤΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top