«Λένε στη Στεφανία “Τι δουλειά έχεις με τον παππού;”»

Ποιος Έλληνας ηθοποιός έκανε αυτή τη δήλωση;

Στο επίκεντρο των σχολίων στα social media έχει βρεθεί πολλές φορές η διαφορά ηλικίας ανάμεσα στον Τόνυ Δημητρίου και τη σύντροφό του, Στεφανία Γκουρνέλου. Το ζευγάρι, που έχει καταφέρει να γίνει viral μέσα από τα χιουμοριστικά του βίντεο στο TikTok, μίλησε ανοιχτά στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», απαντώντας τόσο στην κριτική που δέχεται όσο και στη μεγάλη απήχηση που έχει αποκτήσει στο κοινό.

Ο Τόνυ Δημητρίου δεν απέφυγε να σχολιάσει με χιούμορ τις αιχμές για την ηλικία του, εξηγώντας πως τα αρνητικά σχόλια δεν τον επηρεάζουν. Όπως ανέφερε, τα σχόλια ποικίλλουν, από θετικά μηνύματα θαυμασμού μέχρι πιο αιχμηρές αναφορές. «Κάποιοι θα πουν στη Στεφανία “τι δουλειά έχεις με τον παππού”. Εγώ τους τραγουδάω “έλα στον παππού”», είπε γελώντας, δείχνοντας ότι αντιμετωπίζει την κριτική με αυτοσαρκασμό.

Στ. Γκουρνέλου: «Δεν αισθάνομαι ικανή να γίνω μάνα, ο φόβος με ευνουχίζει»

Στεφανία Γκουρνέλου-Τόνυ Δημητρίου

Στη συνέχεια μίλησε για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται το χιούμορ και την κωμωδία, τονίζοντας πως δεν πιστεύει στα φίλτρα και στους περιορισμούς. «Αυτοχαρακτηρίζομαι κάφρος, αλλά θεωρώ ότι δεν υπάρχουν κακές λέξεις, υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Αν αρχίσεις να κόβεις λέξεις από την κωμωδία, τη σκοτώνεις. Χάνεται ο αυθορμητισμός», ανέφερε, διευκρινίζοντας ωστόσο πως άλλο είναι το χιούμορ και άλλο η πρόθεση προσβολής.

Ο ηθοποιός αποκάλυψε επίσης πώς ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικτυακή επιτυχία. Όπως είπε, τα βίντεο που σήμερα μετρούν εκατοντάδες εκατομμύρια προβολές γεννήθηκαν από μια απλή πλάκα στις διακοπές τους. «Ξεκίνησε χαλαρά και κάποια στιγμή αυτό γιγαντώθηκε, φτάνοντας πάνω από 200 εκατομμύρια views», σημείωσε, επιβεβαιώνοντας ότι η απήχηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε σκέψεις που έγιναν στο παρελθόν για τηλεοπτική αξιοποίηση αυτής της χημείας. «Είχε συζητηθεί κάποια στιγμή να γίνει σειρά, κάτι σαν το “Σ’ αγαπώ μ’ αγαπάς”, αλλά τελικά έμεινε στα λόγια», αποκάλυψε, ενώ δεν παρέλειψε να σχολιάσει και τη δική του επαγγελματική πορεία, λέγοντας πως η κρίση ήρθε τη στιγμή που άρχιζε να απολαμβάνει τους καρπούς της δουλειάς του.

Στεφανία Γκουρνέλου-Τόνυ Δημητρίου

Από την πλευρά της, η Στεφανία Γκουρνέλου μίλησε για το πώς βίωσε την έκθεση και την αρνητική κριτική, κυρίως στα πρώτα τους βήματα. «Στην αρχή τα αρνητικά σχόλια ήταν πάρα πολλά. Πλέον έχουν μειωθεί, αλλά έχω μπλοκάρει και πολύ κόσμο», εξομολογήθηκε, προσθέτοντας ότι δυσκολεύεται να κατανοήσει τη νοοτροπία όσων επιλέγουν να γράφουν κακεντρεχή σχόλια.

Παρά τις αντιδράσεις, το ζευγάρι συνεχίζει να μοιράζεται στιγμές με χιούμορ και αυθορμητισμό, δείχνοντας πως επιλέγει να κρατά τα θετικά και να αφήνει την κριτική να περνά χωρίς να επηρεάζει τη σχέση ή την καθημερινότητά του.

