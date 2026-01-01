Χαϊδάρι: Οδηγός Lamborghini έτρεχε με 250 χιλιόμετρα την ώρα!

Την ίδια ώρα που καταγράφονται θετικά στατιστικά από την τροχαία για τη μείωση των μεθυσμένων οδηγών, κυρίως λόγω των αλλεπάλληλων αλκοτέστ της Τροχαίας, τον γύρο του διαδικτύου κάνει βίντεο που δείχνει ένα οδηγό Lamborghini που έτρεχε στο Χαϊδάρι με 250 χιλιόμετρα την ώρα, προκειμένου να ανεβάσει βίντεο στο TikTok!

Και όχι μόνο αυτό, αλλά δε φορούσε ούτε ζώνη ασφαλείας. Μάλιστα, το αυτοκίνητο δεν ήταν δικό τους, αλλά το είχαν νοικιάσει.

Με νοικιασμένη Lamborghini ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα στο Χαϊδάρι 23χρονος

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά τη δημοσίευση του οπτικού υλικού κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί της Τροχαίας, οι οποίοι αξιοποίησαν πλήρως τα στοιχεία που «έδινε» το ίδιο το βίντεο.

Σε βάρος του 23χρονου οδηγού σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, ενώ σε βάρος του 32χρονου συνοδηγού για άμεση και απλή συνέργεια στην ίδια πράξη.

Δικογραφία για οδηγό και συνοδηγό της Lamborghini που ανέποτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα στο Χαϊδάρ