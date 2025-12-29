Αλκοτέστ και σε πατίνια: Οδηγούσε μεθυσμένη και της πήραν το πατίνι

Πλήρωσε πρόστιμο 350 ευρώ

29.12.25 , 11:07
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εντατικοί είναι οι έλεγχοι τον τελευταίο καιρό στους δρόμους της Αθήνας, με τους άνδρες της Τροχαίας να πραγματοποιούν χιλιάδες αλκοτέστ, τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο κι αλλού. 

Διαμαντής Καραναστάσης: Τι έδειξε το αλκοτέστ - Η ανάρτησή του

Στην Πανεπιστημίου το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκε οδηγός ηλεκτρονικού πατινιού να έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η οδηγός του πατινιού εντοπίστηκε στον προέλεγχο, με την κατανάλωση αλκοόλ να επιβεβαιώνεται και με αλκοτέστ, στο οποίο υποβλήθηκε. 

Οδηγός-πύραυλος στην Εθνική: Έτρεχε με 230 χλμ./ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ

Ως εκ τούτου οι άνδρες της Τροχαίας της επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ και κάλεσαν γερανό για να απομακρύνει το πατίνι. 

Δήμητρα Ματσούκα: «Είμαι αθώα. Πέρασα δύσκολες στιγμές»

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, χθες σε περίπου 2.500 ελέγχους που έγιναν μέσα σε τέσσερις ώρες στην Πανεπιστημίου, εντοπίστηκαν 11 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ. 
 

