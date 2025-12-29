Αλκοτέστ και σε πατίνια: Οδηγούσε μεθυσμένη και της πήραν το πατίνι

Εντατικοί είναι οι έλεγχοι τον τελευταίο καιρό στους δρόμους της Αθήνας, με τους άνδρες της Τροχαίας να πραγματοποιούν χιλιάδες αλκοτέστ, τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο κι αλλού.

Στην Πανεπιστημίου το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκε οδηγός ηλεκτρονικού πατινιού να έχει καταναλώσει αλκοόλ πάνω από το όριο.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η οδηγός του πατινιού εντοπίστηκε στον προέλεγχο, με την κατανάλωση αλκοόλ να επιβεβαιώνεται και με αλκοτέστ, στο οποίο υποβλήθηκε.

Ως εκ τούτου οι άνδρες της Τροχαίας της επέβαλαν πρόστιμο 350 ευρώ και κάλεσαν γερανό για να απομακρύνει το πατίνι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, χθες σε περίπου 2.500 ελέγχους που έγιναν μέσα σε τέσσερις ώρες στην Πανεπιστημίου, εντοπίστηκαν 11 οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ.

