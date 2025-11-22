Οδηγός-πύραυλος στην Εθνική: Έτρεχε με 230 χλμ./ώρα υπό την επήρεια αλκοόλ

Έναν… πύραυλο εντόπισαν τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας οι αστυνομικοί της Τροχαίας. Ένας 45χρονος οδηγός κινούνταν με 230 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ όπως διαπιστώθηκε βρισκόταν και υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι εικόνες από τη στιγμή που το ραντάρ καταγράφει την ιλιγγιώδη ταχύτητα είναι χαρακτηριστικές.

Δες το δελτίο του STAR

Το ραντάρ «έδειξε» 230 χλμ./ώρα

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Μπούσιο, ο οδηγός κινούνταν στο ρεύμα ανόδου της Εθνικής Οδού, στο σημείο όπου αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων είχαν στήσει μπλόκο.

Το ραντάρ κατέγραψε τα 230 χιλιόμετρα την ώρα, δηλαδή 130 χλμ./ώρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο, το οποίο στο συγκεκριμένο σημείο είναι 100 χλμ./ώρα.

Αμέσως μία μοτοσικλέτα της Τροχαίας ξεκίνησε να τον καταδιώκει. Μετά από λίγη ώρα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον πλησιάσουν και να τον ακινητοποιήσουν.

Θετικός σε αλκοτέστ – Πάνω από το όριο και στις δύο μετρήσεις

Ο 45χρονος υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, όπου τόσο στην πρώτη όσο και στη δεύτερη μέτρηση διαπιστώθηκε πως οδηγούσε πάνω από το επιτρεπόμενο όριο. Σε βάρος του βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Απολογισμός ελέγχων: 91 παραβάσεις για αλκοόλ σε μία νύχτα

Στο πλαίσιο της ίδιας επιχειρησιακής δράσης της Τροχαίας πραγματοποιήθηκαν πάνω από 5.500 έλεγχοι αλκοτέστ, από τους οποίους προέκυψαν 91 παραβάσεις.

Τρεις οδηγοί συνελήφθησαν, καθώς η μέτρηση στο αλκοτέστ ξεπέρασε τα 0.60 mg/l, όριο που συνεπάγεται αυτόφωρη διαδικασία.