TOYOTA GAZOO Racing: Αλλάζει το όνομά της σε «GAZOO Racing»

Η ιστορία της TOYOTA GAZOO Racing

TOYOTA GAZOO Racing: Αλλάζει το όνομά της σε «GAZOO Racing»
Η TOYOTA GAZOO Racing (TGR) ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στις ιδρυτικές της αρχές, και στο όνομα «GAZOO Racing» για να ενισχύσει την κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων και την ενθάρρυνση των ταλέντων, βασισμένη στο μηχανοκίνητο αθλητισμό.Η TOYOTA GAZOO Racing έχει προωθήσει την κατασκευή ολοένα και καλύτερων αυτοκινήτων και την ενίσχυση του ταλέντου, αναλαμβάνοντας την πρόκληση του να αγωνίζεται σε διάφορες κατηγορίες μηχανοκίνητου αθλητισμού τόσο στην Ιαπωνία όσο και στο εξωτερικό. 

Η GAZOO Racing έχει τις ρίζες της στο 2007, όταν ο Akio Toyoda (τότε εκτελεστικός αντιπρόεδρος) αγωνίστηκε στον αγώνα αντοχής 24 ωρών του Nürburgring μαζί με τον μέντορα οδήγησης και οδηγό της Toyota Motor Corporation (TMC), Hiromu Naruse, και αρκετούς άλλους συναδέλφους.Τον Απρίλιο του 2015, η TMC αποφάσισε να ενοποιήσει τις εσωτερικές της δραστηριότητες στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με τα σήματα «TOYOTA Racing», «LEXUS Racing» και «GAZOO Racing», υπό την ενιαία επωνυμία «GAZOO», με την οποία υιοθέτησε το λογότυπο «TOYOTA GAZOO Racing». Ήταν μια εξέλιξη που σηματοδότησε τη στιγμή που δραστηριότητες που δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν την λέξη «TOYOTA» το 2007, μπορούσαν επιτέλους να φέρουν το όνομα της εταιρείας.

Η Toyota Motor Corporation (Toyota) και η TOYOTA RACING GmbH άλλαξαν το όνομα της εταιρείας του ευρωπαϊκού κέντρου έρευνας και ανάπτυξης και θυγατρικής της «TOYOTA GAZOO Racing Europe GmbH» (Κολωνία, Γερμανία) σε «TOYOTA RACING GmbH» και θα αρχίσουν να χρησιμοποιούν το νέο όνομα από τις 7 Ιανουαρίου 2026 και μετά.Η TOYOTA RACING GmbH θα ενισχύσει τα θεμέλια που υποστηρίζουν την τεχνολογική ανάπτυξη της Toyota μακροπρόθεσμα μέσω τεχνολογίας αιχμής στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

