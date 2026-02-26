Στο Cash or Trash ένα έργο τέχνης μιας διεθνούς φήμης Ελληνίδας εικαστικού

Σήμερα, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου στις 17:20, στο Cash or Trash, η Δέσποινα Μοιραράκη θα υποδεχθεί τρεις νέους πωλητές και ο Θάνος Λούδος, ο ειδικός συνεργάτης της εκπομπής, θα εκτιμήσει τα αντικείμενά τους, που έχουν μια ξεχωριστή ιστορία.

Ο Γιάννης, γνωστός στο ευρύ κοινό μέσα από τη δική του εκπομπή, όπου αναδεικνύει ξεχωριστές και αληθινές ανθρώπινες ιστορίες προσφέροντας στήριξη και ελπίδα, έρχεται στο Cash or Trash με ένα οικογενειακό κειμήλιο μεγάλης συναισθηματικής αξίας. Η βαθιά του επιθυμία να γνωρίσει από κοντά τη Δέσποινα Μοιραράκη γίνεται αφορμή για μια ιδιαίτερη τηλεοπτική στιγμή. Σε μια αυθόρμητη εξομολόγηση, μοιράζεται και τη δική του προσωπική διαδρομή, ελπίζοντας να αγγίξει τηλεθεατές που ίσως ταυτιστούν μαζί του. Το αντικείμενό του «μαγνητίζει» το ενδιαφέρον και των πέντε αγοραστών και, όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, η μαγεία της δημοπρασίας αναλαμβάνει τα υπόλοιπα!

Η Τζένη είναι μια δυναμική γυναίκα που παραμένει δραστήρια και δημιουργική ακόμη και μετά τη συνταξιοδότησή της. Το έργο τέχνης που παρουσιάζει στο δωμάτιο εκτίμησης προέρχεται από την προσωπική της συλλογή και φέρει την υπογραφή μιας διεθνούς φήμης Ελληνίδας εικαστικού, της οποίας το όνομα ακούγεται για πρώτη φορά στην εκπομπή. Με αφορμή το συγκεκριμένο έργο, το δωμάτιο των αγοραστών μετατρέπεται για λίγο σε πραγματικό οίκο δημοπρασιών, καθώς ένας εντυπωσιακός «Μέγας Αλέξανδρος» διεκδικείται σθεναρά από όλους. Η ένταση ανεβαίνει και οι προσφορές διαδέχονται η μία την άλλη σε μια συναρπαστική αναμέτρηση.

Ο Γιώργος, δεύτερης γενιάς παλαιοπώλης, επιστρέφει στο Cash or Trash αποφασισμένος να κλείσει μια ακόμη επιτυχημένη συμφωνία. Αυτή τη φορά παρουσιάζει ένα ζευγάρι εντυπωσιακών design αντικειμένων, που παραμένουν σε πολύ καλή κατάσταση παρά τα 30 χρόνια που έχουν περάσει από την κατασκευή τους. Το ιδιαίτερο χρώμα και το ξεχωριστό τους σχήμα κεντρίζουν αμέσως το ενδιαφέρον. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας αποκαλύπτεται ότι ο γιατρός της παρέας, Γιώργος Δαράβαλης, έχει παλαιότερη σύνδεση με τα συγκεκριμένα αντικείμενα — γεγονός που δίνει άλλη διάσταση στη διεκδίκηση. Ωστόσο, οι Θανάσης Μαυρομάτης, Γιώργος Τσαγκαράκης και Άλεξ Σταυρίδης δεν σκοπεύουν να του το κάνουν εύκολο. Η μάχη των προσφορών είναι δυναμική και καθηλωτική, με την τελική επικράτηση να ανήκει σε εκείνον που θα τολμήσει την πιο γενναία κίνηση!

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες κι άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια. Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες... κονταροχτυπιούνται για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!

H νέα σεζόν του Cash or Trash, όμως, κρύβει εκπλήξεις. Κάθε εβδομάδα ένας διάσημος πωλητής έρχεται να πουλήσει το αντικείμενό του, για να ζήσει την εμπειρία της δημοπρασίας!

Αυτή τη σεζόν στο Cash or Trash… γίνεται παιχνίδι! Οι νέοι αγοραστές, ο interior designer & event stylist Μελέτης Παγώνης κι η κοσμηματοποιός Νάντια Μπέλε, έρχονται αποφασισμένοι να «ανακατέψουν» τη δημοπρασία, να διεκδικήσουν τα πιο συλλεκτικά αντικείμενα και να πάρουν τα ηνία από τους παλιούς.

Την «παλιά φρουρά» των αγοραστών εκπροσωπούν ο έμπορος κοσμημάτων κι αντικέρ Γιώργος Τσαγκαράκης, η επενδύτρια νέων τεχνολογιών Ελομίδα Βισβίκη, οι επιχειρηματίες Άννα - Μαρία Ρογδάκη, Θάνος Μαρίνης κι Άλεξ Σταυρίδης, η interior designer Ιόλη Χιωτίνη, οι παλαιοπώλες Δημήτρης Δεμερτζής κι Άντα Πανά, ο έμπορος συλλεκτικών ειδών Θανάσης Μαυρομάτης, ο δικηγόρος Φοίβος Στρουγγάρης, η Κύπρια αντικέρ Έρμα Στυλιανίδου, η έμπορος κοσμημάτων Ειρήνη Πλευράκη κι ο γιατρός Γιώργος Δαράβαλης.

Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές, βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; Το Cash or Trash, που επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν στο Star, θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας!

Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι!

Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!

Μην το σκέφτεσαι, έλα κι εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

