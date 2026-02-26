Φαίη Σκορδά: «Δίνουν και παίρνουν» οι σπόντες για τον γάμο της στην εκπομπή

Οι καλεσμένοι και το πέπλο - Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.02.26 , 16:42 Καπούτ στο θέατρο Αλκμήνη
26.02.26 , 16:41 Δίκη για υποκλοπές: Ποινές - μαμούθ 126 ετών στους 4 κατηγορούμενους
26.02.26 , 16:20 Κυρανάκης: «Η δολιοφθορά αφορά δύο σημεία» - Πώς έγινε αντιληπτή
26.02.26 , 15:52 Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!
26.02.26 , 15:45 Ύδρα: Σκηνές Δράσης Με Τον Brad Pitt
26.02.26 , 15:38 Νατάσα Θεοδωρίδου: Η αλήθεια για τον φημολογούμενο γάμο με τον Καρυπίδη
26.02.26 , 15:32 26χρονος νοσηλεύεται με μηνιγγίτιδα στο Τζάνειο
26.02.26 , 15:32 Ιωάννα Τούνη: «Η αγαπημένη μου εποχή είναι όταν έχω λεφτά»
26.02.26 , 15:27 Γιάννης Νταλιάνης: Βαρύ πένθος για τον ηθοποιό - Πέθανε ο αδελφός του
26.02.26 , 14:57 Φοινικούντα: Η μητέρα του δράστη ανοίγει το camping
26.02.26 , 14:51 Εφιάλτης στην Αρκαδία: Τη λήστεψαν, τη βίασαν και τράβηξαν βίντεο
26.02.26 , 14:46 Η Ελένη Μενεγάκη με νάρθηκα στο χέρι - Ατύχημα για την παρουσιάστρια
26.02.26 , 14:38 Mέσι: Αποκάλυψε πώς έκανε πρόταση γάμου στην Αντονέλα
26.02.26 , 14:23 Eύκολη συνταγή για γαριδομακαρονάδα με λευκή σάλτσα
26.02.26 , 14:17 Άση Μπήλιου: Πώς μας επηρεάζει το εκρηκτικό τετράγωνο Άρη - Ουρανού;
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Κικίλας - Μπαλατσινού: Στην Πάτμο για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας
Ανθή Βούλγαρη: Εκτός εκπομπής η παρουσιάστρια - Τι είπε ο Χασοπόπουλος
Απεργία 28/2: Πώς θα λειτουργήσουν τα ΜΜΜ
MasterChef: «Όταν δουν τα επεισόδια, θα είναι καλά με αυτά που βλέπουν;»
Good Job Nicky για Eurovision: «Έριξα το κλάμα της ζωής μου στο σπίτι»
Κατερίνα Καινούργιου: Tο δώρο της Μαρίας Αντωνά για την κόρη της!
Γρηγόρης Αρναούτογλου: «Δε ντρέπεστε βρε αλήτες, λίγη τσίπα δεν έχετε;»
Γιώργος Λιάγκας – Μαρία Αντωνά: Βραδινή έξοδος στον Χάρη Βαρθακούρη
Τζένη Μπαλατσινού: Η εμφάνιση στο Κέντρο που... φωνάζει style icon!
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφία από το βίντεο της Glomex
Πρώτη Δημοσίευση: 26.02.26, 14:01
Τα πειράγματα στη Φαίη Σκορδά για τους καλεσμένους του γάμου της/Βίντεο Buongiorno
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φαίη Σκορδά και ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης φημολογείται ότι θα παντρευτούν, με τους συνεργάτες της να ζητούν προσκλητήριο.
  • Η παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας διατηρούν χαμηλό προφίλ στη σχέση τους και επιθυμούν πολιτικό γάμο σε στενό οικογενειακό κύκλο.
  • Φημολογείται ότι το καλοκαίρι θα διοργανώσουν μεγάλο πάρτι για φίλους.
  • Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι καταξιωμένος αρχιτέκτονας με σπουδές στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική.
  • Η Σκορδά απέφυγε να σχολιάσει περαιτέρω τις φήμες κατά τη διάρκεια της εκπομπής της.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η συζήτηση στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά κινήθηκε γύρω από τον φημολογούμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τους συνεργάτες της παρουσιάστριας να την «απειλούν» με ... διαδήλωση αν δεν πάρουν προσκλητήριο. 

Η Νάνσυ Νικολαΐδου. πήρε τη σκυτάλη από την Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη που παραπονέθηκαν χθες ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τον επικείμενο γάμο της Φαίης. 

Η on air αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν τη ρώτησαν για τον γάμο της

«Έλειψα δυο μέρες και διάβασα κοσμοϊστορικα πράγματα. Είπα, αν γίνει, ό,τι γίνει, θα πάμε απέναντι, διακριτικά πολύ, με πλακάτ “οι ακάλεστοι”», είπε η Νάνσυ Νικολαΐδου. 

Η Φαίη Σκορδά δε σταμάτησε να γελάει και, γυρνώντας προς τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, είπε: «Μου έχεις ανοίξει ιστορίες Δημήτρη».

Τα πειράγματα δε σταμάτησαν εκεί. Λίγο αργότερα, οι συνεργάτες της την προέτρεψαν να ανοίξει μια σακούλα με ένα δώρο που είχε φτάσει για εκείνη και τότε ο Άρης Καβατζίκης αναρωτήθηκε: «Τι είναι; Το πέπλο;». Η παρουσιάστρια, ωστόσο, προτίμησε να μην απαντήσει και να μην δώσει περαιτέρω «τροφή» για σχόλια. 

Η Φαίη Σκορδά, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης και ο πολιτικός γάμος 

Η 46χρονη παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας έχουν σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά έως τώρα έχουν καταφέρει να μην γίνουν αντιληπτοί από τους παπαράτσι. 

Αλέξανδρος Αθανασιάδης: Ποιος είναι ο σύντροφος της Φαίης Σκορδά

Το ζευγάρι, που όλα αυτά τα χρόνια κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, επιθυμεί η τελετή να γίνει σε στενό οικογενειακόκύκλο. Φημολογείται ότι το καλοκαίρι, όταν και οι δύο θα έχουν πιο χαλαρό επαγγελματικό πρόγραμμα, σχεδιάζουν να διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους τους.

Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης χάρισε στην αγαπημένη του ένα ξεχωριστό δαχτυλίδι, εκφράζοντας έτσι την επιθυμία του να συμπορευτούν στα επόμενα χρόνια της ζωής τους.

Τσιμτσιλή για Σκορδά: «Ζει ήδη σαν παντρεμένη με τον σύντροφό της»

Η ίδια απέφευγε να το φορά τόσο στην εκπομπή όσο και τις δημόσιες εμφανίσεις της, καθώς και οι δύο επιλέγουν συνειδητά να διατηρούν διακριτική στάση σε ό,τι αφορά τη σχέση τους.

Φαίη Σκορδά: «Δίνουν και παίρνουν» οι σπόντες για τον γάμο της στην εκπομπή

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι καταξιωμένος αρχιτέκτονας, ο οποίος φαίνεται πως ανέπτυξε από νωρίς την αγάπη του για την αρχιτεκτονική, επηρεασμένος από το οικογενειακό του περιβάλλον. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, πραγματοποίησε τις σπουδές του στο Sapienza Università di Roma, όπου εξειδικεύτηκε στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση.

Από το 2007 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε πληθώρα αρχιτεκτονικών έργων, αναλαμβάνοντας είτε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό είτε καθήκοντα συμβούλου. Η επαγγελματική του δραστηριότητα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα έργων, από τον σχεδιασμό ξενοδοχειακών συγκροτημάτων έως ιδιωτικές κατοικίες.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του έχει συνεργαστεί με διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία, όπως τα Where the Line Is (Λονδίνο), Gabriele Gascone Architects (Λουγκάνο), Annarita Aversa (Ρώμη), Javier Barba BC Studio (Βαρκελώνη) και KHstudio (Παρίσι), συμβάλλοντας σε έργα που υλοποιήθηκαν σε ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος, η Κέα, η Σύρος, το Καστελόριζο, η Ύδρα και η Κρήτη.

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
 |
ΓΑΜΟΣ
 |
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top