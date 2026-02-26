Φαίη Σκορδά: «Δίνουν και παίρνουν» οι σπόντες για τον γάμο της στην εκπομπή

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα η συζήτηση στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά κινήθηκε γύρω από τον φημολογούμενο γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, με τους συνεργάτες της παρουσιάστριας να την «απειλούν» με ... διαδήλωση αν δεν πάρουν προσκλητήριο.

Η Νάνσυ Νικολαΐδου. πήρε τη σκυτάλη από την Δημήτρη Ουγγαρέζο και την Κατερίνα Ζαρίφη που παραπονέθηκαν χθες ότι δεν έχουν ενημερωθεί για τον επικείμενο γάμο της Φαίης.

«Έλειψα δυο μέρες και διάβασα κοσμοϊστορικα πράγματα. Είπα, αν γίνει, ό,τι γίνει, θα πάμε απέναντι, διακριτικά πολύ, με πλακάτ “οι ακάλεστοι”», είπε η Νάνσυ Νικολαΐδου.

Η Φαίη Σκορδά δε σταμάτησε να γελάει και, γυρνώντας προς τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, είπε: «Μου έχεις ανοίξει ιστορίες Δημήτρη».

Τα πειράγματα δε σταμάτησαν εκεί. Λίγο αργότερα, οι συνεργάτες της την προέτρεψαν να ανοίξει μια σακούλα με ένα δώρο που είχε φτάσει για εκείνη και τότε ο Άρης Καβατζίκης αναρωτήθηκε: «Τι είναι; Το πέπλο;». Η παρουσιάστρια, ωστόσο, προτίμησε να μην απαντήσει και να μην δώσει περαιτέρω «τροφή» για σχόλια.

Η Φαίη Σκορδά, ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης και ο πολιτικός γάμος

Η 46χρονη παρουσιάστρια και ο αρχιτέκτονας έχουν σχέση τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά έως τώρα έχουν καταφέρει να μην γίνουν αντιληπτοί από τους παπαράτσι.

Το ζευγάρι, που όλα αυτά τα χρόνια κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, επιθυμεί η τελετή να γίνει σε στενό οικογενειακόκύκλο. Φημολογείται ότι το καλοκαίρι, όταν και οι δύο θα έχουν πιο χαλαρό επαγγελματικό πρόγραμμα, σχεδιάζουν να διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους τους.

Υπενθυμίζεται πως τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης χάρισε στην αγαπημένη του ένα ξεχωριστό δαχτυλίδι, εκφράζοντας έτσι την επιθυμία του να συμπορευτούν στα επόμενα χρόνια της ζωής τους.

Η ίδια απέφευγε να το φορά τόσο στην εκπομπή όσο και τις δημόσιες εμφανίσεις της, καθώς και οι δύο επιλέγουν συνειδητά να διατηρούν διακριτική στάση σε ό,τι αφορά τη σχέση τους.

Ποιος είναι ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης

Ο Αλέξανδρος Αθανασιάδης είναι καταξιωμένος αρχιτέκτονας, ο οποίος φαίνεται πως ανέπτυξε από νωρίς την αγάπη του για την αρχιτεκτονική, επηρεασμένος από το οικογενειακό του περιβάλλον. Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn, πραγματοποίησε τις σπουδές του στο Sapienza Università di Roma, όπου εξειδικεύτηκε στη Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Περιβαλλοντική Αποκατάσταση.

Από το 2007 μέχρι σήμερα έχει συμμετάσχει σε πληθώρα αρχιτεκτονικών έργων, αναλαμβάνοντας είτε ενεργό ρόλο στον σχεδιασμό είτε καθήκοντα συμβούλου. Η επαγγελματική του δραστηριότητα καλύπτει ένα ευρύ φάσμα έργων, από τον σχεδιασμό ξενοδοχειακών συγκροτημάτων έως ιδιωτικές κατοικίες.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του έχει συνεργαστεί με διεθνή αρχιτεκτονικά γραφεία, όπως τα Where the Line Is (Λονδίνο), Gabriele Gascone Architects (Λουγκάνο), Annarita Aversa (Ρώμη), Javier Barba BC Studio (Βαρκελώνη) και KHstudio (Παρίσι), συμβάλλοντας σε έργα που υλοποιήθηκαν σε ελληνικά νησιά, όπως η Μύκονος, η Κέα, η Σύρος, το Καστελόριζο, η Ύδρα και η Κρήτη.