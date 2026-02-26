25η Μαρτίου: Πώς θα γιορταστεί φέτος στα σχολεία η εθνική επέτειος

Ξεκινούν οι προετοιμασίες για τη γιορτή και την παρέλαση της 25ης Μαρτίου

Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: eurokinissi
Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου σε όλη την Ελλάδα / Βίντεο: ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Τα σχολεία προετοιμάζονται για τη γιορτή της 25ης Μαρτίου και την παρέλαση.
  • Η εθνική επέτειος πέφτει Τετάρτη, δημιουργώντας διήμερο χωρίς μαθήματα.
  • Υποχρεωτική η παρουσία των μαθητών στις γιορτές και την παρέλαση αν έχουν δηλώσει συμμετοχή.
  • Δεν έχει αποσταλεί ακόμα η εγκύκλιος για τον εορτασμό, αναμένεται σύντομα.

Μετά το πέρας του πρώτου δεκαήμερου του Μαρτίου τα σχολεία θα κορυφώσουν τις προετοιμασίες για τη γιορτή και την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Φέτος, η διπλή αργία της εθνικής επετείου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου «πέφτει» Τετάρτη, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα διήμερο χωρίς μαθήματα, αλλά με υποχρεωτική παρουσία των μαθητών στις σχολικές γιορτές και τη μαθητική παρέλαση, αν και εφόσον έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσταλεί η σχετική εγκύκλιος για τον εορτασμό, αλλά αναμένεται σύντομα.

