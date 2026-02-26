25η Μαρτίου: Πώς θα γιορταστεί φέτος στα σχολεία η εθνική επέτειος

Μετά το πέρας του πρώτου δεκαήμερου του Μαρτίου τα σχολεία θα κορυφώσουν τις προετοιμασίες για τη γιορτή και την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Φέτος, η διπλή αργία της εθνικής επετείου και του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου «πέφτει» Τετάρτη, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα διήμερο χωρίς μαθήματα, αλλά με υποχρεωτική παρουσία των μαθητών στις σχολικές γιορτές και τη μαθητική παρέλαση, αν και εφόσον έχουν δηλώσει συμμετοχή.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει αποσταλεί η σχετική εγκύκλιος για τον εορτασμό, αλλά αναμένεται σύντομα.

