Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζητά την αποφυλάκισή της, λόγω αναπηρίας

Δεν μπορεί να κινηθεί άνετα στη φυλακή και θέλει να επιστρέψει σπίτι»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: eurokinissi
Oι δηλώσεις της δικηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου / Βίντεο: ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ρούλα Πισπιρίγκου ζητά αποφυλάκιση λόγω σοβαρού προβλήματος υγείας και προγραμματίζει εξέταση στο ΚΕΠΑ.
  • Εάν αποδειχθεί αναπηρία άνω του 70%, θα καταθέσει αίτηση για αποφυλάκιση με βραχιολάκι.
  • Η δικηγόρος της αναφέρει ότι η κατάσταση της έχει επιδεινωθεί και αντιμετωπίζει φρικτούς πόνους.
  • Η Πισπιρίγκου δηλώνει αθώα για τους θανάτους των τριών παιδιών της και επιθυμεί να αποδείξει την αθωότητά της.
  • Αναμένονται τα αποτελέσματα της Επιτροπής για την αναπηρία της, που θα κρίνουν την επόμενη διαδικασία.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου έχει προγραμματίσει εξέταση στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) και σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έχει αναπηρία άνω του 70%, σκοπεύει να καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης και να επιστρέψει στο σπίτι της με «βραχιολάκι». 

Πισπιρίγκου: Με μπαστούνι στo Εφετείο - «Έπεφτε συνέχεια μέσα στο κελί της»

Όπως δήλωσε η δικηγόρος της Βάσω Πανταζή, η καταδικασμένη μητέρα για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας. Η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί αρκετά το τελευταίο διάστημα, λόγω αυτοάνοσου νοσήματος που την ταλαιπωρεί. Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες εθεάθη στο δικαστήριο με μπαστούνι. 

Η Ρούλα Πισπιρίγκου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Η Ρούλα Πισπιρίγκου / Φωτογραφία: Eurokinissi

Όπως ανέφερε η δικηγόρος της μητέρας από την Πάτρα στο «Πρωινό», η Ρούλα Πισπιρίγκου: «Θέλει να περάσει από εξέταση, γιατί νιώθει πως δεν μπορεί να κινηθεί άνετα στη φυλακή και θέλει να επιστρέψει στο σπίτι της όπου νιώθει ασφαλής, ώστε να συγκεντρώσει τις δυνάμεις της για τα εφετεία που έπονται».

Σύμφωνα με την κα Πανταζή, η πελάτισσά της ζήτησε να εξεταστεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, πιστεύοντας ότι η αναπηρία της είναι σε τέτοιο ποσοστό που θα της επιτρέψει να αποφυλακιστεί, ενώ οι γιατροί που την παρακολουθούν υποστηρίζουν ότι η Πισπιρίγκου υποφέρει από φρικτούς πόνους και δυσκολεύεται να κινηθεί.

Έτσι, εάν το ΚΕΠΑ αποφασίσει ότι η αναπηρία της Ρούλας Πισπιρίγκου ξεπερνά το 70%, υπάρχει το «παραθυράκι» του νόμου που μπορεί να της επιτρέψει την αποφυλάκισής της και τη μετάβασή της σε κάποιον ειδικά διαμορφωμένο χώρο ή την επιστροφή της στο σπίτι της, φορώντας «βραχιολάκι», ένα ηλεκτρονικό σύστημα ασφαλείας, το οποίο τοποθετείται πάνω στον κρατούμενο.

Ρούλα Πισπιρίγκου: «Για μένα δε με νοιάζει πια» - Αποκλειστική δήλωση

Ρούλα Πισπιρίγκου: Ζητά την αποφυλάκισή της, λόγω αναπηρίας

Δικηγόρος Ρούλας Πισπιρίγκου: «Το αυτοάνοσο την έχει οδηγήσει σε ακινησία, έχει πρόβλημα στην ισορροπία και τη σταθερότητα»

Έως και σήμερα, η μητέρα από την Πάτρα δηλώνει αθώα και υποστηρίζει ότι δεν ευθύνεται για τους θανάτους των τριών κοριτσιών της. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά η Βάσω Πανταζή: «Η εικόνα της Ρούλας Πισπιρίγκου στο δικαστήριο με το μπαστούνι, αποδεικνύει ότι τα προβλήματα υγείας της είναι υπαρκτά και σοβαρά. Το αυτοάνοσο την έχει οδηγήσει σε ακινησία, έχει πρόβλημα στην ισορροπία και τη σταθερότητα. Πέρασε Ειδική Υγειονομική Επιτροπή εντός του καταστήματος κράτησης και της χορήγησε μπαστούνι για τη μετακίνησή της. Έχει υποβληθεί αίτημα να περάσει ΚΕΠΑ για να διαπιστωθεί το ποσοστό αναπηρίας.

Το ποσοστό που οδηγεί σε τυχόν αποφυλάκιση πρέπει να περνά το 70%. Υπάρχουν ημέρες που δεν μπορεί να σηκωθεί από το κρεβάτι της. Περιμένουμε να δούμε τα αποτελέσματα της Επιτροπής για να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες. Αν το κρίνει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, να μη συνεχίσει την κράτηση εντός της φυλακής αλλά σε κάποιο άλλο ειδικά διαμορφωμένο μέρος, ώστε να πάρει την κατάλληλη θεραπεία. Υπάρχει σκέψη για κατ’ οίκον έκτιση, θα δούμε αν προβλέπεται για την δική της περίπτωση. Υποφέρει για τον θάνατο των παιδιών της και θέλει να αποδείξει ότι δεν ευθύνεται για τον θάνατο των παιδιών της».

