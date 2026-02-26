Αντιγόνη Πανέλλη: Πέθανε στα 56 της χρόνια η καταξιωμένη δημοσιογράφος

Η δημοσιογράφος Αντιγόνη Πανέλλη, η οποία υπηρέτησε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για περίπου 20 χρόνια, «έφυγε» στα 56 της χρόνια ξαφνικά το απόγευμα της Τετάρτης, βυθίζοντας στη θλίψη τους οικείους και τους συναδέλφους της.

Μέσα στη μακρόχονη πορεία της, εργάστηκε στις εφημερίδες Ελεύθερος, Ακρόπολη, Βραδυνή, στο υπουργείο Τύπου, στον ραδιοφωνικό σταθμό Δίαυλος 10, στο CNN Greece και σε πλήθος περιοδικών κι εντύπων.

Μεταξύ άλλων, είχε βραβευθεί με το Βραβείο Χρήστος Πασαλάρης από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, για την προσφορά της στο Κοινοβουλευτικό Ρεπορτάζ, αφήνοντας πίσω της ένα πλούσιο δημοσιογραφικό έργο.

Διακρινόταν για το ήθος, την ευπρέπεια, την οξυδέρκεια, τη συνέπεια αλλά και για το φλεγματικό της χιούμορ με το οποίο αντιμετώπιζε την καθημερινότητα και τις δύσκολες καταστάσεις στην επαγγελματική της πορεία.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου στον Ι.Ν. Αγίας Σκέπης Παπάγου.

Συλλυπητήρια από τη Βουλή

Στην τραγική απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη, αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, με την έναρξη της συνεδρίασης στην ολομέλεια της Βουλής.

«Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον αδόκητο χαμό της Αντιγόνης Πανέλλη μιας εκλεκτής παρουσίας στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Θέλω να εκφράσω την οδύνη σύσσωμης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ», είπε ο κ. Κατρίνης προσθέτοντας ότι «η Αντιγόνη ήταν μια μαχητική ευπρεπής δημοσιογράφος, σεβόμενη τη δεοντολογία, έκανε πολύ καλά τη δουλειά της».

«Δυστυχώς ήταν άτυχη και όλο αυτό μας γεμίζει με αισθήματα θλίψης και οδύνης και θέλουμε να εκφράσουμε τα συλλυπητήρια μας στους οικείους της και να διαβεβαιώσουμε ότι η δική της πληθωρική παρουσία θα γεμίζει για πάντα την αίθουσα του κοινοβουλευτικού ρεπορτάζ. Αιωνία η μνήμη της», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Για λογαριασμό όλων μας εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμεθα καλή ανάπαυση», ανέφερε o προεδρεύων Θανάσης Μπούρας.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

Ανακοίνωση για την απώλεια της δημοσιογράφου εξέδωσε και το Γραφείο Τύπου της Νέας Δημοκρατίας.

Η ΝΔ εκφράζει τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης, εξαιρεί το ήθος και το έργο της στη δημοσιογραφία και εκφράζει τα συλλυπητήρια της στους οικείους της.

Η ΝΔ σημειώνει ειδικότερα: «Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη.

Με μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας ήταν επί σειρά ετών κοινοβουλευτική συντάκτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ και είχε βραβευθεί από το Ίδρυμα Μπότση με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» για την αντικειμενική κάλυψη των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων.

Η Αντιγόνη υπήρξε μια εξαιρετική και πολύ αγαπητή συνάδελφος που ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συναδελφικότητά της.

Στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».