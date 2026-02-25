Η on air αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν τη ρώτησαν για τον γάμο της

Πολλή συζήτηση στα δημοσιογραφικά γραφεία έχει προκαλέσει ο επικείμενος γάμος της Φαίη Σκορδά με τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο Αθανασιάδη.

Η εν λόγω είδηση απασχόλησε σήμερα το πρωί (25/2) και το πάνελ της εκπομπής Buongiorno, την οποία παρουσιάζει η Φαίη Σκορδά.

Κατά τη διάρκεια της πρωινής εκπομπής, οι συνεργάτες της, Δημήτρης Ουγγαρέζος και Κατερίνα Ζαρίφη, της έκαναν -αστειευόμενοι- «παράπονα» που δεν έχουν λάβει πρόσκληση για τον φημολογούμενο γάμο.

Τα παράπονα του Δημήτρη Ουγγαρέζου και της Κατερίνας Ζαρίφη στη Φαίη Σκορδά

Η παρουσιάστρια του Mega αντέδρασε με αμήχανο χαμόγελο, αποφεύγοντας να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει τα τελευταία δημοσιεύματα.

Κάποια στιγμή, μάλιστα, ο Άρης Καβατζίκης τη ρώτησε με νόημα: «Τώρα πια μπορούμε να μιλάμε ανοιχτά για το θέμα, ε;», με την ίδια να παραμένει ουδέτερη και να ζητά διαφημίσεις.

Η αντίδραση της Φαίης Σκορδά όταν τη ρώτησαν για τον γάμο της με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη

Το ζευγάρι ετοιμάζεται να παντρευτεί το προσεχές διάστημα, με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή να αποκαλύπτει στον αέρα του Happy Day: «Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δυο μήνες γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι… Μπορεί να μην έχουν παντρευτεί ακόμα, αλλά ζουν σαν παντρεμένοι. Το πότε θα γίνει ο γάμος είναι μια πληροφορία που όταν θέλει θα την επικοινωνήσει η ίδια. Εγώ αυτό… μου επιτρέπεται… να μην το πω. Όλα με το καλό».

Μάλιστα, το καλοκαίρι σχεδιάζουν να διοργανώσουν ένα μεγάλο πάρτι για τους φίλους τους, προκειμένου να γιορτάσουν το ευτυχές γεγονός. Παράλληλα, οι δυο τους αναζητούν το νέο τους σπίτι, το οποίο θα στεγάσει τον έρωτά τους.

Αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες, αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος της Φαίης Σκορδά. Ο πρώτος ήταν με τον Γιώργος Λιάγκας, από τον οποίο χώρισε το 2016, και μαζί απέκτησαν δύο γιους, τον Γιάννη και τον Δημήτρη.