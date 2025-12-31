Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο

Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
Σε γιορτινό mood και με ανεπιτήδευτο στιλ, η Μελίνα Νικολαΐδη πραγματοποίησε μια χαλαρή χριστουγεννιάτικη βόλτα στη Γλυφάδα, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι ξέρει πώς να συνδυάζει άνεση και κομψότητα στις καθημερινές της εμφανίσεις.

Η Μελίνα Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη βόλτα στη Γλυφάδα

Η ίδια επέλεξε ένα σύνολο σε γήινες αποχρώσεις, ιδανικό για τις χειμερινές μέρες των γιορτών.

Λάμψη και ξέφρενο κέφι: Η Μελίνα Νικολαΐδη διασκέδασε μέχρι το πρωί

Χριστουγεννιάτικη διάθεση και casual chic στιλ: Η Μελίνα Νικολαΐδη στη Γλυφάδα

Το σκούρο καφέ πανωφόρι με φαρδιά γραμμή χάριζε αίσθηση ζεστασιάς και ανεμελιάς, ενώ το matching παντελόνι δημιουργούσε ένα αρμονικό, μονοχρωματικό αποτέλεσμα. Τα μαύρα ankle boots πρόσθεσαν μια διακριτική fashion πινελιά, ισορροπώντας τέλεια το casual chic look.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ξεκαθαρίζει τα πράγματα για τη Μελίνα Νικολαΐδη

Γιορτινή βόλτα στη Γλυφάδα για τη Μελίνα Νικολαΐδη

Η εμφάνιση ολοκληρώθηκε με μια καφέ δερμάτινη τσάντα, πρακτική αλλά stylish, και χρυσά σκουλαρίκια που έδωσαν λάμψη χωρίς υπερβολές. Με φυσικό μακιγιάζ και χαλαρή διάθεση, η Μελίνα Νικολαΐδη κινήθηκε στους δρόμους της Γλυφάδας απολαμβάνοντας την εορταστική ατμόσφαιρα.

Χριστούγεννα στη Γλυφάδα για τη Μελίνα Νικολαΐδη – δείτε το look της

Ένα look που αποδεικνύει πως το χριστουγεννιάτικο στιλ δεν χρειάζεται υπερβολές, αλλά σωστές επιλογές και προσωπικό χαρακτήρα.

Η φημολογούμενη σχέση με τον Νίκο Οικονομόπουλο

Η πρόσφατη εμφάνιση της Μελίνας Νικολαΐδη ήρθε λίγες ημέρες μετά τα δημοσιεύματα που τη συνέδεαν ερωτικά με τον Νίκο Οικονομόπουλο, φήμες που προκάλεσαν έντονη συζήτηση. Ο γνωστός τραγουδιστής, ωστόσο, έσπευσε να τις διαψεύσει κατηγορηματικά, επιλέγοντας να απαντήσει μέσω του Γιώργου Λιάγκα, τον οποίο και εξουσιοδότησε να μεταφέρει τη θέση του δημόσια.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε στον αέρα ότι, λόγω της φιλικής σχέσης που διατηρεί με τον Νίκο Οικονομόπουλο, επικοινώνησε απευθείας μαζί του προκειμένου να διασταυρώσει τις πληροφορίες πριν δοθεί συνέχεια στο θέμα. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Βγήκε το Σαββατοκύριακο μια υποτιθέμενη καινούργια σχέση ανάμεσα στον Νίκο Οικονομόπουλο και την Μελίνα Νικολαΐδη. Επειδή εγώ διατηρώ φιλική σχέση με τον Νίκο, επικοινώνησα μαζί του. Πάντα διασταυρώνω τα θέματα πριν τα προβάλλουμε».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας μετέφερε με σαφήνεια τη θέση του τραγουδιστή, τονίζοντας πως ο ίδιος του ζήτησε να ξεκαθαρίσει δημόσια το ζήτημα ώστε να μην υπάρξει καμία παρερμηνεία ή παραφιλολογία. 

Όπως είπε: «Μου ξεκαθάρισε με κάθε τρόπο πως “Σε εξουσιοδοτώ να το πεις, δεν υπάρχει καμία σχέση με την Μελίνα, είναι φανταστικό σενάριο. Δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Ξέρω το κοριτσάκι από ανήλικο και έρχεται στο μαγαζί συνέχεια με την παρέα της. Δεν υπάρχει καμία, καμία περίπτωση να υπάρχει κάτι παραπάνω από μια σχέση γνωριμίας. Δεν υπάρχει καμία σχέση”».

Ο παρουσιαστής κατέληξε λέγοντας πως η τοποθέτηση αυτή έγινε με ξεκάθαρη εντολή του Νίκου Οικονομόπουλου, προκειμένου να δοθεί ένα οριστικό τέλος στις φήμες: «Με εξουσιοδότησε να το πω για να μην υπάρχει καμία παραφιλολογία. Ουδέποτε υπήρξε σχέση ανάμεσα στην Μελίνα Νικολαΐδη και τον Νίκο Οικονομόπουλο».

ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
