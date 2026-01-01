Καιρός: Από την παγωνιά σε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες!

Ραγδαία μεταστροφή στο σκηνικό του καιρού θα έχουμε τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Από το τσουχτερό κρύο, τα χιόνια και τις αρνητικές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές, το σκηνικό γίνεται… ανοιξιάτικο μέσα σε λίγες μόλις ημέρες, με σημαντική άνοδο του υδράργυρου.

Όπως ανέφερε στην πρόγνωσή του ο μετεωρολόγος του Star Θοδωρής Κολυδάς, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου ο καιρός θα είναι βελτιωμένος ως προς τα φαινόμενα, παρά τη διατήρηση της παγωνιάς σε αρκετές περιοχές, όπου η θερμοκρασία θα πέσει ακόμα και στους 6 βαθμούς κάτω από το μηδέν.

Ο καιρός όμως αλλάζει άρδην στη συνέχεια, όπου το νοτιοδυτικό ρεύμα θα φέρει βροχές μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο

Πάνω από τα κανονικά επίπεδα η θερμοκρασία την Κυριακή και τη Δευτέρα

Η θερμοκρασία όμως την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ανέβει 8 - 10 βαθμούς Κελσίου σε σύγκριση με τις σημερινές, φθάνοντας στους 18 - 19 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, δηλαδή αρκετά πάνω από τα κανονικά επίπεδα, συγκεκριμένα κατά 6 βαθμούς.

