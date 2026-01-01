Φιλιππιάδα: Χαροπαλεύει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε ένας νεαρός 16 ετών με τραύμα στο κεφάλι στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Λεπτομέρειες για το ατύχημα μετέδωσε η Άννα Λίτινα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.

Όπως ανέφερε, ο 16χρονος πριν από λίγη ώρα μπήκε χειρουργείο και οι νευροχειρουργοί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.

Ο ανήλικος φαίνεται να τραυματίστηκε γύρω στις τέσσερις το απόγευμα, όταν πήρε την καραμπίνα του πατέρα του για να πάει για κυνήγι. Ενώ ακόμα βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού, στη Φιλιππιάδα, σύμφωνα με πληροφορίες γλίστρησε με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει, με αποτέλεσμα και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι.

Οι γονείς του, μόλις άκουσαν τον πυροβολισμό, ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο παρέλαβε το αγόρι και με συνοδεία περιπολικού διακομίσθηκε αρχικά στο νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το σταθεροποιήσουν. Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Ο πατέρας του αγοριού συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του όπλου, αλλά αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.