Φιλιππιάδα: Χαροπαλεύει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο

Συνελήφθη ο πατέρας του για πλημμελή φύλαξη της καραμπίνας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.01.26 , 23:51 Iράν: Αιματηρές συγκρούσεις στις διαδηλώσεις – Τουλάχιστον 6 νεκροί
01.01.26 , 23:31 Καιρός: Από την παγωνιά σε ανοιξιάτικες θερμοκρασίες τις επόμενες ημέρες!
01.01.26 , 23:05 Παρανάλωμα του πυρός έγινε ιστορικός ναός στο Άμστερνταμ
01.01.26 , 22:02 Χαϊδάρι: Οδηγός Lamborghini έτρεχε με 250 χιλιόμετρα την ώρα!
01.01.26 , 21:36 Ο καφές Μητσοτάκη με Τασούλα μετά τη Δοξολογία «έβγαλε» είδηση
01.01.26 , 20:49 Φιλιππιάδα: Χαροπαλεύει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο
01.01.26 , 20:27 Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που ξεσπά η πυρκαγιά στο κλαμπ της Ελβετίας
01.01.26 , 20:25 Απίστευτο: Μεθυσμένος περπατούσε για χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό!
01.01.26 , 19:38 Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
01.01.26 , 18:34 BMW iX3: Πρωταγωνιστεί στην έκθεση CES 2026
01.01.26 , 18:25 Σοβαρό τροχαίο στην Αθηνών – Λαμίας πριν τον κόμβο Βαρυμπόμπης
01.01.26 , 17:48 Αποκαλύψεις Καρέτσα για τον ΠΑΟΚ και το μέλλον του
01.01.26 , 17:33 Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
01.01.26 , 17:24 Εγκλωβίστηκε οικογένεια μετά από απίστευτο τροχαίο στην Κηφισιά
01.01.26 , 17:09 Πυξ Λαξ: «Για τις παλιές αγάπες...» - με τους Γ. Ζουγανέλη και Δ. Σταρόβα
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Βούλγαρη - Κωνσταντινίδης: Αγκαλιά με τον γιο τους λίγο πριν μπει το 2026!
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Ελεονώρα Μελέτη: Η «φουσκωμένη» κοιλίτσα που άναψε φωτιές στα social
Μαλέσκου: Το ταξίδι με την 2,5 ετών κόρη της και οι ευχές για το νέο ετός
Γιώργος Τσούλης: Πατέρας για δεύτερη φορά λίγο πριν το τέλος του 2025
Δανάη Παππά: «Δεν καταλάβαινα τον λόγο που συμβαίνουν όλα αυτά»
Το casual winter look της Μελίνας Νικολαΐδη σε χριστουγεννιάτικη έξοδο
Περισσότερα

VIDEOS

Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άννα Λίτινα, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε κρίσιμη κατάσταση μεταφέρθηκε ένας νεαρός 16 ετών με τραύμα στο κεφάλι στο Νοσοκομείο Ιωαννίνων. Λεπτομέρειες για το ατύχημα μετέδωσε η Άννα Λίτινα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star.   

Όπως ανέφερε, ο 16χρονος πριν από λίγη ώρα μπήκε χειρουργείο και οι νευροχειρουργοί δίνουν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή.  

Ο ανήλικος φαίνεται να τραυματίστηκε γύρω στις τέσσερις το απόγευμα, όταν πήρε την καραμπίνα του πατέρα του για να πάει για κυνήγι. Ενώ ακόμα βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού, στη Φιλιππιάδα, σύμφωνα με πληροφορίες γλίστρησε με αποτέλεσμα το όπλο να εκπυρσοκροτήσει, με αποτέλεσμα και να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι. 

Αχαΐα: Πήγαν για κυνήγι και πυροβόλησε τον ξάδερφό του

Οι γονείς του, μόλις άκουσαν τον πυροβολισμό, ειδοποίησαν αμέσως το ΕΚΑΒ.

Βόλος: Στην εντατική 33χρονος - Τον πυροβόλησε φίλος του στο κυνήγι

Ασθενοφόρο παρέλαβε το αγόρι και με συνοδεία περιπολικού διακομίσθηκε  αρχικά στο νοσοκομείο Άρτας, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το σταθεροποιήσουν.  Διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων όπου και νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

 Αιτωλοακαρνανία: Πήγε για κυνήγι και τον πυροβόλησαν 

Ο πατέρας του αγοριού συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη του όπλου, αλλά  αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΝΗΓΙ
 |
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
 |
ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΟΠΛΟ
 |
ΜΕΘ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top