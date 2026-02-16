Στο νοσοκομείο η Τάνια Τσανακλίδου - Με κλάματα έφυγε από τη σκηνή

Με κλάματα και αφόρητους πόνους αποχώρησε από τη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ όπου εμφανίζεται η Τάνια Τσανακλίδου.

Οι θεατές που παρακολουθούσαν την παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν την τραγουδίστρια να ολοκληρώνει τη σκηνή με δυσκολία και να αποχωρεί υποβασταζόμενη από τους συναδέλφους της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στην τελευταία σκηνή της παράστασης η Τάνια Τσανακλίδου, εμφανώς καταβεβλημένη, κατάφερε να ολοκληρώσει την εμφάνισή της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η ίδια μίλησε σήμερα το πρωί στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, Super Κατερίνα και είπε πως πρόκειται για «έναν παλιό τραυματισμό» που φαίνεται ότι επανήλθε και την ταλαιπώρησε έντονα.

Η Τάνια Τσανακλίδου δεν έκρυψε τη στενοχώρια της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στο κοινό και την παραγωγή.

«Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις.

Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσουν δύο παραστάσεις».

Οι παραστάσεις ακυρώθηκαν προσωρινά για δύο ημέρες, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ανάρρωσης, με τους συντελεστές να εύχονται ταχεία επιστροφή στη σκηνή.

Μάλιστα, η ίδια ανέβασε μία φωτογραφία από το νοσοκομείο, όπου κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και στο πλευρό της είναι οι συνάδελφοί της.

«Λίγο πριν την βραδινή παράσταση του αγαπητικού της βοσκοπούλας ,αντί να βρεθώ στην σκηνή βρέθηκα με καροτσάκι στα επείγοντα, ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό παυσίπονα, πάγο, ακινησία και την πέμπτη ξανά σκαρφαλώνουμε στα βουνά της Αρτοτινας. Ευχαριστώ πολύ τα αδέρφια μου στην παράσταση που μου στάθηκαν και τον παραγωγό μας που με έτρεχε νυχτιάτικα στο νοσοκομείο. Πρώτη μέρα ο Κρόνος στο ζώδιο μου ,σχετικά φθηνά την γλύτωσα!», έγραψε χαρακτηριστικά.