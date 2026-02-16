Στο νοσοκομείο η Τάνια Τσανακλίδου - Με κλάματα έφυγε από τη σκηνή

Η τραγουδίστρια αποχώρησε υποβασταζόμενη με αφόρητους πόνους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.02.26 , 14:25 Εξάρχεια: Συνελήφθη ο Δράκος που είχαν καταγγείλει 10 γυναίκες
16.02.26 , 14:20 Αλεξανδρούπολη: Δολοφόνησαν 83χρονο καταδικασμένο για παιδεραστία
16.02.26 , 14:05 Νίκαια: 17χρονος θύμα βιασμού από δύο ανήλικους - Ο ρόλος 15χρονης
16.02.26 , 14:02 Κατερίνα Καινούργιου: «Όλο αυτό έχει να κάνει με προσωπική εμμονή μαζί μου»
16.02.26 , 13:27 Μουμούρη για τις διαδηλώσεις κατά του Ισραήλ: «Είμαι μέσα, είμαι και έξω»
16.02.26 , 13:22 Στο νοσοκομείο η Τάνια Τσανακλίδου - Με κλάματα έφυγε από τη σκηνή
16.02.26 , 13:19 Γρηγόρης Αρναούτογλου: Ντύθηκε... Akylas και τραγούδησε το «Ferto»
16.02.26 , 13:11 Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων την Καθαρά Δευτέρα
16.02.26 , 13:03 Θύμα ληστείας η Μαρίνα Σταυράκη – Άγνωστοι διέρρηξαν το σπίτι της
16.02.26 , 13:02 To Κρεμλίνο αρνείται τις κατηγορίες ότι δηλητηρίασε τον Ναβάλνι
16.02.26 , 12:48 Ο θρύλος του Τουταγχαμών: Η κατάρα, η σαρκοφάφος και ο μυστηριώδης θάνατος
16.02.26 , 12:34 Καισαριανή: Οι φωτογραφίες των 200 εκτελεσθέντων – Ταυτοποιήθηκαν δύο
16.02.26 , 12:25 Αδελφοκτονία Κρήτη: «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο»
16.02.26 , 12:17 MasterChef: «Μη βάλεις την παρασκευή στο πιάτο, θα ακυρωθεί»
16.02.26 , 12:03 Πόσο fan είσαι της Eurovision; Κάνε το quiz!
Good Job Nicky: Τα προβλήματα ήχου και η συγκίνηση της Σοφίας Αλιμπέρτη
Δανάη Λιβιεράτου: «Ήταν ένας χωρισμός που δεν τον είχα ξεπεράσει τελείως»
«Πλακώθηκε» με τον Άρη και πάει σε άλλη μεγάλη ομάδα ο Μορόν!
Good Job Nicky: Η ανάρτηση με τη Σοφία Αλιμπέρτη και τον αδερφό του!
O Φλεβάρης φέρνει αλλαγές σε τρία ζώδια
Good Job Nicky: Απέδειξε γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί!
Evangelia: Η επική απάντηση του πατέρα της για τον γάμο της!
Επίδομα ΔΥΠΑ 200 ευρώ για 12 μήνες – Ποιοι το δικαιούνται
Κατερίνα Βρανά: Η ιστορία της stand up comedian που δεν το έβαλε κάτω
Ρία Ελληνίδου: Έκανε... νυχάκια στο νέο μαγαζί του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με κλάματα και αφόρητους πόνους αποχώρησε από τη σκηνή του θεάτρου Ακροπόλ όπου εμφανίζεται η Τάνια Τσανακλίδου

Οι θεατές που παρακολουθούσαν την παράσταση «Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας» έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν την τραγουδίστρια να ολοκληρώνει τη σκηνή με δυσκολία και να αποχωρεί υποβασταζόμενη από τους συναδέλφους της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στην τελευταία σκηνή της παράστασης η Τάνια Τσανακλίδου, εμφανώς καταβεβλημένη, κατάφερε να ολοκληρώσει την εμφάνισή της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε εκτάκτως στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η ίδια μίλησε σήμερα το πρωί στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, Super Κατερίνα και είπε πως πρόκειται για «έναν παλιό τραυματισμό» που φαίνεται ότι επανήλθε και την ταλαιπώρησε έντονα. 

Η Τάνια Τσανακλίδου δεν έκρυψε τη στενοχώρια της για την αναστάτωση που προκλήθηκε στο κοινό και την παραγωγή.

«Είναι παλιός τραυματισμός που λόγω κούρασης έγινε επώδυνος και αναγκάστηκα να πάω στο νοσοκομείο. Έκανα μια μαγνητική και ο γιατρός πιστεύει σε δυο – τρεις ημέρες με παυσίπονα και ξεκούραση θα είναι εντάξει γιατί το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό. Λυπάμαι που αναγκαστικά ακυρώσαμε την χθεσινή και σημερινή παράσταση, αλλά την Πέμπτη πρώτα ο Θεός θα είμαστε εκεί στις επάλξεις.

Στην τελευταία σκηνή, ήταν απολύτως γελοίο, γιατί βγήκα με μπαστούνι και υποβασταζόμενη και φυσικά μας έπιασαν και τα γέλια ενώ έκλαιγα από τους πόνους. Είναι συγκινητικό που οι συνάδελφοί μου όλοι με αγκάλιασαν και με περιποιήθηκαν. Τους ζητώ συγγνώμη που εξαιτίας μου θα χάσουν δύο παραστάσεις».

Στο νοσοκομείο η Τάνια Τσανακλίδου - Με κλάματα έφυγε από τη σκηνή

Οι παραστάσεις ακυρώθηκαν προσωρινά για δύο ημέρες, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος ανάρρωσης, με τους συντελεστές να εύχονται ταχεία επιστροφή στη σκηνή.

Μάλιστα, η ίδια ανέβασε μία φωτογραφία από το νοσοκομείο, όπου κάθεται σε αναπηρικό αμαξίδιο και στο πλευρό της είναι οι συνάδελφοί της.

«Λίγο πριν την βραδινή παράσταση του αγαπητικού της βοσκοπούλας ,αντί να βρεθώ στην σκηνή βρέθηκα με καροτσάκι στα επείγοντα, ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό παυσίπονα, πάγο, ακινησία και την πέμπτη ξανά σκαρφαλώνουμε στα βουνά της Αρτοτινας. Ευχαριστώ πολύ τα αδέρφια μου στην παράσταση που μου στάθηκαν και τον παραγωγό μας που με έτρεχε νυχτιάτικα στο νοσοκομείο. Πρώτη μέρα ο Κρόνος στο ζώδιο μου ,σχετικά φθηνά την γλύτωσα!», έγραψε χαρακτηριστικά. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ
 |
Ο ΑΓΑΠΗΤΙΚΟΣ ΤΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top