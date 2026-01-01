Παρανάλωμα του πυρός έγινε ιστορικός ναός στο Άμστερνταμ

Καταστροφή που θυμίζει την πυρκαγιά στην Παναγία των Παρισίων

01.01.26 , 23:05 Παρανάλωμα του πυρός έγινε ιστορικός ναός στο Άμστερνταμ
Κοσμος
Πηγή: Ρεπορτάζ Αντιόπη Σωτηρίου, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Εκκλησία του 19ου αιώνα στο Άμστερνταμ έγινε παρανάλωμα του πυρός. Οι εικόνες με τις πύρινες γλώσσες να καταπίνουν ένα ιστορικό αξιοθέατο της ολλανδικής μεγαλούπολης κόβουν την ανάσα.

Άμστερνταμ: Στις φλόγες ιστορικός ναός

Άμστερνταμ: Στις φλόγες ιστορικός ναός 

 Όπως ανέφερε η Αντιόπη Σωτηρίου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, η κόλαση της φωτιάς σε μια από τις ιστορικές εκκλησίες της Ολλανδίας θυμίζει πολύ την καταστροφή στην Παναγία των Παρισίων. 

Παγκόσμια θλίψη: Στις φλόγες η Παναγία των Παρισίων

Στο βίντεο φαίνονται οι  φλόγες να έχουν τυλίξει μέσα στη νύχτα τον πύργο της εκκλησίας, ύψους 50 μέτρων, ο οποίος τελικά κατέρρευσε, ενώ η στέγη υπέστη σοβαρότατες ζημιές. 

Καταστροφή του ιστορικού ναού του Άμστερνταμ από την πυρκαγιά

Καταστροφή του ιστορικού ναού του Άμστερνταμ από την πυρκαγιά  

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη με την πύρινη λαίλαπα αλλά δεν κατάφεραν να αποτρέψουν την καταστροφή. Δεκάδες σπίτια στην περιοχή εκκενώθηκαν. 

Παρατράγουδα με τα πυροτεχνήματα της Πρωτοχρονιάς στην Ολλανδία παρά το μήνυμα του εκεί «112»  

Δεν έχει ακόμη εντοπιστεί η αιτία της γιγαντιαίας πυρκαγιάς, που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες. Ίσως να συνδέεται με τα πυροτεχνήματα, καθώς η Ολλανδία πέρασε «τεταμένη» παραμονή Πρωτοχρονιάς, με δύο θανάτους και 3 σοβαρούς τραυματισμούς που συνδέονται με βεγγαλικά, αλλά και πρωτοφανή βία κατά της αστυνομίας που περιπολούσε. 

Οργή και ανησυχία για τα βίαια επεισόδια στο Άμστερνταμ

Οι αρχές μάλιστα εξέδωσαν σπάνιο εθνικό συναγερμό στα κινητά τηλέφωνα, παρόμοιο με το 112 στην Ελλάδα σε ζητήματα Πολιτικής Προστασίας. Παρ΄ όλα αυτά οι πολίτες δαπάνησαν ποσό  -  ρεκόρ 129 εκατομμυρίων ευρώ σε πυροτεχνήματα, παρά την επικείμενη απαγόρευσή τους.

