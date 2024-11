Οργή και ανησυχία για τα βίαια επεισόδια στο Άμστερνταμ

Επεισόδια στο Άμστερνταμ με φιλάθλους της Μακάμπι Τελ Αβίβ / Bίντεο από Reuters

Ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας Ντικ Σχόοφ δήλωσε σήμερα πως οι επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών φιλάθλων στο Άμστερνταμ ήταν «φρικτές» και αποτελούν μια ένδειξη του αυξανόμενου αντισημιτισμού στην Ολλανδία.

«Ντρέπομαι σχετικά με όσα συνέβησαν στην Ολλανδία», δήλωσε ο Σχόοφ σε δημοσιογράφους, στο περιθώριο μιας Συνόδου των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Βουδαπέστη. «Ήταν μια τρομακτική νύχτα», σημείωσε. «Δεν θα το ανεχτούμε (…) Θα οδηγήσουμε τους αυτουργούς ενώπιον της δικαιοσύνης», συμπλήρωσε.

Israel has sent 'rescue planes' to Amsterdam after locals came after and attacked numerous Israeli 'Maccabi Tel Aviv' fans for tearing down Palestinian flags, chanting "F*ck Palestine," and mocking dead children in Gaza, before the Champions' League Match against 'Ajax.'



Some… pic.twitter.com/LUPo2Kt2xy