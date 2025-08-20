Αθηνά Οικονομάκου: Με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της στο Γύθειο!

Στην ιδιαίτερη πατρίδα της η ηθοποιός και influencer

Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η Αθηνά Οικονομάκου κι ο σύντροφός της, Μπρούνο Τσερέλα, βρίσκονται αυτό το διάστημα σε διακοπές στο Γύθειο, τον τόπο καταγωγής της ηθοποιού. Εκεί, στο γραφικό τοπίο της Λακωνίας, το ζευγάρι απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές γεμάτες αγάπη και χαρά, μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της πόλης. 

Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία της κόρης της με τον Τσερέλα

Η Αθηνά, η οποία διατηρεί το πατρικό της σπίτι στην περιοχή, μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της στο Instagram μια σειρά από πολύ όμορφες φωτογραφίες.

Αθηνά Οικονομάκου: Με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της στο Γύθειο!

Στις αναρτήσεις της, η ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή δίπλα στον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα, με φόντο το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας. Το ζευγάρι εμφανίζεται πιο ερωτευμένο κι ευτυχισμένο από ποτέ, δείχνοντας τη δυνατή σχέση που τους ενώνει. 

Αθηνά Οικονομάκου - Μπρούνο Τσερέλα: Έκαναν σαφάρι στην Αφρική

Εκτός από τις τρυφερές στιγμές με τον σύντροφό της, η Αθηνά μοιράστηκε κι ενσταντανέ με τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα. Σε αυτές τις φωτογραφίες, την βλέπουμε να παίζει ανέμελα στην παραλία με την κόρη της, αλλά και να απολαμβάνει οικογενειακές στιγμές στο σπίτι, με τα παιδιά να παίζουν αμέριμνα, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με παιδικές φωνές και γέλια.

Αθηνά Οικονομάκου: Με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της στο Γύθειο!

Η ίδια συνόδευσε τις φωτογραφίες με τη λεζάντα: «Ήλιος, θάλασσα και αγκαλιές. Γυθειάκι», αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις την ουσία των διακοπών τους.

Η ανάρτηση της Αθηνάς Οικονομάκου

Οι φωτογραφίες συνθέτουν ένα τρυφερό άλμπουμ γεμάτο καλοκαιρινές αναμνήσεις, αναδεικνύοντας την αγάπη της οικογένειας για τα ταξίδια και τις προσωπικές στιγμές, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η Αθηνά Οικονομάκου στα χέρια της κόρης της – Το μακιγιάζ της Σιέννα

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αποδεικνύουν πως η ευτυχία βρίσκεται στις απλές, καθημερινές στιγμές και στις αγκαλιές των αγαπημένων προσώπων, με το Γύθειο να αποτελεί το ιδανικό σκηνικό για την καλοκαιρινή τους απόδραση.

Αθηνά Οικονομάκου: Με τον Μπρούνο Τσερέλα και τα παιδιά της στο Γύθειο!

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
 |
ΜΠΡΟΥΝΟ ΤΣΕΡΕΛΑ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Back to Top