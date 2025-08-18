Αθηνά Οικονομάκου: Η πρώτη κοινή φωτογραφία της κόρης της με τον Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου βρίσκεται στο Γύθειο μας δείχνει τη θέα της

Στον τόπο καταγωγής της, το Γύθειο, βρίσκεται αυτές τις μέρες η Αθηνά Οικονομάκου μαζί με τα παιδιά της, Μάξιμο και Σιέννα και τον σύντροφό της, Μπρούνο Τσερέλα.

Το βράδυ της Κυριακής 17/8 απόλαυσαν ένα ωραίο δείπνο με την ηθοποιό να ποστάρει στον λογαριασμό της στο Instagram την πρώτη κοινή φωτογραφία με τον αγαπημένο της και την κορούλα της.

Στο εν λόγω στιγμιότυπο η ηθοποιός ποζάρει με τον γοητευτικό μπασκετμπολίστα, αλλά και την 4χρονη Σιέννα, η οποία έχει πάρει θέση στην αγκαλιά της.

Η Αθηνά Οικονομάκου με τον Μπρούνο Τσερέλα και την κόρη της, Σιέννα

Ο Μπρούνο Τσερέλα λατρεύει την Αθηνά Οικονομάκου, όπως και τα παιδιά της, με τα οποία τώρα πια περνάει αρκετό χρόνο. Η influncer έχει μιλήσει πολλές φορές δημόσια με τα καλύτερα λόγια για τον Μπρούνο ως άνθρωπο, οπότε δεν μπορεί να μην αισθάνεται χαρούμενη που τα αγγελούδια της συμπαθούν τον Ιταλοαργεντινό κι έχουν αρχίσει να αποκτούν οικειότητα μαζί του.