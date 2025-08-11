«Κόλαση» η Αθηνά Οικονομάκου με μπικίνι: Με μικροσκοπικό μαγιό στην πισίνα

Τον «καύσωνα» στην Άνδρο έφερε η Αθηνά Οικονομάκου με τα summer looks της.

Η ηθοποιός απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα, αλλά και την πισίνα μιας και φωτογραφήθηκε σε πολυτελές ξενοδοχείο όπου διαμένει.

Φορώντας ένα μαύρο μπικίνι με λεπτομέρειες, εντυπωσιακό φουλάρι στα μαλλιά και κοσμήματα που δίνουν glamorous αέρα, η Αθηνά συνδυάζει στιλ και ανεπιτήδευτη ομορφιά.

Η...πίσω όψη της Αθηνάς Οικονομάκου

Η επιδερμίδα της μαυρισμένη, το σώμα της καλογυμνασμένο, και η ίδια πιο λαμπερή από ποτέ.

Οι ολιγοήμερες διακοπές με τη Λένα Δροσάκη

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας λατρεύει τις αποδράσεις στα ελληνικά νησιά ή σε εξωτικούς προορισμούς, όπως οι Μαλδίβες, στις οποίες βρισκόταν πριν λίγες εβδομάδες.

Το τριήμερο στην Άνδρο για Αθηνά και Λένα

Αυτή τη φορά απόλαυσε τις ομορφιές του Αιγαίου μαζί με την καλή της φίλη, Λένα Δροσάκη.

Οι δυο γυναίκες άρχισαν να κάνουν παρέα από τον καιρό που πρωταγωνίστησαν στη σειρά του ΑΝΤ1 «Ο πρώτος από εμάς».

Έκτοτε κάνουν βραδινές εξόδους και τώρα ήρθε η σειρά των κοινών διακοπών.

Για την ώρα το μόνο δίλημμα που έχει η Αθηνά είναι αν θα πρέπει να επιλέξει την πισίνα ή τη θάλασσα.

«Δύο μέρες, ένα νησί, μηδενικά σχέδια… Η μόνη απόφαση: πισίνα ή θάλασσα; Η απάντηση είναι πάντα και τα δύο», έγραψε στη λεζάντα φορώντας ένα ροζ μπικίνι με animal print λεπτομέρειες.

Το δημόσιο σ’ αγαπώ στον Μπρούνο Τσερέλα

Η Αθηνά Οικονομάκου είναι full in love και δεν το κρύβει.

Μπορεί να υπάρχει έντονη φημολογία πως παντρεύτηκε με τον αγαπημένο της Μπρούνο Τσερέλα στην Ιταλία, αλλά εκείνη δε λέει τίποτα.

Το μόνο που κάνει είναι να εκφράζει δημόσια τον έρωτά της όπως έκανε πρόσφατα με αφορμή τα γενέθλια του καλού της λέγοντας πόσο τον αγαπά και πόσο τυχερή είναι που ήρθε στη ζωή της.