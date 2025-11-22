GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;

Τα λόγια καρδιάς της Ηλιάνας Παπαγεωργίου

GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
Media
Η ώρα της κρίσης έφτασε και η αγωνία κορυφωνόταν στο πλατό, καθώς στο bottom βρέθηκαν τα ζευγάρια Νάρκισσος - Μιχαέλα και Σάββας - Γιασμίν. Τα βλέμματα όλων ήταν στραμμένα στη Ηλιάνα Παπαγεωργίου, η οποία κρατούσε στα χέρια της τη φωτογραφία που θα καθόριζε ποιο ζευγάρι θα συνέχιζε την πορεία του GNTM 2025 και ποιο θα έβλεπε την πόρτα της εξόδου.

GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία

GNTM: Σάββας και Γιασμίν έμειναν εκτός 12άδας

GNTM: Σάββας και Γιασμίν έμειναν εκτός 12άδας

«Η φωτογραφία που έχω στα χέρια μου θα πάει στον Νάρκισσο και στη Μιχαέλα», ανακοίνωσε η παρουσιάστρια, επιβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο ζευγάρι παραμένει στον διαγωνισμό και συμπληρώνει τη 12άδα του παιχνιδιού. Η ανακούφιση στα πρόσωπά τους ήταν εμφανής, την ώρα που η ατμόσφαιρα για τους άλλους δύο διαγωνιζόμενους γινόταν όλο και πιο φορτισμένη.

Η Ηλιάνα αποχαιρέτησε τη Γιασμίν και τον Σάββα με λόγια καρδιάς, στέλνοντας και στους δύο ένα μήνυμα ενθάρρυνσης και προσωπικής εξέλιξης. Δεν έκρυψε μάλιστα τη στεναχώρια της για τον Σάββα, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους αγαπημένους της συμμετέχοντες.

GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης

«Γιασμίν, πιστεύω ότι είσαι ένα κορίτσι υπέροχο, υπέρλαμπρο, πανέμορφο. Αισθάνομαι όμως ότι παραμένεις εκεί, δεν αφήνεις τον εαυτό σου να “φύγει” μέσα από αυτήν την εικόνα. Αν το κάνεις αυτό για σένα, θα δεις πραγματικά θεαματικά αποτελέσματα», της είπε με ιδιαίτερη τρυφερότητα.

Στρέφοντας το βλέμμα της στον Σάββα, συνέχισε με ζεστό λόγο: «Σάββα, από την άλλη, έκανες τεράστια προσπάθεια και στο σετ και στο project. Είσαι ένα παιδί με χαρακτήρα, που αυτό αποτυπώνεται στην εικόνα. Εύχομαι να το συνεχίσεις, να τα πας καταπληκτικά. Είσαι από τους αγαπημένους μου και το λέω τώρα που φεύγεις και μου επιτρέπεται. Νομίζω ότι η δική σου δύναμη και η δική σου προσέγγιση κι αντίληψη στα concept είναι πολύ σημαντική και θα σε βοηθήσει πάρα πολύ στην πορεία εκεί έξω»

GNTM: Συγκίνηση και δάκρυα στη σημερινή αποχώρηση

GNTM: Συγκίνηση και δάκρυα στη σημερινή αποχώρηση

Οι δύο διαγωνιζόμενοι αποχαιρέτησαν τους κριτές με δάκρυα στα μάτια και αποχώρησαν από το πλατό ιδιαίτερα συγκινημένοι. Ο Σάββας, πιο φορτισμένος από όλους, παραδέχτηκε στο cue του: «Δεν είμαι καθόλου θυμωμένος. Είχα μόνο ένα κενό μέσα μου και λίγη στεναχώρια, γιατί δεν μπόρεσα να το πιστέψω ότι θα φύγω. Αλλά εν τέλει… έγινε».

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

 

 

