Κλέων Γρηγοριάδης: «Νομίζω είμαι σε μαύρη λίστα για τηλεοπτικές προτάσεις»

Καλεσμένος της Νάνσυς Ζαμπέτογλου και του Θανάση Αναγνωστόπουλου στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ, ήταν ο Κλέωνας Γρηγοριάδης το απόγευμα της Πέμπτης.

Ανάμεσα σε άλλα, ο ταλαντούχος ηθοποιός και πρώην πολιτικός, αναφέρθηκε στη διαχείριση της αναγνωρισιμότητας που είχε μέσα από παλιότερες τηλεοπτικές του συμμετοχής, καθώς και στην απουσία που έχει τα τελευταία χρόνια από τη μυθοπλασία.

Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μου αρέσει που μου μιλάνε ακόμα στο δρόμο για τηλεοπτικές μου συμμετοχές, γιατί καταρχήν ένιωθα ότι ποτέ δεν ήμουν και κανένας φοβερός τηλεοπτικός ηθοποιός. Μου αρέσει, όμως, γιατί συμμετείχα σε κάτι που ήταν πολύ καλό κι έχει αντέξει πολλά χρόνια».

«Δεν κάνουμε πολιτική κουβέντα τώρα αλλά θα πρέπει να απαντήσω, λίγο, πολιτικά για τις προτάσεις. Ξέρετε, η τηλεόραση στην Ελλάδα ανήκει σε πέντε εφοπλιστές, εγώ όσο υπήρξα βουλευτής του Μέρα 25, είπα μερικές αλήθειες γι’ αυτούς τους εφοπλιστές που δεν πρέπει να τους καλάρεσαν», πρόσθεσε.

«Οπότε νομίζω ότι είμαι σε μαύρη λίστα» υπογράμμισε με χαμόγελο ο Κλέων Γρηγοριάδης στο καθημερινό ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ.

Κλέων Γρηγοριάδης: «Δε θεωρώ τη συμμετοχή μου στην τηλεόραση ότι ήταν κάτι πολύ σπουδαίο»

«Αντιστάθηκα πολύ στην τηλεόραση. Τα πρώτα χρόνια μου έγιναν προτάσεις για σίριαλ που δεν έκανα, αλλά μετά κάτι με έτρωγε κι ήθελα να το κάνω αυτό. Πάντως γενικά ήταν μια ωραία εμπειρία», απάντησε σε άλλο σημείο ο ηθοποιός.

«Δε με βλέπω στο Κάτι τρέχει με τους δίπλα. Όχι για να μην απογοητευτώ από το γήρας, αλλά εκείνη την ώρα συνήθως κάνω κάτι άλλο. Επίσης, είναι κάτι που έχει μπει σε ένα κουτάκι. Θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντί σας και απέναντι σε αυτούς που μας ακούνε», πρόσθεσε.

«Δε θεωρώ τη συμμετοχή μου στην τηλεόραση ότι ήταν κάτι πολύ σπουδαίο. Μιλάω για εμένα. Θεωρώ ότι είμαι επαρκής ηθοποιός στο θέατρο, αλλά στην τηλεόραση δεν ένιωσα ποτέ έτσι. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος όταν έπαιζε στον Ακάλυπτο ήταν σπουδαίος στην τηλεόραση, και ο Παρτσαλάκης το ίδιο», είπε για την τηλεοπτική του παρουσία..