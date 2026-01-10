Skoda Kamiq και Scala: Πλουσιότερες εκδόσεις με όφελος τιμής

Δείτε τις νέες τιμές των Skoda Kamiq και Scala

STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 10.01.26, 19:15
Skoda Kamiq και Scala: Πλουσιότερες εκδόσεις με όφελος τιμής
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Skoda προχωρά σε ουσιαστική ανανέωση της εμπορικής τοποθέτησης των Kamiq και Scala στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας νέες εκδόσεις με αναβαθμισμένο βασικό εξοπλισμό και ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές.

 

Με τον νέο τιμοκατάλογο, η έκδοση Selection αναλαμβάνει τον ρόλο της εισαγωγικής πρότασης για τα Skoda Kamiq και Skoda Scala, με τιμή εκκίνησης από 21.950 € για τον κινητήρα 1.0 TSI 116 PS. Η έκδοση αυτή προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό εξοπλισμού, τεχνολογίας και αποδοτικότητας, καλύπτοντας τις βασικές ανάγκες καθημερινής μετακίνησης.

Skoda Kamiq και Scala: Πλουσιότερες εκδόσεις με όφελος τιμής
Παράλληλα, η Skoda εισάγει τη νέα έκδοση Selection Plus, η οποία αποτελεί το βασικό εμπορικό πλεονέκτημα της ανανεωμένης γκάμας. Με τιμή από 22.950 €, ίδια με εκείνη της προηγούμενης εισαγωγικής έκδοσης, η Selection Plus προσφέρει αισθητά πλουσιότερο βασικό εξοπλισμό, ενισχύοντας ουσιαστικά την αξία για τον πελάτη. Στον στάνταρ εξοπλισμό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ζάντες αλουμινίου 16’’, φιμέ πίσω παράθυρα Sunset, επιλογή οδηγικού προφίλ με λειτουργία Eco, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες παρκαρίσματος εμπρός και πίσω, σύστημα KESSY για κλείδωμα και εκκίνηση χωρίς κλειδί, καθώς και διζωνικός κλιματισμός.

Skoda Kamiq και Scala: Πλουσιότερες εκδόσεις με όφελος τιμής
Η γκάμα των Kamiq και Scala ολοκληρώνεται με τις εκδόσεις Monte Carlo, που εκφράζουν τον πιο δυναμικό χαρακτήρα των δύο μοντέλων σε επίπεδο σχεδίασης και εξοπλισμού. Οι εκδόσεις 1.5 TSI 150 PS DSG διατίθενται πλέον με σημαντικά μειωμένη τιμή, ενώ επανέρχεται και η έκδοση 1.0 TSI 116 PS DSG, ενισχύοντας περαιτέρω τις διαθέσιμες επιλογές για το κοινό.

Skoda Kamiq και Scala: Πλουσιότερες εκδόσεις με όφελος τιμήςΜε τις νέες εκδόσεις και τον ανανεωμένο τιμοκατάλογο, τα Skoda Kamiq και Skoda Scala προσφέρουν ένα ακόμη πιο ολοκληρωμένο πακέτο εξοπλισμού, τεχνολογίας και τιμής, ενδυναμώνοντας τη θέση της Skoda στην ελληνική αγορά και απαντώντας με σαφήνεια στις απαιτήσεις του σύγχρονου οδηγού.Ο νέος τιμοκατάλογος ισχύει από 18 Δεκεμβρίου 2025.

