GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία

«Ξενέρωσα, για μένα η φωτογραφία μου ήταν ξεκάθαρα καλύτερη»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 01:00 GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
22.11.25 , 00:50 GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
22.11.25 , 00:40 GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
22.11.25 , 00:20 GNTM: Τρελάθηκε ο Έντι Γαβριηλίδης με τη λήψη της Ειρήνης και του Γιώργου
22.11.25 , 00:09 Σε Εξέλιξη Η Κακοκαιρία Στην Ήπειρο - 367 Κλήσεις Στην Πυροσβεστική
21.11.25 , 23:56 Στο STAR ο οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού: «Με χτύπησε μία γροθιά»
21.11.25 , 23:28 Ασπρόπυργος: Συνελήφθη Οδοντίατρος Για Διακίνηση Ναρκωτικών
21.11.25 , 23:15 GNTM: Ποιο μοντέλο κέρδισε στη δοκιμασία επιβράβευσης;
21.11.25 , 23:06 Ένα... Ποτάμι Στην Καρδιά Της Νέας Φιλαδέλφειας
21.11.25 , 22:45 GNTM: Ο μοναδικός Dr. Chris καλεσμένος στη δοκιμασία επιβράβευσης
21.11.25 , 22:40 Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια
21.11.25 , 22:25 GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης
21.11.25 , 22:10 GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!
21.11.25 , 22:00 GNTM: Οι κριτές ξετρελάθηκαν με την Ειρήνη και τον Γιώργο
21.11.25 , 21:48 Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»
GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»
GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
Κλήρωση Eurojackpot 21/11: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 33.000.000 ευρώ
GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη νέα Δοκιμασία Αποχώρησης, τα μοντέλα, χωρισμένα σε ζευγάρια, πόζαραν στον φακό του Παντελή Χαδούλη, προσπαθώντας να χαρίσουν, με τις κινήσεις και την εκφραστικότητά τους, το πολυπόθητο κλικ στον καταξιωμένο φωτογράφο.

GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;

Δύο ζευγάρια κατάφεραν να «κλέψουν» τις εντυπώσεις στο σημερινό concept με τίτλο One Breathe: «Ήταν μια πολύ δύσκολη δοκιμασία, μας έχετε βάλει πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση να αποφασίσουμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί δύο μοντέλα θα αποχωρήσουν. Αυτή η φωτογράφιση μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είδα αλλαγές στην προσωπικότητα, στον χαρακτήρα, στην ενέργεια κάποιων παιδιών, ειδικά εκείνων που δυσκολεύονται και κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτή τη δυσκολία και να έχουν ωραίες και καλές φωτογραφίες», τόνισε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ζητώντας από όσους πιστεύουν πως έχουν την καλύτερη φωτογραφία να έρθουν μπροστά.

GNTM: Οι διακριθέντες της δοκιμασίας

GNTM: Οι διακριθέντες της δοκιμασίας

Σε λίγα δευτερόλεπτα, απέναντι από την εντυπωσιακή -και σήμερα- παρουσιάστρια στάθηκαν ο Γιώργος με την Ειρήνη και ο Μιχάλης με τη Ραφαηλία. «Πέσατε μέσα, ήσασταν εξαιρετικοί, δουλέψατε πάρα πολύ σωστά, πολύ ομαδικά», τους είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, συγχαίροντάς τους για την προσπάθειά τους.

GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης

Τα πάντα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, καθώς οι δύο λήψεις ήταν πολύ κοντά. «Την καλύτερη φωτογραφία για το concept One Breathe την παίρνουν ο Γιώργος και η Ειρήνη», ανακοίνωσε η Ηλιάνα, προς έκπληξη του Μιχάλη, ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

GNTM: Η φωτογραφία που κέρδισε στην αποψινή δοκιμασία

GNTM: Η φωτογραφία που κέρδισε στην αποψινή δοκιμασία

Απευθυνόμενος στην Ηλιάνα, ο Μιχάλης είπε εμφανώς πικραμένος: «Ξενέρωσα, για μένα η φωτογραφία μου ήταν ξεκάθαρα καλύτερη. Η δική τους μου φάνηκε πολύ ποζερέ. Θεωρώ ότι αδικήθηκα», είπε.

Από την άλλη, πανευτυχής ήταν ο Γιώργος, καθώς πέρα από την παραμονή του στον διαγωνισμό, θα μοιραστεί με την Ειρήνη 600 ευρώ, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στη σουίτα. «Εγώ πήρα τη φώτο, ο Κούτρης πήρε το φιλί. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις, έτσι δεν μπορείς να τα έχεις όλα», δήλωσε στο cue του.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM 2025
 |
ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
GNTM ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
 |
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top