GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία

Στη νέα Δοκιμασία Αποχώρησης, τα μοντέλα, χωρισμένα σε ζευγάρια, πόζαραν στον φακό του Παντελή Χαδούλη, προσπαθώντας να χαρίσουν, με τις κινήσεις και την εκφραστικότητά τους, το πολυπόθητο κλικ στον καταξιωμένο φωτογράφο.

Δύο ζευγάρια κατάφεραν να «κλέψουν» τις εντυπώσεις στο σημερινό concept με τίτλο One Breathe: «Ήταν μια πολύ δύσκολη δοκιμασία, μας έχετε βάλει πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση να αποφασίσουμε τι θα γίνει σήμερα, γιατί δύο μοντέλα θα αποχωρήσουν. Αυτή η φωτογράφιση μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί είδα αλλαγές στην προσωπικότητα, στον χαρακτήρα, στην ενέργεια κάποιων παιδιών, ειδικά εκείνων που δυσκολεύονται και κατάφεραν να ξεπεράσουν αυτή τη δυσκολία και να έχουν ωραίες και καλές φωτογραφίες», τόνισε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, ζητώντας από όσους πιστεύουν πως έχουν την καλύτερη φωτογραφία να έρθουν μπροστά.

GNTM: Οι διακριθέντες της δοκιμασίας

Σε λίγα δευτερόλεπτα, απέναντι από την εντυπωσιακή -και σήμερα- παρουσιάστρια στάθηκαν ο Γιώργος με την Ειρήνη και ο Μιχάλης με τη Ραφαηλία. «Πέσατε μέσα, ήσασταν εξαιρετικοί, δουλέψατε πάρα πολύ σωστά, πολύ ομαδικά», τους είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, συγχαίροντάς τους για την προσπάθειά τους.

Τα πάντα κρίθηκαν στις λεπτομέρειες, καθώς οι δύο λήψεις ήταν πολύ κοντά. «Την καλύτερη φωτογραφία για το concept One Breathe την παίρνουν ο Γιώργος και η Ειρήνη», ανακοίνωσε η Ηλιάνα, προς έκπληξη του Μιχάλη, ο οποίος φάνηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος.

GNTM: Η φωτογραφία που κέρδισε στην αποψινή δοκιμασία

Απευθυνόμενος στην Ηλιάνα, ο Μιχάλης είπε εμφανώς πικραμένος: «Ξενέρωσα, για μένα η φωτογραφία μου ήταν ξεκάθαρα καλύτερη. Η δική τους μου φάνηκε πολύ ποζερέ. Θεωρώ ότι αδικήθηκα», είπε.

Από την άλλη, πανευτυχής ήταν ο Γιώργος, καθώς πέρα από την παραμονή του στον διαγωνισμό, θα μοιραστεί με την Ειρήνη 600 ευρώ, ενώ θα έχουν τη δυνατότητα να μείνουν στη σουίτα. «Εγώ πήρα τη φώτο, ο Κούτρης πήρε το φιλί. Κάπου κερδίζεις, κάπου χάνεις, έτσι δεν μπορείς να τα έχεις όλα», δήλωσε στο cue του.

