GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης

Η φετινή χρονιά του GNTM δεν σταματά να προσφέρει ένταση, εκπλήξεις και στιγμές που γίνονται viral μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του τελευταίου επεισοδίου ήταν χωρίς αμφιβολία το φιλί της Ραφαηλίας και του Μιχάλη, μια στιγμή που όχι μόνο πυροδότησε αντιδράσεις, αλλά άλλαξε και τη δυναμική της δοκιμασίας.

Το concept της ημέρας απαιτούσε από τα ζευγάρια να αποδώσουν με πάθος και φυσικότητα μια ρομαντική σκηνή, μέσα σε νερό, με φως, ένταση και έντονη κινησιολογία. Από το πρώτο κιόλας λεπτό, η Ραφαηλία και ο Μιχάλης έδειξαν πως είχαν χημεία… ίσως μάλιστα και παραπάνω απ’ όση περίμεναν όλοι στο πλατό.

Με το που μπήκαν στο σετ, οι οδηγίες άρχισαν να πέφτουν βροχή: «Με στυλ! Δώσ’ το Μιχάλη! Ταυτόχρονη βουτιά! Πάθος, παιδιά!»

Οι δύο τους ανταποκρίθηκαν άμεσα. Οι κινήσεις τους ήταν αρμονικές, το σώμα τους έδινε ιστορία και η χημεία τους ξεχώριζε από την πρώτη στιγμή. Όμως αυτό που κανείς δεν περίμενε, συνέβη σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Ακόμα και οι κριτές δεν πίστευαν στα μάτια τους. Άλλοι το βρήκαν υπερβολικό, άλλοι φυσικό, άλλοι απλώς διασκεδαστικό.

Η σκηνή έγινε τόσο έντονη που κάποιοι παίκτες… ζητούσαν να πάνε να κοιμηθούν στα κορίτσια για να αφήσουν τον Μιχάλη “ήσυχο”.

Αργότερα, η Ραφαηλία είπε: «Το είχαμε σκεφτεί. Επειδή αισθανόμουν άβολα, είπα στον Μιχάλη να το κάνουμε από την αρχή, για να λυθώ. Να ξεμπερδέψουμε με τα δύσκολα».

Σημαντικό σημείο της συζήτησης ήταν και το γεγονός ότι η Ραφαηλία είναι σε σχέση εκτός παιχνιδιού. Παρ’ όλα αυτά ήταν ξεκάθαρη:

«Το ξέρει το αγόρι μου ότι είμαι μοντέλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το αγαπάω ή δεν το σέβομαι. Το φιλί ήταν επαγγελματικό.»