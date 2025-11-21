GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης

«Το ξέρει το αγόρι μου ότι είμαι μοντέλο»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.11.25 , 01:00 GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
22.11.25 , 00:50 GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
22.11.25 , 00:40 GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
22.11.25 , 00:20 GNTM: Τρελάθηκε ο Έντι Γαβριηλίδης με τη λήψη της Ειρήνης και του Γιώργου
22.11.25 , 00:09 Σε Εξέλιξη Η Κακοκαιρία Στην Ήπειρο - 367 Κλήσεις Στην Πυροσβεστική
21.11.25 , 23:56 Στο STAR ο οδηγός ταξί που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού: «Με χτύπησε μία γροθιά»
21.11.25 , 23:28 Ασπρόπυργος: Συνελήφθη Οδοντίατρος Για Διακίνηση Ναρκωτικών
21.11.25 , 23:15 GNTM: Ποιο μοντέλο κέρδισε στη δοκιμασία επιβράβευσης;
21.11.25 , 23:06 Ένα... Ποτάμι Στην Καρδιά Της Νέας Φιλαδέλφειας
21.11.25 , 22:45 GNTM: Ο μοναδικός Dr. Chris καλεσμένος στη δοκιμασία επιβράβευσης
21.11.25 , 22:40 Στην Ιταλία για μεταμόσχευση το ζευγάρι που έφαγε δηλητηριώδη μανιτάρια
21.11.25 , 22:25 GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης
21.11.25 , 22:10 GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!
21.11.25 , 22:00 GNTM: Οι κριτές ξετρελάθηκαν με την Ειρήνη και τον Γιώργο
21.11.25 , 21:48 Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»
Χάθηκαν ενώ ήταν στην κορυφή! Τι κάνουν σήμερα 4+1 γνωστοί παρουσιαστές
GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης
Πειραιάς: «Της είχαμε κόψει το τοστ σε κομμάτια για να μην πνιγεί»
Νάνσυ Αντωνίου: Ο γιος, ο πρώην σύζυγος και το βιογραφικό της
GNTM: Ποιο ζευγάρι αποχώρησε από τον διαγωνισμό λίγο πριν τη 12άδα;
GNTM: Οι κριτές ξετρελάθηκαν με την Ειρήνη και τον Γιώργο
GNTM: Έφτασε η ώρα του makeover - Δείτε το trailer
GNTM: Αυτό το ζευγάρι είχε την καλύτερη ρομαντική φωτογραφία
First Dates: Όταν ένας μαθηματικός γνωρίζει μια νηπιαγωγό!
GNTM: Η φωτογράφιση της Άννας με τον Ανέστη ήταν άβολη!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η φετινή χρονιά του GNTM δεν σταματά να προσφέρει ένταση, εκπλήξεις και στιγμές που γίνονται viral μέσα σε λίγα λεπτά. Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα στιγμιότυπα του τελευταίου επεισοδίου ήταν χωρίς αμφιβολία το φιλί της Ραφαηλίας και του Μιχάλη, μια στιγμή που όχι μόνο πυροδότησε αντιδράσεις, αλλά άλλαξε και τη δυναμική της δοκιμασίας.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Το concept της ημέρας απαιτούσε από τα ζευγάρια να αποδώσουν με πάθος και φυσικότητα μια ρομαντική σκηνή, μέσα σε νερό, με φως, ένταση και έντονη κινησιολογία. Από το πρώτο κιόλας λεπτό, η Ραφαηλία και ο Μιχάλης έδειξαν πως είχαν χημεία… ίσως μάλιστα και παραπάνω απ’ όση περίμεναν όλοι στο πλατό.

Με το που μπήκαν στο σετ, οι οδηγίες άρχισαν να πέφτουν βροχή: «Με στυλ! Δώσ’ το Μιχάλη! Ταυτόχρονη βουτιά! Πάθος, παιδιά!»

Οι δύο τους ανταποκρίθηκαν άμεσα. Οι κινήσεις τους ήταν αρμονικές, το σώμα τους έδινε ιστορία και η χημεία τους ξεχώριζε από την πρώτη στιγμή. Όμως αυτό που κανείς δεν περίμενε, συνέβη σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα.

Ακόμα και οι κριτές δεν πίστευαν στα μάτια τους. Άλλοι το βρήκαν υπερβολικό, άλλοι φυσικό, άλλοι απλώς διασκεδαστικό.

Η σκηνή έγινε τόσο έντονη που κάποιοι παίκτες… ζητούσαν να πάνε να κοιμηθούν στα κορίτσια για να αφήσουν τον Μιχάλη “ήσυχο”.

Αργότερα, η Ραφαηλία είπε: «Το είχαμε σκεφτεί. Επειδή αισθανόμουν άβολα, είπα στον Μιχάλη να το κάνουμε από την αρχή, για να λυθώ. Να ξεμπερδέψουμε με τα δύσκολα».

Σημαντικό σημείο της συζήτησης ήταν και το γεγονός ότι η Ραφαηλία είναι σε σχέση εκτός παιχνιδιού. Παρ’ όλα αυτά ήταν ξεκάθαρη:

«Το ξέρει το αγόρι μου ότι είμαι μοντέλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το αγαπάω ή δεν το σέβομαι. Το φιλί ήταν επαγγελματικό.»

GNTM: Το φιλί που έδωσαν Ραφαηλία και Μιχάλης την ώρα της φωτογράφισης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top