Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 11 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

11.01.26 , 03:03
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Κυριακή 11 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη του Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου.

Ο Όσιος Θεοδόσιος ο Κοινοβιάρχης είναι άγιος της Χριστιανικής Εκκλησίας, η μνήμη του οποίου τιμάται στις 11 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν ο Θεοδόσιος και η Θεοδοσία. Ο Θεοδόσιος καταγόταν από την Μωγαρισό της Καππαδοκίας και ασπάστηκε σε νεαρή ηλικία τον μοναχισμό (5ος αιώνας). 

Ο Άγιος Θεοδόσιος

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στους Αγίους Τόπους επισκέφτηκε την Αντιόχεια και ζήτησε την ευλογία του Οσίου Συμεών του Στυλίτη. Στα Ιεροσόλυμα, αφού μαθήτευσε κοντά στον ησυχαστή Λογγίνο, έγινε μοναχός και ίδρυσε κοινοβιακή αδελφότητα και Μονή που ανήγειρε εκ θεμελίων.

Με τον υποδειγματικό του βίο έγινε σοφός διδάσκαλος και καθοδηγητής πολλών μοναχών. Λόγω ζωηρής αντίδρασης του στην αίρεση του Ευτυχούς εξορίστηκε για λίγο από τον αυτοκράτορα Αναστάσιο Α’. Ο Θεοδόσιος διορίστηκε προϊστάμενος όλων των κοινοβίων της Παλαιστίνης γι’αυτό και το προσωνύμιο «κοινοβιάρχης».

Έζησε περίπου 105 χρόνια.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Θεοδόσιος, Θεοδόσης, Δόσιος, Δόσης, Τεό *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:40 και θα δύσει στις 18:25. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 44 λεπτά.

Σελήνη 22.8 ημερών

