Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου

Το ζευγάρι δεν κρύβει πια τον έρωτά του

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου στη Super Kατερίνα
Μέχρι πρόσφατα, τόσο ο Δημήτρης Αλεξάνδρου όσο και η Ρία Ελληνίδου απέφευγαν να κάνουν οποιαδήποτε δημόσια δήλωση για τη σχέση τους, και να παραδεχτούν ότι είναι ζευγάρι, διατηρώντας χαμηλούς τόνους και προστατεύοντας την ιδιωτική τους ζωή.

Η επιβεβαίωση της σχέσης ήρθε με πιο διακριτικό τρόπο πριν μερικές μέρες, όταν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ήταν καλεσμένος στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου

Σε ερώτηση σχετικά με τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου, απάντησε: «Δε χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα…». Οι δηλώσεις αυτές, με τη μετρημένη τους προσέγγιση, επιβεβαίωσαν έμμεσα την είδηση, χωρίς ωστόσο να αποκαλύψουν λεπτομέρειες για τη σχέση τους.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου

Η τραγουδίστρια και το μοντέλο αποφάσισαν να γίνουν λίγο πιο εκδηλωτικοί πια, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημόσια τη σχέση τους!

Συγκεκριμένα, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έχει αφήσει το δικό του σχόλιο με καρδούλες στην τελευταία ανάρτηση της Ρίας Ελληνίδου, η οποία τραγουδάει το κομμάτι «Μάζεψέ με από τα ξενύχτια» του Σταμάτη Γονίδη.

Όπως θα δεις, το μοντέλο της έχει σχολιάσει με emojis καρδιές, με την ίδια να του σχολιάζει με τα ίδια τρυφερά emojis.

αλεξανδρου ελληνιδου

Πρόσφατα, η κάμερα της εκπομπής της Super Κατερίνα συνάντησε την Ρία Ελληνίδου στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με την ίδια να μην κάνει καμία δήλωση σε ερώτηση για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. 

«Ενδιαφέρει τον κόσμο με ποιον βγαίνω, αλλά δεν πρέπει πρώτα να είμαι κι εγώ σίγουρη με ποιον βγαίνω για να το πω; Παλιότερα έλεγαν ότι βγαίνω με έναν ψηλό, που τελικά ήταν ο αδελφός μου» αναρωτήθηκε λίγο καιρό αργότερα σε συνέντευξή της στο Στούντιο 4.

