Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου

«Δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Είναι πολύ νωρίς»

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου σε μια σπάνια εξομολόγηση μίλησε για την προσωπική του ζωή και παραδέχτηκε τη σχέση του με την γνωστή τραγουδίστρια Ρία Ελληνίδου. Το ζευγάρι είναι μαζί τους τελευταίους μήνες. 

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» το μεσημέρι της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου δε δίστασε να του κάνει ερωτήσεις για τη σύντροφό του. 

«Εσύ γιατί κρύβεσαι παιδί μου; Αφού τα έχετε. Το λέω εγώ. Μα σας έχει δει το σύμπαν, να λέμε την αλήθεια», είπε η παρουσιάστρια, προκαλώντας τον Δημήτρη Αλεξάνδρου να μιλήσει για τη νέα του σχέση, 10 μήνες μετά την ανακοίνωση του χωρισμού του από την Ιωάννα Τούνη. 

Ο ίδιος, με διακριτικότητα, εξήγησε: «Εγώ δεν έχω πει κάτι. Δε με έχει δει κανένας, δεν είμαι άνθρωπος που προκαλώ. Εσύ που με ξέρεις 20 χρόνια με ποια κοπέλα έχω βγει και έχω πει ότι έχουμε σχέση; Δεν είμαι άνθρωπος που επιδιώκω να κάνω κάτι για να το κάνω, δεν είναι του χαρακτήρα μου αυτό το πράγμα».

Όταν η παρουσιάστρια ανέφερε συγκεκριμένα το όνομα της Ρίας Ελληνίδου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τόνισε ότι προτιμά να κρατά τη σχέση του προστατευμένη: «Δε χρειάζεται να πούμε κάτι, είναι πολύ νωρίς. Δεν ξέρω αν βγαίνει μόνο η προστατευτικότητα για το παιδί. Πρέπει να δούμε και πώς είναι τα πράγματα, πώς θα κυλήσουν, γνωρίζεις τον άνθρωπο μέρα με τη μέρα. Είναι μια διαφορετική μέρα κάθε μέρα…», είπε.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου

Η εκπομπή Buongiorno εξασφάλισε σχετικά στιγμιότυπα από την έξοδο της τραγουδίστριας με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Πεντέλη

Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η προσπάθεια να σώσει τον γάμο του με την Ιωάννα Τούνη 

Νωρίτερα, ρωτήθηκε και για την υπόθεση revenge porn, θύμα της οποίας υπήρξε η πρώην σύντροφός του, Ιωάννα Τούνη, με τη δίκη στη Θεσσαλονίκη να συνεχίζεται.

«Είναι λογικό το ζευγάρι να περάσει μια κρίση με τον ερχομό του παιδιού. Η μαμά περνάει δύσκολα. Η μαμά είναι μια σύγχρονη ηρωίδα στα μάτια μας και το βλέπουμε, γιατί έχει το ξενύχτι, είναι λογικό, έχει το παιδάκι εννιά μήνες στην κοιλίτσα της. Εμείς οι οι πατεράδες αργούμε λίγο αυτό το πράγμα να το αντιληφθούμε.

Το αντιλαμβάνεται πιο γρήγορα ένας μπαμπάς, όταν πιάνει το παιδί του στα χέρια του. Εκεί ευχόμαστε να είναι το πιο γρήγορο στάδιο που λέμε ή μετά αργότερα όταν το παιδί μιλήσει, περπατήσει και έχει περισσότερη τριβή με τον μπαμπά. Γιατί εμείς οι μπαμπάδες δεν μπορούμε να καταλάβουμε 100% αυτό που η μαμά περνάει εδώ και τόσο καιρό και είναι τόσο κοντά με το παιδί της. Οπότε, καλώς ή κακώς, εμείς ερχόμαστε δεύτεροι. Αλλά εξίσου και οι δύο άνθρωποι είναι πολύ σημαντικοί στο μεγάλωμα του παιδιού», περιγράφει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

«Θέλοντας και μη, όταν κάτσεις λίγο παρατηρητής και δεις και κάνεις αυτό που λέμε έναν απολογισμό για το τι συνέβη, κάποια πράγματα έρχονται. Είσαι κουρασμένος, μπορεί να πεις πράγματα που δεν τα εννοείς, μπορεί να συμβούν πράγματα που πραγματικά δεν θέλεις και να τα κάνεις, λίγο βγαίνει περισσότερο εγωισμός μπροστά, οπότε κάπου λίγο όλο αυτό μεγαλώνει, χάνεται και γίνονται πολλά πράγματα και το ζευγάρι λίγο εκεί αποστασιοποιείται. Οπότε εκείνη τη στιγμή, να σκέφτεσαι ότι είναι μία φάση. Μην πάρεις τίποτα προσωπικά, μην πεις τίποτα και εσύ που να το εννοείς, γιατί είναι ένα πράγμα που θα περάσει».

«Τι θεωρείται “προσπάθεια να σώσεις τον γάμο σου;”. Εκ των υστέρων, φαίνεται ότι όποια προσπάθεια και να έγινε, δεν πέτυχε. Προφανώς, κανείς δε θέλει να κάνει ένα παιδί και να χωρίσει. Όποιος δεν έχει παιδί, για μένα δεν αξίζει να σου δώσει συμβουλές. Εγώ μπορώ να σου πω ότι έκανα την προσπάθειά μου και η Ιωάννα τη δική της», είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Επιβεβαίωσε τη σχέση του με τη Ρία Ελληνίδου

Ιωάννα Τούνη και Δημήτρης Αλεξάνδρου με τον γιο τους, Πάρη

«Το 2021 που ήμασταν μαζί με την Ιωάννα δεν ήταν αυτή που είναι τώρα, δεν υπήρχαν τα διαφημιστικά στο μέγεθος που υπάρχουν σήμερα. Ερχόταν σπίτι μου με ένα backpack και πηγαίναμε για camping».

«Δε θέλω να τραβήξω τα φώτα επάνω μου, θέλω αυτή η ιστορία με την Ιωάννα και το δικαστήριο να τελειώσει. Έχουμε επικοινωνία για το παιδί. Για την προσωπική της ζωή δε μου πέφτει λόγος, όπως ούτε και εκείνη για τη δική μου. Προφανώς, το έχει περάσει μέσα από τα δικά της φίλτρα», τονίζει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
 |
ΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΟΥ
