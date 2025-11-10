Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Για βάφλα στην Πεντέλη

Μια χαλαρή βόλτα απόλαυσαν ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και η Ρία Ελληνίδου, οι οποίοι βρέθηκαν στην Πεντέλη σε γνωστό μαγαζί για βάφλες μαζί με μεγάλη παρέα.

Ο γνωστός παρουσιαστής και επιχειρηματίας ήταν μαζί με τον γιο του, Πάρη, ντυμένος casual!

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου αυτές τις μέρες έχει τον γιο του στην Αθήνα και απολαμβάνει όμορφες στιγμές μαζί του αλλά και με τους φίλους του.

Όπως μοιράζεται καθημερινά μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, μπαμπάς και γιος κάνουν διάφορες δραστηριότητες μαζί ενώ παίζουν πολλά παιχνίδια όταν είναι στο σπίτι.

Προτεραιότητά του από την ημέρα που έγινε πατέρας είναι ο γιος του, Πάρης. Πριν από λίγους μήνες είχαν δει το φως της δημοσιότητας κάποια δημοσίευματα για την προσωπική του ζωή, ωστόσο, εκείνος είχε στείλει εξώδικο απαγορεύοντας την οποιαδήποτε δημοσιοποίηση για την προσωπική του ζωή θέλοντας όπως είπε να προστατέψει τον γιο του από σχόλια!

Μιλώντας τότε στην εκπομπή Super Κατερίνα ο δικηγόρος του, Σπύρος Δημητρίου, δήλωσε πως ο γιος του Αλεξάνδρου είναι ο λόγος που ο ίδιος αποφάσισε να απαγορεύσει στα κανάλια και τα websites να μιλάνε για τα προσωπικά και τα ερωτικά του.

Η εκπομπή Buongiorno εξασφάλισε σχετικά στιγμιότυπα από την έξοδο της τραγουδίστριας με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου στην Πεντέλη.