Τραμπ - Μαδούρο: Κόντρα με το βλέμμα στο ανεκμετάλλευτο πετρέλαιο

Κορυφαίοι αναλυτές εκτιμούν ότι η αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και η σύλληψης του Νικολάς Μαδούρο είχε βασικό στόχο το πετρέλαιό της. Πρόκειται γα τη χώρα με τα μεγαλύτερα αποθέματα «μαύρου χρυσού» στον κόσμο, τα οποία όμως δεν εκμεταλλεύεται!

Όπως ανέφερε η διπλωματική συντάκτρια του Star Κατερίνα Τσαμούρη, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, η Βενεζουέλα «τυγχάνει» να διαθέτει τεράστια αποθέματα πετρελαίου. Πρόκειται μάλιστα για «βαρύ» πετρέλαιο, τον τύπο που χρειάζονται οι Αμερικανοί.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, τα αποθέματα της Βενεζουέλας υπολογίζονται σε 300 δισ. βαρέλια. Στη 2η θέση ακολουθεί η Σαουδική Αραβία, στην 3η το Ιράν και έπονται οι υπόλοιπες.

Τα αποθέμστα της Βενεζουέλας σε σύγκριση με άλλες χώρες

Το θέμα, όμως, είναι ότι η Βενεζουέλα που έχει το περισσότερο πετρέλαιο στο υπέδαφός της δεν το εκμεταλλεύεται! Ενδεικτικό είναι ότι παράγει μόλις 1 εκατ, βαρέλια καθημερινά, ενώ η Σαουδική Αραβία παράγει 12 εκατ. βαρέλια. Αυτό θα αλλάξει είπε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας: «Οι πετρελαϊκές μας θα επενδύσουν στη Βενεζουέλα». O Αμερικανός Υπουργός Άμυνας είπε από την πλευρά του ότι «θα πάρουμε πίσω το πετρέλαιο που μας έκλεψαν», αναφερόμενος στις εθνικοποιήσεις από την εποχή του Ούγκο Τσάβες.