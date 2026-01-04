50 χρόνια GTI: Η VW τιμά το μοντέλο που έγινε συνώνυμο της σπορ οδήγησης

Η ιστορία των θρυλικών GTI

50 χρόνια GTI: Η VW τιμά το μοντέλο που έγινε συνώνυμο της σπορ οδήγησης
Το Golf GTI αποτελεί το πιο επιτυχημένο compact σπορ αυτοκίνητο στον κόσμο, το μοντέλο που όρισε μια ολόκληρη κατηγορία. Με περισσότερα από 2,5 εκατομμύρια αυτοκίνητα που έχουν κατασκευαστεί μέχρι σήμερα, το GTI εξελίχθηκε σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για τη σπορ οδήγηση στην καθημερινότητα. Το 2026, το Golf GTI συμπληρώνει 50 χρόνια ιστορίας, τα οποία η Volkswagen θα γιορτάσει με διεθνείς εκδηλώσεις κλασικών οχημάτων, το αποκλειστικό επετειακό Golf GTI EDITION 50¹ και την παγκόσμια πρεμιέρα του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού GTI.

50 χρόνια GTI: Η VW τιμά το μοντέλο που έγινε συνώνυμο της σπορ οδήγησης
Μια ιστορία επιτυχίας από το 1976

Όταν το Golf GTI παρουσιάστηκε το 1976, ελάχιστοι μπορούσαν να προβλέψουν ότι το Volkswagen των 81 kW (110 PS), με το χαρακτηριστικό κόκκινο περίγραμμα της μάσκας, τις μαύρες προεκτάσεις στους θόλους των τροχών και τον εμβληματικό επιλογέα ταχυτήτων σε σχήμα μπάλας γκολφ, θα εξελισσόταν σύντομα στο πιο επιτυχημένο compact σπορ αυτοκίνητο στον κόσμο. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να κατασκευαστούν μόλις 5.000 μονάδες, ωστόσο μέσα στον πρώτο χρόνο οι πωλήσεις ξεπέρασαν κάθε προσδοκία, με τη ζήτηση να παραμένει σταθερά υψηλή. Συνολικά, κατασκευάστηκαν 461.690 Golf GTI πρώτης γενιάς.

Καθοριστικό ρόλο έπαιξε και η τιμή του, η οποία στη Γερμανία ανερχόταν σε 13.850 γερμανικά μάρκα, οδηγώντας τα ΜΜΕ της εποχής να μιλήσουν για τον «εκδημοκρατισμό» του σπορ αυτοκινήτου. Και όχι άδικα: με τελική ταχύτητα 182 χλμ./ώρα και επιτάχυνση 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 9,0 δευτερόλεπτα, το Golf GTI του 1976 άφηνε πίσω του πολυάριθμα σπορ αυτοκίνητα και κουπέ που κόστιζαν έως και 10.000 γερμανικά μάρκα περισσότερα.

50 χρόνια GTI: Η VW τιμά το μοντέλο που έγινε συνώνυμο της σπορ οδήγησης
50 χρόνια DNA GTI, με το βλέμμα στο αύριο

Η επιτομή αυτής της παγκόσμιας επιτυχίας στο επετειακό έτος 2026 είναι το Golf GTI EDITION 50, το ισχυρότερο Golf GTI παραγωγής μέχρι σήμερα, με απόδοση 239 kW (325 PS). Το επετειακό μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία σε επιλεγμένες ευρωπαϊκές αγορές, με τις πρώτες παραδόσεις να προγραμματίζονται για το 2026.

Παράλληλα, η Volkswagen έχει αποδείξει ότι η φιλοσοφία GTI βρίσκει επιτυχημένη εφαρμογή και σε άλλες σειρές μοντέλων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα το Polo GTI. Το 2026, η φιλοσοφία αυτή περνά για πρώτη φορά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με την παρουσίαση του ID. Polo GTI: με 166 kW (226 PS), το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό GTI σηματοδοτεί το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας του εμβληματικού σήματος και δεν θα μπορούσε να υπάρξει καταλληλότερη χρονιά για το ντεμπούτο του.

50 χρόνια GTI: Η VW τιμά το μοντέλο που έγινε συνώνυμο της σπορ οδήγησης
Κλασικό GTI στο Παρίσι και τη Βρέμη.

Οι πρώτες πέντε δεκαετίες του GTI θα βρεθούν στο επίκεντρο σημαντικών διεθνών εκδηλώσεων κλασικών αυτοκινήτων το 2026. Οι εορτασμοί ξεκινούν στο Παρίσι, από τις 28 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου, στη Rétromobile. Η εμβληματική έκθεση κλασικών οχημάτων στο Port de Versailles θα γιορτάσει το 2026 τα 50ά της γενέθλια, την ίδια χρονιά με το Golf GTI.

50 χρόνια GTI: Η VW τιμά το μοντέλο που έγινε συνώνυμο της σπορ οδήγησης
Σχεδόν ταυτόχρονα, στη Βρέμη, το Bremen Classic Motorshow, η πρώτη μεγάλη γερμανική έκθεση της χρονιάς για κλασικά οχήματα, θα φιλοξενήσει από τις 30 Ιανουαρίου έως τις 2 Φεβρουαρίου αφιερώματα με επίκεντρο το Golf GTI. Και οι δύο εκθέσεις σηματοδοτούν όχι μόνο την έναρξη της ευρωπαϊκής σεζόν κλασικών αυτοκινήτων για το 2026, αλλά και την επίσημη εκκίνηση του έτους GTI 2026

