Έλληνας τραγουδιστής έγινε μπαμπάς- Δείτε ποιος

Tι είχε πει ο Βασίλης Πορφυράκης για τον χωρισμό του από τη Ματίνα Νικολάου/ βίντεο από Happy Day

Πατέρας για πρώτη φορά έγινε ο τραγουδιστής Βασίλης Πορφυράκης δύο χρόνια μετά τον χωρισμό του από τη Ματίνα Νικολάου.

Ματίνα Νικολάου και ο Βασίλης Πορφυράκης/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Ο τραγουδιστής των επιτυχιών ¨Παραμιλάς”, “Μόνος εγώ” και “Να μου τηλεφωνείς” μοιράστηκε τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram με το μωρό του σε μορφή cartoon και έγραψε, «Εγώ και εσύ μαζί! Τίποτα άλλο» και οι ευχές των διαδικτυακών του φίλων έπεσαν βροχή.

Ο Βασίλης Πορφυράκης ήταν ζευγάρι για οχτώ περίπου χρόνια με την Ματίνα Νικολάου και χώρισαν το 2024. Τότε εκείνος είχε αναφέρει σε συνέντευξή του πως ένας από τους λόγους του χωρισμού τους ήταν οι διαφορετικοί στόχοι που είχαν στη ζωή τους.

Παράλληλα ο τραγουδιστής σε συνεντεύξεις του είχε εκφράσει την επιθυμία να κάνει οικογένεια.

