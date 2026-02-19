Αττική Οδός: Ανοίγουν πρωί της Παρασκευής οι είσοδοι που είχαν κλείσει

Αποκαθίσταται η κυκλοφορία στη σήραγγα των Λιοσίων προς αεροδρόμιο

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία Ευρωκίνηση Βίντεο Star 16/2/2026
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανοίγουν οι είσοδοι της Αττικής Οδού από Ασπρόπυργο προς Λεωφόρο Φυλής την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου στις 06:00 π.μ.
  • Η κυκλοφορία είχε κλείσει για τεχνικές εργασίες, προκαλώντας μεγάλα προβλήματα στα δυτικά προάστεια και κεντρικούς άξονες.
  • Η αποκατάσταση των εργασιών ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον προγραμματισμό.
  • Το Υπουργείο Υποδομών ευχαριστεί τους οδηγούς για την υπομονή και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

Αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. θα αποδοθεί τελικά στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. 

Αττική Οδός: Σε ποιες εισόδους συνεχίζεται ο ολικός αποκλεισμός μέχρι 22/2

Το κλείσιμο αρκετών εισόδων προκάλεσε πάντως μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τα οποία επηρέασαν όχι μόνο τα δυτικά προάστεια της Αθήνας αλλά και κεντρικούς κυκλοφοριακούς άξονες.      

Εβδομάδα των «Παθών» για τους οδηγούς - Κυκλοφοριακό κομφούζιο λόγω έργων

Σύμφωνα με το  Υπουργείο, η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου με τον παραχωρησιούχο, τα συνεργεία του οποίου εργάστηκαν εντατικά και αδιάκοπα.

Κλειστή η Αττική οδός – Πώς θα πάτε αεροδρόμιο

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τέλος «τους οδηγούς για την υπομονή τους και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας, κατά τη διάρκεια των αναγκαίων αυτών εργασιών».


 

