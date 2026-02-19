Αττική Οδός: Ανοίγουν πρωί της Παρασκευής οι είσοδοι που είχαν κλείσει

Αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου και ώρα 06:00 π.μ. θα αποδοθεί τελικά στην κυκλοφορία το τμήμα της Αττικής Οδού από την είσοδο Ασπροπύργου μέχρι την είσοδο της Λεωφόρου Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, όπου είχε πραγματοποιηθεί αποκλεισμός κυκλοφορίας προκειμένου να γίνουν αναγκαίες τεχνικές εργασίες, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Το κλείσιμο αρκετών εισόδων προκάλεσε πάντως μεγάλα κυκλοφοριακά προβλήματα τα οποία επηρέασαν όχι μόνο τα δυτικά προάστεια της Αθήνας αλλά και κεντρικούς κυκλοφοριακούς άξονες.
Σύμφωνα με το Υπουργείο, η αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος που προέκυψε κατά τη διάρκεια των εργασιών βαριάς συντήρησης ολοκληρώθηκε δύο μέρες νωρίτερα από τον αρχικό προγραμματισμό, ως αποτέλεσμα της συνεργασίας του Υπουργείου με τον παραχωρησιούχο, τα συνεργεία του οποίου εργάστηκαν εντατικά και αδιάκοπα.
Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ευχαριστεί τέλος «τους οδηγούς για την υπομονή τους και τη συμμόρφωσή τους με τις υποδείξεις της Τροχαίας, κατά τη διάρκεια των αναγκαίων αυτών εργασιών».
