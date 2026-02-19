Παρνασσός: Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο ορειβάτες που αγνοούνταν

Συναγερμός σήμανε στον Παρνασσό, όταν δύο ορειβάτες χάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.
Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές και την ΕΜΑΚ, οι οποίες είχαν επικοινωνία μαζί τους. Είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους λόγω της πυκνής ομίχλης που επικρατεί στην περιοχή.
Τελικά κατάφεραν να τους εντοπίσουν στη θέση Γεροντόβραχος και είναι σε εξέλιξη η μεταφορά τους σε ασφαλή τοποθεσία.
Στο σημείο βρέθηκε και ειδική εθελοντική ομάδα του Δήμου Διστόμου–Αράχωβας, μαζί με πυροσβέστες, αλλά και ειδική ομάδα από το χιονοδρομικό κέντρο.
