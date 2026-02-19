Παρνασσός: Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο ορειβάτες που αγνοούνταν

Σε εξέλιξη επιχείρηση για τη μεταφορά τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.02.26 , 22:36 Μεγάλες αλλαγές στη στρατιωτική θητεία – Τι δήλωσε από Αυλώνα ο Δένδιας
19.02.26 , 22:30 Χειμερινό μποστάνι με παντζάρι, χόρτα, ροβίτσα και μανταρίνι
19.02.26 , 22:30 MasterChef: Το πιάτο αντιγραφής που έφερε ο Αλέξανδρος Χαραλαμπόπουλος
19.02.26 , 22:23 Παρνασσός: Εντοπίστηκαν σώοι οι δύο ορειβάτες που αγνοούνταν
19.02.26 , 22:16 Καισαριανή: To Star Στο Έβεργκεμ Βελγίου Για Τις Φωτογραφίες
19.02.26 , 22:15 MasterChef: Ποιος είναι ο τέταρτος υποψήφιος προς αποχώρηση
19.02.26 , 22:10 MasterChef: Ο Τάσος είναι ο νέος αρχηγός της κόκκινης μπριγάδας!
19.02.26 , 22:09 Κλήρωση Τζόκερ 19/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.800.000 ευρώ
19.02.26 , 22:07 Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της
19.02.26 , 22:05 H απάντηση του Υπουργού Παπαστεργίου στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»
19.02.26 , 21:53 Μ.Βρετανία: Ελεύθερος αφέθηκε ο «έκπτωτος» πρίγκιπας Άντριου
19.02.26 , 21:40 MasterChef: Ο Πάνος πέταξε τη «βόμβα» - Παραιτείται από αρχηγός!
19.02.26 , 21:26 Καιρός: Επιδείνωση με καταιγίδες και χιόνια - Σε ποιες περιοχές
19.02.26 , 21:25 MasterChef: Όσα είπε ο Πάνος για το λάθος με το γιουβέτσι των «Κόκκινων»;
19.02.26 , 21:15 Αττική Οδός: Ανοίγουν πρωί της Παρασκευής οι είσοδοι που είχαν κλείσει
Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του
Μαρία Ιωαννίδου: Χορεύει το Ferto και βλέπει πρωτιά Akyla στη Eurovision
Ζαχαρέα - Ρουσόπουλος: Αγκαλιασμένοι και ερωτευμένοι στη ρομαντική Σιένα
Μυρτώ Αλικάκη: «Είμαι αρκετά χρόνια με έναν άνθρωπο»
Θάνος Λούδος: Το μήνυμα που του έστειλε ο Νίκος Γκάλης για τη φανέλα του
Akylas: «Τραγουδούσα στην Καπνικαρέα για τα προς το ζην. Ήταν δύσκολο»
Ρούλα Κορομηλά: Ο λόγος που επέλεξε να φορέσει το «μπλε του κόσμου»
Δέσποινα Βανδή: «Πρώτη φορά το ακούω παιδιά»
Επίδομα 200 ευρώ: Τι ισχύει για όσους έχουν παιδιά
Νωρίτερα οι συντάξεις Μαρτίου - Πότε μπαίνουν τα χρήματα στους λογαριασμούς
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 19.02.26, 20:23
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο ορειβάτες αγνοούνταν στον Παρνασσό, προκαλώντας συναγερμό στις Αρχές.
  • Η ΕΜΑΚ επικοινώνησε μαζί τους καθώς είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους λόγω ομίχλης.
  • Οι ορειβάτες εντοπίστηκαν σώοι στη θέση Γεροντόβραχος.
  • Σε επιχείρηση συμμετείχαν εθελοντική ομάδα του Δήμου Διστόμου–Αράχωβας και πυροσβέστες.
  • Η μεταφορά τους σε ασφαλή τοποθεσία είναι σε εξέλιξη.

Συναγερμός σήμανε στον Παρνασσό, όταν δύο ορειβάτες χάθηκαν στην ευρύτερη περιοχή. 

Το περιστατικό κινητοποίησε τις Αρχές και την ΕΜΑΚ, οι οποίες είχαν επικοινωνία μαζί τους. Είχαν χάσει τον προσανατολισμό τους λόγω της πυκνής ομίχλης που επικρατεί στην περιοχή.

Τελικά κατάφεραν να τους εντοπίσουν στη θέση Γεροντόβραχος και είναι σε εξέλιξη η μεταφορά τους σε ασφαλή τοποθεσία.

Συναγερμός στον Παρνασσό: Αγνοούνται δύο ορειβάτες 

Στο σημείο βρέθηκε και ειδική εθελοντική ομάδα του Δήμου Διστόμου–Αράχωβας, μαζί με πυροσβέστες, αλλά και ειδική ομάδα από το χιονοδρομικό κέντρο.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ
 |
ΟΡΕΙΒΑΤΕΣ,
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top