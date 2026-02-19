MasterChef: Ο Πάνος πέταξε τη «βόμβα» - Παραιτείται από αρχηγός!

Ο Πάνος πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από τη θέση του αρχηγού των Κόκκινων, αναλαμβάνοντας πλήρως την ευθύνη για το αποτέλεσμα της δοκιμασίας. Στο συμβούλιο, μπροστά στους κριτές και την μπριγάδα του, δήλωσε αποφασισμένος: «Θέλω να παραιτηθώ από αρχηγός».

Ζήτησε μάλιστα από τους συμπαίκτες του να τον ψηφίσουν ως υποψήφιο για τη δοκιμασία αποχώρησης. «Αν υπάρχει κάποιος σεβασμός προς το πρόσωπό μου, θέλω να με ψηφίσετε για να βγω στη δοκιμασία αποχώρησης» είπε ο μάγειρας.

Εξηγώντας τον λόγο της απόφασής του, o Πάνος ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να πάρω την ευθύνη πάνω μου. Θέλω να πηγαίνω στο κρεβάτι μου και να κοιμάμαι με καθαρό κεφάλι. Πιστεύω ότι ένας καλός αρχηγός πρέπει να μπαίνει ασπίδα, να βγαίνει μπροστά και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα».

Οι κριτές αναγνώρισαν το βάρος που κουβαλά και τον ρώτησαν αν έχει συζητήσει την απόφαση με την μπριγάδα του, ενώ ανέφεραν ότι ίσως είναι υπερβολικά αυστηρός με τον εαυτό του. Ο Πάνος απάντησε πως είχε ήδη πει στους συμπαίκτες του ότι, αν χάσουν, η ευθύνη είναι δική του.

«Θα έχω κι εγώ τη δικιά μου ευκαιρία να ξαναπάρω το πιν του αρχηγού. Αλλά μέχρι τότε, δεν νιώθω καλά με τον εαυτό μου», πρόσθεσε ο 29χρονος μάγειρας.

Κάποιοι συμπαίκτες του Πάνου θεώρησαν ότι η πίεση της αρχηγίας τον βάρυνε υπερβολικά, ενώ άλλοι διαφώνησαν ανοιχτά με την παραίτησή του, τονίζοντας ότι τον θεωρούν δίκαιο και ικανό αρχηγό.

Παρά τις αντιδράσεις, η απόφαση παρέμεινε. Ο Πάνος παρέδωσε το πιν του αρχηγού και είπε: «Η θητεία μου ήτανε short. Δεν πιστεύω ότι έχει τελειώσει. Αλλά μέχρι τώρα είναι 2-1 και είναι αρνητική η θητεία μου. Δεν έχω δείξει ποιος είμαι σαν Πάνος».