Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του

«Είναι τεράστια η ομοιότητα, είναι σοκαριστικό», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Ap images & Instagram.com
Ο σωσίας του Μπραντ Πιτ μιλά για τη νέα ταινία «The Riders» που θα γυριστεί στην Ύδρα / Βίντεο: ΑΝΤ1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Μπραντ Πιτ βρίσκεται στην Ύδρα για τα γυρίσματα της ταινίας 'The Riders'.
  • Ο Έλληνας σωσίας του, Άρης Κόντος, ταξίδεψε επίσης στο νησί και θα ντουμπλάρει τον Πιτ σε σκηνές της ταινίας.
  • Τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν αύριο και θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες.
  • Στο λιμάνι έχουν στηθεί προσωρινά στέγαστρα για το κάστ και η σίτιση έχει αναληφθεί από τοπικό ταβερνάκι.
  • Ο Μπραντ Πιτ θα φιλοξενηθεί σε βίλα γνωστού εφοπλιστή.

Όλες οι τηλεοπτικές εκπομπές αναφέρουν από το πρωί ότι ο χολιγουντιανός σταρ Μπραντ Πιτ, βρίσκεται ήδη στην Ύδρα, όπου θα λάβουν χώρα τα γυρίσματα της νέας ταινίας The Riders,  στην οποία πρωταγωνιστεί.

Μπραντ Πιτ: «Έσπασε» τη σιωπή του για το διαζύγιο από την Αντζελίνα Τζολί

Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του

Ο Γιώργος Λιάγκας είχε τηλεφωνική επικοινωνία με το σωσία του διάσημου ηθοποιού, τον Άρη Κόντο, ο οποίος αποκάλυψε ότι ήταν εκείνος ο οποίος πήρε το πλοίο της γραμμής σήμερα το πρωί και ταξίδεψε στο νησί της Ύδρας. Σε ερώτηση αν ήταν μαζί του και ο Πιτ στο δελφίνι απάντησε αρχικά ''ναι'', αλλά μετά το... ξανασκέφτηκε και δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος. 

Σε κάθε περίπτωση ο Μπραντ Πιτ είναι ήδη στην Ύδρα, αλλά προς το παρόν δεν έχουν κυκλοφορήσει φωτογραφίες του. 

Ο Άρης Κόντος ανήκει στο cast της ταινίας. Η συμφωνία με την αμερικανική εταιρία παραγωγής είναι να ντουμπλάρει τον χολιγουντανό σταρ σε διάφορες σκηνές του The Riders. 

Σήμερα θα γίνει το fitting και αύριο θα ξεκινήσουν τα γυρίσματα, που θα διαρκέσουν δύο εβδομάδες. 

Brad Pitt: Όλη η Ύδρα ένα στούντιο για τα γυρίσματα της ταινίας The Riders

Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του

Σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα εάν τον μπερδεύουν συχνά με τον Μπραντ Πιτ, ο Άρης Κόντος ανέφερε ότι: «Ναι, ισχύει αυτό, με περνάνε για τον Μπραντ Πιτ όσοι με βλέπουν στοn δρόμο, αλλά δε θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλη η ομοιότητα».

Μάλιστα, μόλις έφτασε στην Ύδρα μπήκε σε ένα παντοπωλείο για να κάνει τα ψώνια του και ο ιδιοκτήτης του μίλησε στα αγγλικά Τον αγκάλιασε, τον φίλησε και ο Άρης τους εξήγησε ότι τα φαινόμενα απατούν. 

Ο Γιώργος Λιάγκας διαφώνησε, λέγοντας: «Εσύ δεν το καταλαβαίνεις, αλλά είναι τεράστια η ομοιότητα, είναι σοκαριστικό». Ενώ σε ερώτηση για το πώς είναι ο διάσημος ηθοποιός από κοντά, ο Άρης Κόντος, είπε χαρακτηριστικά: «Είναι ένας κανονικός άνθρωπος ο Μπραντ, παιδιά».

Έφτασε στην Ύδρα ο Μπραντ Πιτ - Στο νησί και ο Έλληνας σωσίας του

Σύμφωνα με την εκπομπή «Buongiorno», την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου αναμένονται τα επίσημα γυρίσματα της ταινίας στην Ύδρα. Στο λιμάνι έχουν ήδη στηθεί προσωρινά στέγαστρα που θα λειτουργήσουν ως καμαρίνια για το κάστ, αφού τα τροχόσπιτα δεν επιτρέπονται λόγω των περιορισμών του νησιού.

Τη σίτιση του κάστ και της παραγωγής έχει αναλάβει ένα παραδοσιακό ταβερνάκι κοντά στο λιμάνι ενώ ο διάσημος ηθοποιός θα φιλοξενηθεί σε βίλα γνωστού εφοπλιστή. 

