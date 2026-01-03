Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες

Τι είχε πει η Δανάη πριν ένα μήνα για τον σύντροφό της/ βίντεο από Πρω1νό

Μπορεί τη φετινή τηλεοπτική σεζόν να απέχει από την τηλεόραση η Δανάη Μπάρκα ωστόσο λάμπει από ευτυχία καθώς τα προσωπικά της πάνε από το καλό στο καλύτερο. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια είπε να κάνει μία mini απόδραση στο βουνό μαζί με τον σύντροφό της ο οποίος είναι επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτη γνωστού καφέ-μπαρ στη Σέριφο.

Η Δανάη και ο 35χρονος που διατηρεί επίσης μαγαζιά εστίασης στη Σέριφο και στη Θεσσαλονίκη, περπάτησαν στο βουνό, απόλαυσαν το όμορφο τοπίο και η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

«Καλή χρονιά κουκλάκια μου. Να αγαπάμε, να χαμογελάμε, να μας αγαπάνε, να μην φοβόμαστε, να τολμάμε, να ταξιδεύουμε, να προσαρμοζόμαστε, να μετακινούμαστε, να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και να δίνουμε» έγραψε στη λεζάντα η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου.

Ποιος είναι ο Φάνης Μπότσης που έχει κλέψει την καρδιά της Δανάης Μπάρκα

Ο Φάνης Μπότσης ο οποίος εδώ και περίπου έναν χρόνο είναι ζευγάρι με την κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, αγαπά τη φύση αλλά και τα ζώα όπως άλλωστε και η Δανάη Μπάρκα. Το ζευγάρι από τότε που έγινε γνωστή η σχέση τους κάνει εκδρομές στη φύση και απαθανατίζει τα ειδυλλιακά τοπία.

Ο 35χρονος επιχειρηματίας που έχει μαγαζιά εστίασης στη Σέριφο και στη Θεσσαλονίκη, έχει κλέψει την καρδιά της παρουσιάστριας, και μάλιστα το ζευγάρι σύμφωνα με πληροφορίες σκέφτεται σύντομα να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του δηλαδή να συγκατοικήσει.

Ο Γιώργος Κρικοριάν που είναι στενός φίλος και συνεργάτης της παρουσιάστριας αποκάλυψε πριν από 1, 5 μήνα πληροφορίες για τη σχέση του ζευγαριού.

«Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ, δύο ημέρες πριν βρουν τα δημοσιεύματα ήμουν στο σπίτι της, όπου ήταν και το αγόρι της εκεί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Είναι εξαιρετικό παιδί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θα το ήξερα αν παντρευόταν, γιατί θα με είχε καλέσει, αλλά δεν θα σας το έλεγα, γιατί είμαι εχέμυθος» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ και η Ελένη Χατζίδου είχε μιλήσει για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι.

To ζευγάρι μπορεί να μοιράζεται φωτογραφίες με τους followers του στα social media ωστόσο η παρουσιάστρια στις δηλώσεις της για τον σύντροφό της κρατά χαμηλούς τόνους λέγοντας μόνο πως στην προσωπική της ζωή είναι καλά.

