Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες

Το ζευγάρι είναι πολύ κοντά στο να συγκατοικήσει

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
03.01.26 , 14:21 Tα απίστευτα οφέλη της χειμερινής κολύμβησης
03.01.26 , 13:52 Mυστήριο με τον θάνατο της Βικτόρια Τζόουνς - Η ανακοίνωση της οικογένειας
03.01.26 , 12:42 Αταμάν: «Γι’ αυτο δεν έβαλα καθόλου τον Χολμς»
03.01.26 , 12:12 Ο Σμαραγδής για την κριτική στον Καποδίστρια: «Μου κάνουν πόλεμο»
03.01.26 , 11:42 Ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα: O Tραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη Μαδούρο
03.01.26 , 11:21 «Δεμένα» τα πλοία σε Πειραιά και Ραφήνα λόγω των ισχυρών ανέμων
03.01.26 , 11:09 Δανάη Μπάρκα: Στο βουνό με τον σύντροφό της- Δείτε φωτογραφίες
03.01.26 , 10:35 Tραγωδία στη Ραφήνα: Ένας νεκρός από φωτιά στο σπίτι του
03.01.26 , 10:07 Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
03.01.26 , 10:00 Άρθουρ ο Βασιλιάς: Δείτε on demand την ταινία έως τις 10/1
03.01.26 , 09:46 Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Ισχυρές εκρήξεις στο Καράκας με εντολή Τραμπ
03.01.26 , 09:29 Αναστάσιος Ράμμος: Έγινε πατέρας για πρώτη φορά!
03.01.26 , 09:25 Κραν Μοντανά: Ο ήρωας που έσωσε 10 νέους - Αγωνία για τους αγνοούμενους
03.01.26 , 09:22 Στάθης Κόικας: «Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι ερωτευμένος»
03.01.26 , 09:03 Λεονάρντο Ντα Βίντσι: Το νόθο παιδί που «εφηύρε το μέλλον»
Μάρα Ζαχαρέα - Θοδωρής Ρουσόπουλος: Ρεβεγιόν στο καλαίσθητο σπίτι τους
Ο Μάξιμος Κωστόπουλος στην κουζίνα της μητέρας του Τζένης Μπαλατσινού
Καιρός: «Έρχονται τρία ισχυρά ψυχρά επεισόδια μέσα τον Ιανουάριο»
Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να βάζετε τον θερμοστάτη το βράδυ
Μαριλίτα- Λάλος: Υποδέχτηκαν το νέο έτος χορεύοντας με μπρίο
Iωάννα Τούνη: Πρωτοχρονιά με τον σύντροφο της και τους γονείς του
Οικονομάκου: Η matchy matchy εμφάνιση με τον Τσερέλα και τα παιδιά της
Μαρίνα Σταυράκη: Δεν είναι εύκολο να με αντέξει ένας σύντροφος
Aυτά είναι τα ζώδια που το 2026 θα ευνοηθούν περισσότερο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τι είχε πει η Δανάη πριν ένα μήνα για τον σύντροφό της/ βίντεο από Πρω1νό
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μπορεί τη φετινή τηλεοπτική σεζόν να απέχει από την τηλεόραση η Δανάη Μπάρκα ωστόσο λάμπει από ευτυχία καθώς τα προσωπικά της πάνε από το καλό στο καλύτερο. Η ηθοποιός και παρουσιάστρια είπε να κάνει μία mini απόδραση στο βουνό μαζί με τον σύντροφό της ο οποίος είναι επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτη γνωστού καφέ-μπαρ στη Σέριφο.

Δανάη Μπάρκα: Ο νέος... παγωμένος προορισμός των χειμερινών διακοπών της

 

 

Η Δανάη και ο 35χρονος που διατηρεί επίσης μαγαζιά εστίασης στη Σέριφο και στη Θεσσαλονίκη, περπάτησαν στο βουνό, απόλαυσαν το όμορφο τοπίο και η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από τις διακοπές τους.

 

 

«Καλή χρονιά κουκλάκια μου. Να αγαπάμε, να χαμογελάμε, να μας αγαπάνε, να μην φοβόμαστε, να τολμάμε, να ταξιδεύουμε, να προσαρμοζόμαστε, να μετακινούμαστε, να μαθαίνουμε, να εξελισσόμαστε και να δίνουμε» έγραψε στη λεζάντα η κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου.

 

 

Ποιος είναι ο Φάνης Μπότσης που έχει κλέψει την καρδιά της Δανάης Μπάρκα 

Ο Φάνης Μπότσης ο οποίος εδώ και περίπου έναν χρόνο είναι ζευγάρι με την κόρη της Βίκυς Σταυροπούλου δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, αγαπά τη φύση αλλά και τα ζώα όπως άλλωστε και η Δανάη Μπάρκα. Το ζευγάρι από τότε που έγινε γνωστή η σχέση τους κάνει εκδρομές στη φύση και απαθανατίζει τα ειδυλλιακά τοπία. 

Ο 35χρονος επιχειρηματίας  που έχει μαγαζιά εστίασης στη Σέριφο και στη Θεσσαλονίκη, έχει κλέψει την καρδιά της παρουσιάστριας, και μάλιστα το ζευγάρι σύμφωνα με πληροφορίες σκέφτεται σύντομα να κάνει το επόμενο βήμα στη σχέση του δηλαδή να συγκατοικήσει. 

Ο Γιώργος Κρικοριάν που είναι στενός φίλος και συνεργάτης της παρουσιάστριας αποκάλυψε πριν από 1, 5 μήνα πληροφορίες για τη σχέση του ζευγαριού.

«Η Δανάη Μπάρκα είναι πολύ ερωτευμένη και αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ, δύο ημέρες πριν βρουν τα δημοσιεύματα ήμουν στο σπίτι της, όπου ήταν και το αγόρι της εκεί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Είναι εξαιρετικό παιδί, αλλά δεν είπαν κάτι για γάμο. Θα το ήξερα αν παντρευόταν, γιατί θα με είχε καλέσει, αλλά δεν θα σας το έλεγα, γιατί είμαι εχέμυθος» είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ενώ και η Ελένη Χατζίδου είχε μιλήσει για ένα πολύ αγαπημένο ζευγάρι.

Παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα;

To ζευγάρι μπορεί να μοιράζεται φωτογραφίες με τους followers του στα social media ωστόσο η παρουσιάστρια στις δηλώσεις της για τον σύντροφό της κρατά χαμηλούς τόνους λέγοντας μόνο πως στην προσωπική της ζωή είναι καλά. 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΑΝΑΗ ΜΠΑΡΚΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top