Παντρεύεται η Δανάη Μπάρκα;

Μια από τις πιο ευτυχισμένες και ισορροπημένες περιόδους της ζωής της φαίνεται πως βιώνει η Δανάη Μπάρκα, η οποία επέστρεψε πρόσφατα από ταξίδι στο εξωτερικό, το οποίο έκανε παρέα με τον νέο της σύντροφο και μερικούς από τους πιο κοντινούς της φίλους.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια επιβεβαίωσε τις φήμες περί νέας σχέσης μέσα από μια τρυφερή ανάρτηση στο Instagram, με αφορμή τα γενέθλια του αγαπημένου της.

Η πρώτη τους κοινή φωτογραφία, όπου το ζευγάρι ποζάρει από πίσω, με τη Δανάη να ακουμπά τρυφερά το κεφάλι της στον ώμο του συντρόφου της, έγινε αμέσως viral και σχολιάστηκε ιδιαίτερα θετικά στα social media. Η ίδια, άλλωστε, δεν κρύβει πως βρίσκεται σε μια φάση της ζωής της όπου επιθυμεί να εκφράζει χωρίς φόβο τα συναισθήματά της.

Μιλώντας στην κάμερα του Happy Day, η Δανάη Μπάρκα εξήγησε το σκεπτικό της πίσω από τη δημοσιοποίηση της σχέσης της: «Καμιά φορά πρέπει να βγάζουμε από μέσα μας αυτή την ενοχοποίηση της χαράς που μας πιάνει. Ό,τι είναι να γίνει θα γίνει».

Με μια φράση η παρουσιάστρια και ηθοποιός θέλησε να περάσει το μήνυμα πως η χαρά δεν πρέπει να κρύβεται, ούτε να περιορίζεται λόγω φόβου για το τι θα πει ο κόσμος.

Όσο για το ταξίδι της στο εξωτερικό, η ίδια αποκάλυψε χαμογελώντας: «Με τους δέκα κολλητούς μου δεν το λες ρομαντικό ταξίδι. Περάσαμε πολύ ωραία… Όλα είναι υπέροχα στην προσωπική μου ζωή».

Αν και απέφυγε να μπει σε λεπτομέρειες, ήταν εμφανές ότι οι μέρες αυτές της έκαναν πολύ καλό και τη γέμισαν ενέργεια.

Παράλληλα, η συζήτηση δεν θα μπορούσε να μην αγγίξει το ενδεχόμενο τηλεοπτικής επιστροφής της. Σε αυτό το ζήτημα η Δανάη ήταν πιο φειδωλή: «Δεν μπορώ να διαψεύσω ή να επιβεβαιώσω κάτι. Αυτά είναι να ακούγονται από τους ανθρώπους που πρέπει, την στιγμή που πρέπει. Ετοιμάζω τώρα τα επόμενα ταξίδια».

Όσο για τις φήμες περί γάμου, απάντησε με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Αν βρω γερά σκαλιά να μας αντέχουν όλους, θα τα ανέβω!».

Ποιος είναι ο νέος σύντροφος της Δανάης Μπάρκα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος σύντροφός της είναι ο 35χρονος επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης γνωστού καφέ-μπαρ στη Σέριφο, Φάνης Μπότσης.

Στο νησί η Δανάη Μπάρκα περνά μεγάλο μέρος των καλοκαιριών της. Οι δυο τους φαίνεται πως γνωρίζονται χρόνια, όμως η σχέση τους άνθισε πρόσφατα, με την ίδια να αποφασίζει αυτή τη φορά να αφήσει τη χαρά να μιλήσει ανοιχτά.