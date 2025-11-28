Σαλαμίνα: Τα παίρνει όλα πίσω η 46χρονη - Λέει ότι δε θυμάται

Στο δικαστικό μέγαρο Πειραιά έφτασε λίγο πριν τις 08:00 η 46χρονη που δολοφόνησε την πεθερά της στη Σαλαμίνα. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται να τα παίρνει όλα πίσω και να δηλώνει στις δικαστικές αρχές ότι δε θυμάται τίποτα.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας της ηλικιωμένης που μίλησε στην ΕΡΤ, υπάρχει μεταστροφή της 46χρονης ως προς όσα υποστήριζε, ενώ αυτό το επιβεβαιώσε και η δικηγόρος της κατηγορουμένης, Ειρήνη Μαρούπα.

Η συνήγορος της 46χρονης σημείωσε πως υπήρχαν αρκετά άτομα που θα μπορούσαν να τροποποιήσουν τις κάμερες στο σπίτι της ηλικιωμένης.

«36 ώρες υπήρχαν κάμερες που ήταν απενεργοποιημένες. Γιατί από τα τέσσερα πρόσωπα που καταθέτουν ενόρκως και είχαν πρόσβαση στις κάμερες, κανείς δεν ανησύχησε για να αποκαταστήσει τη λειτουργία της κάμερας;», είπε χαρακτηριστικά.

Είπε, ακόμη, ότι υπάρχουν ενστάσεις και ως προς την πρόσβαση στο σπίτι αλλά και πώς έκανε το έγκλημα.

Επιπλέον η κ. Μαρούπα ισχυρίστηκε πως η 46χρονη απολογήθηκε σε κλίμα σύγχυσης και αναρωτήθηκε πώς μπορούσε να μπει στο σπίτι, αφού έχει μια πολύ ψηλή μάντρα.

«Δεν θυμάται απολύτως τίποτα να έχει κάνει, σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς», είπε η δικηγόρος και πρόσθεσε πως η πελάτισσά της δεν αποδέχεται τη δολοφονία.

«Η έλλειψη κινήτρου σε σχέση με το μένος δείχνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ», συμπλήρωσε.

Η αλλαγή στάσης της 46χρονης, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της δικηγόρου της οικογένειας του θύματος, Κατερίνας Τσιώνα, η οποία αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν τις προηγούμενες μέρες να δήλωνε μεταμέλεια και τώρα να μην αποδέχεται τη δολοφονία.

Τέλος η συνήγορος της 46χρονης σημείωσε πως η απώλεια μνήμης είναι χαρακτηριστικό ψυχικών διαταραχών και πως θα πρέπει να διερευνηθεί αν η κατηγορούμενη αντιμετωπίζει κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα.

Η μεταγωγή της έγινε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας ενώ συγκεντρωμένο πλήθος την αποδοκίμασε έντονα έξω από τα δικαστήριο.

Σαλαμίνα: Χτυπούσε την πεθερά της, όσο δεν έβρισκε τα χρήματα

Οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών εκτιμούν ότι αυτό που εξόργισε την 46χρονη και οδηγήθηκε στη δολοφονία της πεθεράς της ήταν το γεγονός ότι δεν έβρισκε τις 8.000 ευρώ που της είχε επιστρέψει ο σύζυγός της, από τις 10.000 ευρώ που τους είχε εμπιστευτεί για να το φυλάξουν.

Χαρακτηριστικό είναι ότι στο ανατριχιαστικό ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους, εκτός από τις τελευταίες ώρες της 75χρονης, ακούγονται και οι προσπάθειες της 46χρονης για βρει τα χρήματα μέσα στο σπίτι.

Συγκεκριμένα ακούγονται θόρυβοι από συρτάρια και ντουλάπες, αλλά και η 46χρονη να επιστρέφει κάθε φορά που δεν έβρισκε τα χρήματα και να χτυπά με απίστευτη αγριότητα την ηλικιωμένη.

Μάλιστα, ακούγεται η 75χρονη κάποια στιγμή να της λέει «στα έδωσα τα λεφτά, τι άλλο θέλεις;», ενώ της είχε δείξει ένα τροχήλατο τραπεζάκι, το οποίο το είχε χαρακτηρίσει ως «τράπεζα».

Πάντως οι αστυνομικοί είναι πεπεισμένοι ότι η 46χρονη βρήκε τελικά τα χρήματα και τα πήρε από το σπίτι, παρά το γεγονός ότι η ίδια το αρνείται.

Σαλαμίνα: Η κόντρα νύφης – θύματος

Επίσης, σύμφωνα με μαρτυρίες από το οικογενειακό περιβάλλον, νύφη και πεθερά δεν είχαν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτή τη λεπτομέρεια τη μετέφερε στην αστυνομία η εγγονή της 75χρονης κι έτσι οι αστυνομικοί έστρεψαν την προσοχή τους στην 46χρονη.

Η νεαρή γυναίκα φέρεται να κατονόμασε ευθέως ως πιθανή δολοφόνο της γιαγιάς της τη θεία της και να είπε πως οι δυο γυναίκες δε συμπαθούσαν η μία την άλλη και πως η 75χρονη θεωρούσε πως η νύφη της δεν ήταν η κατάλληλη για τον γιο της.

Σαλαμίνα: Τι συνέβη με τα 8.000 ευρώ

Από τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί δεν ταυτοποίησαν άλλο πρόσωπο που να εμπλέκεται στην υπόθεση ή που να γνώριζε για την αποτρόπαια πράξη της 46χρονης.

Μάλιστα τη χαρακτηρίζουν «απομονωμένη» από τους δικούς της, σημειώνοντας πως δεν είχε ιδιαίτερες επαφές με μέλη της οικογένειας της, παρά μόνο με τον σύζυγο της και κυρίως την δική του οικογένεια.

Όσον αφορά το ποσό των 8.000 ευρώ, υπάρχει κατάθεση, η οποία ερευνάται και σύμφωνα με την οποία τα χρήματα αυτά τα είχε δώσει η ηλικιωμένη σε κάποια από της κόρες της να το φυλάξει.