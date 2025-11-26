Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο

Τα τελευταία λόγια της 75χρονης που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα - Βίντεο Αλήθειες Με Τη Ζήνα

Ανατριχίλα προκαλούν οι νεότερες πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές της 75χρονης που είχε βασανιστικό θάνατο στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι αστυνομικοί όταν άκουσαν το ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο είχε καταγράψει τη στυγερή δολοφονία, συγκλονίστηκαν και ορκίστηκαν ότι θα βρουν τους δράστες.

Η 75χρονη, όπως προκύπτει από το ηχητικό φαίνεται ότι πέρασε τη νύφη της για άνδρα και την εκλιπαρούσε για να σταματήσει να τη βασανίζει.

«Αγόρι μου μην με χτυπάς, μάνα εσύ δεν έχεις εσύ;», ακούγεται η γυναίκα να λέει σφαδάζοντας, με τη νύφη της να της λέει ψιθυριστά «Πού είναι τα λεφτά». «Μη με χτυπάς άλλο», παρακαλούσε η 75χρονη, όμως η νύφη της επέμενε να ρωτά για τα χρήματα. Στο τέλος μάλιστα ακούγεται η ηλικιωμένη να λέει το Πάτερ Ημών και μετά από λίγο να ξεψυχάει.

Σαλαμίνα: «Δεν είναι το πρόβλημα ο τζόγος, αλλά η ζήλεια»

Στην εκπομπή παρενέβη τηλεφωνικά και η κόρη της 75χρονης, η οποία από την αρχή είχε υποπτευθεί για τον φόνο τη νύφη της και μάλιστα είχε μοιραστεί τις υποψίες αυτές με την αστυνομία.

«Ζήτησα προστασία από την ΕΛ.ΑΣ. γιατί φοβόμουν για τα παιδιά μου. Η νύφη μου ήξερε ότι έχω πάει στη ΓΑΔΑ κι έχω μιλήσει», είπε και συνέχισε:

«Ζήλευε τον αδερφό μου και γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά. Το πρόβλημα με τον τζόγο δεν ήταν τόσο μεγάλο. Όλα ξεκίνησαν όταν είδε μια φωτογραφία πάνω στον τάφο του πατέρα μας, από τον πρώτο γάμο του αδερφού μου».

Μάλιστα μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η κόρη της 75χρονης είπε:

«Την έχω συγχωρέσει, αλλά πρέπει να πληρώσει. Μας έχει διαλύσει».

Σαλαμίνα: Πληροφορίες ότι η 46χρονη αντιμετώπιζε ψυχιατρικά θέματα

Η Ρούλα Κουσκουρή από την πλευρά της αποκάλυψε πως η 46χρονη είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και σε μια έντονη ψυχική διαταραχή.

Μάλιστα φέρεται στο παρελθόν να έχει νοσηλευτεί, αντιμετωπίζοντας προβλήματα ψυχικής υγείας πολύ σοβαρά. Σε ηλικία 15 ετών φέρεται να ξεκίνησε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ενώ στα 30 της η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Δεν αποκλείεται έτσι το μοιραίο βράδυ να έπαθε κάποιο ψυχωτικό επεισόδιο και να σκότωσε την πεθερά της.

Πληροφορίες άλλωστε αναφέρουν πως μέσα στα κρατητήρια επιδεικνύει μια αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, καθώς χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο και κλαίει συνεχώς.

