Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο

Τα τελευταία της λόγια

STAR.GR
Ελλαδα
Τα τελευταία λόγια της 75χρονης που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα - Βίντεο Αλήθειες Με Τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ανατριχίλα προκαλούν οι νεότερες πληροφορίες για τις τελευταίες στιγμές της 75χρονης που είχε βασανιστικό θάνατο στη Σαλαμίνα

Σύμφωνα με όσα είπε ο Αλέξανδρος Καλαφάτης στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», οι αστυνομικοί όταν άκουσαν το ηχητικό ντοκουμέντο, το οποίο είχε καταγράψει τη στυγερή δολοφονία, συγκλονίστηκαν και ορκίστηκαν ότι θα βρουν τους δράστες. 

Σαλαμίνα: Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή πήρε η 46χρονη

Η 75χρονη, όπως προκύπτει από το ηχητικό φαίνεται ότι πέρασε τη νύφη της για άνδρα και την εκλιπαρούσε για να σταματήσει να τη βασανίζει.

Σαλαμίνα δράστις 1

«Αγόρι μου μην με χτυπάς, μάνα εσύ δεν έχεις εσύ;», ακούγεται η γυναίκα να λέει σφαδάζοντας, με τη νύφη της να της λέει ψιθυριστά «Πού είναι τα λεφτά». «Μη με χτυπάς άλλο», παρακαλούσε η 75χρονη, όμως η νύφη της επέμενε να ρωτά για τα χρήματα. Στο τέλος μάλιστα ακούγεται η ηλικιωμένη να λέει το Πάτερ Ημών και μετά από λίγο να ξεψυχάει. 

Σαλαμίνα: «Υποπτευόμουν τη νύφη μου από την αρχή. Να το βρει από τον Θεό»

Σαλαμίνα: «Δεν είναι το πρόβλημα ο τζόγος, αλλά η ζήλεια»

Στην εκπομπή παρενέβη τηλεφωνικά και η κόρη της 75χρονης, η οποία από την αρχή είχε υποπτευθεί για τον φόνο τη νύφη της και μάλιστα είχε μοιραστεί τις υποψίες αυτές με την αστυνομία. 

Σαλαμίνα δράστις 2

«Ζήτησα προστασία από την ΕΛ.ΑΣ. γιατί φοβόμουν για τα παιδιά μου. Η νύφη μου ήξερε ότι έχω πάει στη ΓΑΔΑ κι έχω μιλήσει», είπε και συνέχισε: 

Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο της φρίκης – Ψέλλιζε το Πάτερ Ημών η 75χρονη

«Ζήλευε τον αδερφό μου και γι' αυτό τα έκανε όλα αυτά. Το πρόβλημα με τον τζόγο δεν ήταν τόσο μεγάλο. Όλα ξεκίνησαν όταν είδε μια φωτογραφία πάνω στον τάφο του πατέρα μας, από τον πρώτο γάμο του αδερφού μου». 

Μάλιστα μη μπορώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, η κόρη της 75χρονης είπε:

Σαλαμίνα: Αυτή είναι η 46χρονη που σκότωσε την πεθερά της

«Την έχω συγχωρέσει, αλλά πρέπει να πληρώσει. Μας έχει διαλύσει». 

Σαλαμίνα δράστις 3

Σαλαμίνα: Πληροφορίες ότι η 46χρονη αντιμετώπιζε ψυχιατρικά θέματα

Η Ρούλα Κουσκουρή από την πλευρά της αποκάλυψε πως η 46χρονη είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και σε μια έντονη ψυχική διαταραχή. 

Σαλαμίνα: Ανατροπή στη δολοφονία της 75χρονης - Ομολόγησε η νύφη της

Μάλιστα φέρεται στο παρελθόν να έχει νοσηλευτεί, αντιμετωπίζοντας προβλήματα ψυχικής υγείας πολύ σοβαρά. Σε ηλικία 15 ετών φέρεται να ξεκίνησε να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή, ενώ στα 30 της η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Δεν αποκλείεται έτσι το μοιραίο βράδυ να έπαθε κάποιο ψυχωτικό επεισόδιο και να σκότωσε την πεθερά της. 

Πληροφορίες άλλωστε αναφέρουν πως μέσα στα κρατητήρια επιδεικνύει μια αλλοπρόσαλλη συμπεριφορά, καθώς χτυπάει το κεφάλι της στον τοίχο και κλαίει συνεχώς. 
 

ΣΑΛΑΜΙΝΑ
 |
ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ
 |
ΕΓΚΛΗΜΑ
