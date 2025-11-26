Αργυρός και 50 Cent ξανά μαζί: Η φωτογραφία που έγινε viral

Τρία χρόνια μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.11.25 , 15:52 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Στα 16 το όριο ηλικίας για πρόσβαση στο ίντερνετ
26.11.25 , 15:44 Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
26.11.25 , 15:32 Ο αστυνομικός της Βουλής «σπάει» τη σιωπή του και μιλά από τη φυλακή
26.11.25 , 15:14 Δε συμπαθείτε τους φίλους του παιδιού σας; - Υπάρχουν τρεις λύσεις
26.11.25 , 15:03 Το Croque Madame της διαιτολόγου
26.11.25 , 14:50 Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο
26.11.25 , 14:38 Αργυρός και 50 Cent ξανά μαζί: Η φωτογραφία που έγινε viral
26.11.25 , 14:36 Κλέλια Ανδριολάτου: «Με τον σύντροφό μου στηρίζουμε ο ένας τον άλλον»
26.11.25 , 14:35 Φρίκη! 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του
26.11.25 , 14:23 Χονγκ Κονγκ: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε ουρανοξύστη
26.11.25 , 14:05 Ελένη Μενεγάκη- Μάκης Παντζόπουλος: Ερωτευμένοι στις κερκίδες του ΟΑΚΑ
26.11.25 , 13:57 Φωτεινή Πιπιλή: «Στα social media δέχομαι υβριστικά μηνύματα»
26.11.25 , 13:53 «Μύρισε» Χριστούγεννα: Εντυπωσιακές εικόνες από ευρωπαϊκές πόλεις
26.11.25 , 13:52 All in… στο Black από την interwetten!
26.11.25 , 13:50 Χάρης Γρηγορόπουλος: Τον εγκλώβισε ο ρόλος του «τρελαντώνη;»
Χριστούγεννα στην Ελλάδα με παιδιά: Τα καλύτερα θεματικά πάρκα
Ρόδος: Αυτός είναι ο 19χρονος Ραφαήλ που σκοτώθηκε από έκρηξη χειροβομβίδας
Ο αστυνομικός της Βουλής «σπάει» τη σιωπή του και μιλά από τη φυλακή
Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!
Έκτακτη στάση εργασίας σήμερα σε ΗΣΑΠ, Μετρό, και Τραμ
Κεραμέως: «4 καλά νέα» για τους συνταξιούχους
Σαλαμίνα: «Δεν έχεις μητέρα εσύ;» - Τα παρακάλια της 75χρονης στη δολοφόνο
Τροχός της Τύχης: Η Νάντια έλυσε τον γρίφο χωρίς να πει γράμματα!
Φρίκη! 20χρονος ασελγούσε στα δύο ανίψια του μαζί με τον σύντροφό του
Επίδομα 250 ευρώ: Πώς θα δείτε αν το δικαιούστε - Βήμα βήμα η διαδικασία
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όλη η Νέα Υόρκη στους ρυθμούς του Κωνσταντίνου Αργυρού
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνάντησε ξανά τον 50 Cent τρία χρόνια μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ που άφησε εποχή.

Ο επιτυχημένος Έλληνας καλλιτέχνης κάνει αυτές τις μέρες συναυλίες στην Αμερική, όπου, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στο φημισμένο Barclays Center της Νέας Υόρκης.

Κωνσταντίνος Αργυρός: Στη Νέα Υόρκη για συναυλία με τη σύζυγο & τον γιο του

Σε ένα διάλλειμα από τις συναυλίες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνάντησε τον 50 Cent και «ανέβασε» φωτογραφία τους στα stories του Instagram.  

Κατάμεστο το ΟΑΚΑ στη συναυλία του 50 Cent και του Κωνσταντίνου Αργυρού

Στη Νέα Υόρκη ο Αργυρός: Backstage συνάντηση με τον 50 Cent

Στη Νέα Υόρκη ο Αργυρός: Backstage συνάντηση με τον 50 Cent

Οι δύο καλλιτέχνες ανέπτυξαν βαθιά φιλία μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στην Αθήνα και έκτοτε έχουν ανοικτή γραμμή επικοινωνίας.

Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον 50 Cent στο ΟΑΚΑ το 2022 έγραψε ιστορία, με τη συναυλία, παραγωγή της Panik Live Productions, να συγκεντρώνει περίπου 50.000 θεατές και να γίνεται θέμα στα ελληνικά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης.

Αργυρός και 50 Cent ξανά μαζί: Η φωτογραφία που έγινε viral

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
 |
50 CENT
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top