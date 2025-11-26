Αργυρός και 50 Cent ξανά μαζί: Η φωτογραφία που έγινε viral

Όλη η Νέα Υόρκη στους ρυθμούς του Κωνσταντίνου Αργυρού

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνάντησε ξανά τον 50 Cent τρία χρόνια μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ που άφησε εποχή.

Ο επιτυχημένος Έλληνας καλλιτέχνης κάνει αυτές τις μέρες συναυλίες στην Αμερική, όπου, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στο φημισμένο Barclays Center της Νέας Υόρκης.

Σε ένα διάλλειμα από τις συναυλίες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνάντησε τον 50 Cent και «ανέβασε» φωτογραφία τους στα stories του Instagram.

Στη Νέα Υόρκη ο Αργυρός: Backstage συνάντηση με τον 50 Cent

Οι δύο καλλιτέχνες ανέπτυξαν βαθιά φιλία μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στην Αθήνα και έκτοτε έχουν ανοικτή γραμμή επικοινωνίας.

Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον 50 Cent στο ΟΑΚΑ το 2022 έγραψε ιστορία, με τη συναυλία, παραγωγή της Panik Live Productions, να συγκεντρώνει περίπου 50.000 θεατές και να γίνεται θέμα στα ελληνικά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης.