Αργυρός και 50 Cent ξανά μαζί: Η φωτογραφία που έγινε viral

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνάντησε ξανά τον 50 Cent τρία χρόνια μετά τη συναυλία στο ΟΑΚΑ που άφησε εποχή.
Ο επιτυχημένος Έλληνας καλλιτέχνης κάνει αυτές τις μέρες συναυλίες στην Αμερική, όπου, μεταξύ άλλων, εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στο φημισμένο Barclays Center της Νέας Υόρκης.
Κωνσταντίνος Αργυρός: Στη Νέα Υόρκη για συναυλία με τη σύζυγο & τον γιο του
Σε ένα διάλλειμα από τις συναυλίες, ο Κωνσταντίνος Αργυρός συνάντησε τον 50 Cent και «ανέβασε» φωτογραφία τους στα stories του Instagram.
Κατάμεστο το ΟΑΚΑ στη συναυλία του 50 Cent και του Κωνσταντίνου Αργυρού
Οι δύο καλλιτέχνες ανέπτυξαν βαθιά φιλία μετά τη μεγαλειώδη συναυλία στην Αθήνα και έκτοτε έχουν ανοικτή γραμμή επικοινωνίας.
Η εμφάνιση του Κωνσταντίνου Αργυρού με τον 50 Cent στο ΟΑΚΑ το 2022 έγραψε ιστορία, με τη συναυλία, παραγωγή της Panik Live Productions, να συγκεντρώνει περίπου 50.000 θεατές και να γίνεται θέμα στα ελληνικά και τα ξένα μέσα ενημέρωσης.
