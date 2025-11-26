Φάρμα: Η Ζωή ξεσπά σε κλάματα μετά την αποχώρηση του Βασίλη

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Φάρμα: Αποκλειστικό Απόσπασμα Από Το Επεισόδιο 26/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το αποψινό επεισόδιο της Φάρμας φέρνει συγκίνηση και ανατροπές, με επίκεντρο την αποχώρηση του Βασίλη και τις πρώτες ώρες της Ζωής χωρίς εκείνον. Το Breakfast@Star εξασφάλισε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο, όπου φαίνεται καθαρά η συναισθηματική φόρτιση της παίκτριας.

Ο Λεωνίδας Κουτσόπουλος ρωτά τη Ζωή πώς βιώνει τις πρώτες στιγμές χωρίς τον Βασίλη στο παιχνίδι.

Φάρμα Βασίλης: «Περιμένω να βγει η Ζωή γιατί μου λείπει»

Η παίκτρια φαίνεται επηρεασμένη, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της, δείχνοντας πόσο σημαντική ήταν η παρουσία του συμπαίκτη της για την ψυχολογία της μέσα στη Φάρμα.

 

Τα πρώτα δάκρυα της Ζωής μετά την αποχώρηση του Βασίλη

Φάρμα: Τα πρώτα δάκρυα της Ζωής μετά την αποχώρηση του Βασίλη

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

Παράλληλα, το επεισόδιο φέρνει και ένταση. Μια νέα δοκιμασία πρόκειται να ανατρέψει τις ισορροπίες, ενώ εξελίσσεται και μια κόντρα που κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών. Στο απόσπασμα βλέπουμε στιγμές χιούμορ και αμηχανίας κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, με τις στροφές και τις σβούρες να προκαλούν χαμόγελα αλλά και ένταση στους συμμετέχοντες.

Η επόμενη φάση της Φάρμας προβλέπεται να είναι καθοριστική, με τη μονομαχία του Αχυρώνα να αποτελεί το σημείο κλειδί της βραδιάς. Όπως φαίνεται, το συμβούλιο θα απουσιάζει, γεγονός που αυξάνει την αβεβαιότητα για το ποιοι θα επηρεαστούν περισσότερο και πώς θα διαμορφωθούν οι επόμενες συμμαχίες και στρατηγικές στο παιχνίδι.

Νέα δοκιμασία στη Φάρμα

Το επεισόδιο συνδυάζει συναισθηματικά φορτισμένες στιγμές με δυνατές δοκιμασίες, κρατώντας τους τηλεθεατές σε αγωνία για το ποιοι θα συνεχίσουν και ποιοι θα δουν νωρίτερα την έξοδο από το παιχνίδι. Η Ζωή και οι υπόλοιποι παίκτες καλούνται να διαχειριστούν την απουσία του Βασίλη, ενώ η ατμόσφαιρα στο αγρόκτημα παραμένει έντονα ανταγωνιστική και απρόβλεπτη.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε περισσότερα:
ΦΑΡΜΑ
 |
ΦΑΡΜΑ ΖΩΗ
 |
ΦΑΡΜΑ ΒΑΣΙΛΗΣ
 |
BREAKFAST@STAR
