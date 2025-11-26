Ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη σε δύο γαλοπούλες

O Ντόναλντ Τραμπ έδωσε χάρη σε δύο γαλοπούλες για την Ημέρα των Ευχαριστιών - Βίντεο ΣΚΑΪ

Και φέτος δύο γαλοπούλες τη γλίτωσαν χάρη στη μεγαλοψυχία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και δε θα βρεθούν σε κάποιο εορταστικό τραπέζι την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Η Gobble και η Waddle βρέθηκαν έξω από τον Λευκό Οίκο και ο Ντόναλντ Τραμπ με την απαραίτητη επισημότητα ανακοίνωσε ότι τους απονέμει «πλήρη, απόλυτη και άνευ όρων προεδρική χάρη».

εωα

Trump pardons a turkey for Thanksgiving. pic.twitter.com/b1i4wEZ621 — Clash Report (@clashreport) November 25, 2025

Κάνοντας μάλιστα και χιούμορ, είπε πως θα τις ονομάσει Τσακ και Νάνσι από τον ηγέτη της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ και τη Δημοκρατική Πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι.

«Θα τα ονόμαζα Τσακ και Νάνσι, αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι δε θα τους έδινα χάρη. Ποτέ δε θα έδινα χάρη σε αυτούς τους δύο», είπε.

Οι δύο τυχερές γαλοπούλες εκτράφηκαν στη Βόρεια Καρολίνα και παρουσιάστηκαν από τον πρόεδρο της Εθνικής Ομοσπονδίας Γαλοπούλας, Τζέι Τζαρντέν.

Το έθιμο της απονομής χάριτος στις γαλοπούλες

Οι Αμερικανοί γιορτάζουν κάθε χρόνο την Ημέρα των Ευχαριστιών την τέταρτη Πέμπτη του Νοεμβρίου. Πρόκειται για μια ημέρα όπου οι σύγχρονοι Αμερικάνοι εορτάζουν, σύμφωνα με τον μύθο, το πρώτο κοινό δείπνο που μοιράστηκαν το 1621 οι Pilgrims με την αυτόχθονη φυλή των Wampanoag.

Η γαλοπούλα άρχισε να γίνεται το κεντρικό πιάτο στις γιορτές από τον 19ο αιώνα, καθώς ήταν ένα πτηνό που μπορούσε να θρέψει πολλές οικογένειες λόγω του μεγέθους του, και το γεγονός ότι ήταν εύκολα διαθέσιμο σε πολλές περιοχές των ΗΠΑ. Η αφθονία τους και το γεγονός ότι μπορούσαν να θρέψουν μια μεγάλη οικογένεια συνέβαλαν καθοριστικά σε αυτή την εξέλιξη.

Έτσι λοιπόν, λίγες ημέρες πριν τον εορτασμό της Ημέρας των Ευχαριστιών, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απονέμει «χάρη» σε μια ή περισσότερες γαλοπούλες που επρόκειτο να θυσιαστούν για το εορταστικό τραπέζι.

Ο πρώτος πρόεδρος που προέβη σε αυτή την κίνηση, σύμφωνα με την εγκυκλοπαίδεια Britannica, ήταν ο Αβραάμ Λίνκολν το 1863, λόγω της επιμονής του γιου του Tad, όμως δεν υπάρχουν επαρκή ιστορικά στοιχεία για να επιβεβαιώσουμε την ακριβή αλήθεια της αφήγησης.

Το 1947, έπειτα από εντάσεις ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους πτηνοτρόφους εξαιτίας μιας οδηγίας για μείωση της κατανάλωσης πουλερικών, η Εθνική Ομοσπονδία Γαλοπούλας έστειλε στον τότε Πρόεδρο Χάρι Τρούμαν μια γαλοπούλα, εγκαινιάζοντας ένα νέο εθιμοτυπικό.

Ο Ρόναλντ Ρίγκαν ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο «pardon» (αμνηστία, χάρη) αναφερόμενος σε γαλοπούλα, όμως η παράδοση έλαβε την επίσημη μορφή που γνωρίζουμε σήμερα το 1989, όταν ο Τζορτζ Μπους την καθιέρωσε ως ετήσια τελετή στον Λευκό Οίκο.

Οι γαλοπούλες που λαμβάνουν την αμνηστία δεν επιστρέφουν στη φάρμα όπου έχουν εκτραφεί. Συνήθως μεταφέρονται σε αγροκτήματα ή κέντρα φιλοξενίας ζώων.

Από το 1999 και έπειτα, κάθε γαλοπούλα που λαμβάνει χάρη έχει και ένα όνομα, μια παράδοση που καθιέρωσε ο πρόεδρος Μπιλ Κλίντον.

Η Μελάνια παρέλαβε το χριστουγεννιάτικο δέντρο

Ο Λευκός Οίκος έχει μπει για τα καλά στις εορταστικές προετοιμασίες για τα Χριστούγεννα. Τη Δευτέρα η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ παρέλαβε το φετινό χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα στολιστεί στον Λευκό Οίκο.

Πρόκειται για ένα έλατο από το Μίσιγκαν, το οποίο έφτασε με άμαξα που έσερναν δύο άλογα.

Η Μελάνια το υποδέχθηκε φορώντας ένα μπεζ παλτό και μπορντώ δερμάτινα γάντια, τα οποία συνδύασε με ένα ζευγάρι καρό γόβες.

Το έλατο, τοποθετήθηκε στο Blue Room, όπου κάθε χρόνο εκτίθεται το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου. Το επιβλητικό έλατο προέρχεται από τη φάρμα Korson’s που κέρδισε το εθνικό διαγωνισμό της National Christmas Tree Association. Ο νικητής αυτού του διαγωνισμού παράγει το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου από το 1966.