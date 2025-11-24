Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε χριστουγεννιάτικα γλυκά στο σπίτι της!

Η περίοδος των Χριστουγέννων είναι για πολλούς η πιο όμορφη εποχή του χρόνου γεμάτη φως, μυρωδιές, παράδοση και οικογενειακές στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη.

Για την Εριέττα Κούρκουλου, όμως, οι φετινές γιορτές έχουν μια ιδιαίτερη γλυκύτητα, καθώς πρόκειται για τα δεύτερα Χριστούγεννα που περνά με την τετραμελή της πλέον οικογένεια. Πέρυσι τον Δεκέμβριο, η επιχειρηματίας και ο σύζυγός της, Βύρωνας Βασιλειάδης, υποδέχτηκαν το δεύτερο παιδί τους, κάνοντας την καθημερινότητά τους ακόμη πιο γεμάτη, ακόμη πιο φωτεινή.

Παρότι η ίδια αποφεύγει τα πολλά φώτα της δημοσιότητας, επιλέγει συχνά να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους αληθινές, αυθόρμητες στιγμές από τη ζωή της. Όχι στημένες φωτογραφίες, όχι επίσημα ενσταντανέ. Αλλά εικόνες που αποπνέουν ζεστασιά, αφοσίωση και οικογενειακή ισορροπία, στοιχεία που χαρακτηρίζουν απόλυτα τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να μεγαλώνει τα παιδιά της.

Αυτές τις μέρες, η κουζίνα του σπιτιού της έχει μετατραπεί σε ένα μικρό χριστουγεννιάτικο εργαστήρι. Ανάμεσα σε αλεύρι, άχνη, φόρμες για μπισκότα και γιορτινά τραγούδια, η κόρη του Νίκου Κούρκουλου και της Μαριάννας Λάτση περνά χρόνο με τα παιδιά της, δημιουργώντας γεύσεις και αναμνήσεις ταυτόχρονα. Δεν είναι απλώς η διαδικασία της ζαχαροπλαστικής, είναι ο χρόνος που αφιερώνει στα μικρά της, η ενέργεια που βάζει σε κάθε δραστηριότητα, η χαρά που νιώθει όταν τα βλέπει να ανακαλύπτουν τη μαγεία των γιορτών.

Εριέττα Κούρκουλου: Έφτιαξε τα πρώτα χριστουγεννιάτικα γλυκά με την οικογένειά της

Μακριά από lifestyle υπερβολές και θορύβους, οι στιγμές αυτές αποτυπώνουν μία γυναίκα που έχει επιλέξει συνειδητά να ζει με απλότητα και αυθεντικότητα. Μια μητέρα που δημιουργεί παραδόσεις μέσα από καθημερινές εικόνες, χτίζοντας στα παιδιά της μια τρυφερή σχέση με τις γιορτές - όχι μέσα από δώρα και εντυπωσιασμούς, αλλά μέσα από μικρές, ουσιαστικές πράξεις αγάπης.

Για την Εριέττα Κούρκουλου, η «συνταγή» των φετινών Χριστουγέννων είναι ξεκάθαρη: λίγη κανέλα, αρκετή ζάχαρη άχνη και πολύ, πάρα πολύ οικογενειακή θαλπωρή. Και αυτό, τελικά, είναι το πιο όμορφο δώρο των γιορτών.