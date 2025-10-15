Εριέττα Κούρκουλου: Εγκαινίασε το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα

Μια ιδιαίτερη και συγκινητική βραδιά έζησε η Εριέττα Κούρκουλου Λάτση, η οποία εγκαινίασε το «The Birth Center», το πρώτο Κέντρο Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 15 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τις γυναίκες που επιθυμούν να φέρουν στον κόσμο τα παιδιά τους με φυσικό τρόπο, σε ένα περιβάλλον σεβασμού και φροντίδας.

Το κέντρο δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία της Εριέττας Κούρκουλου και της μαίας της, Κατερίνας Γεωργακούλα, οι οποίες μοιράζονται το ίδιο όραμα: να προσφέρουν στις μέλλουσες μητέρες έναν χώρο όπου θα νιώθουν ασφάλεια, υποστήριξη και σεβασμό στη φυσική διαδικασία της γέννας.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» του Mega και στη δημοσιογράφο Ράνια Θεοδωρακοπούλου, η Εριέττα Κούρκουλου δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για την ολοκλήρωση ενός ονείρου που, όπως είπε, χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια για να γίνει πραγματικότητα.

«Είμαι πολύ τυχερή που εντάχθηκα σε αυτόν τον κόσμο μέσα από την Κατερίνα και τον δικό μου τοκετό, τον οποίο χάρη σε εκείνη μπόρεσα κι εγώ να βιώσω με αυτό τον σεβασμό. Αισθάνομαι βαθιά συγκίνηση και χαρά που φτάσαμε σε αυτό το σημείο, να γιορτάζουμε τα εγκαίνια του The Birth Center και να έχουν ήδη γεννηθεί μωρά στο κτήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια τόνισε πως το εγχείρημα αυτό είναι αποτέλεσμα πίστης και επιμονής, καθώς η ίδρυση ενός Κέντρου Φυσικού Τοκετού στην Ελλάδα δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Η Εριέττα Κούρκουλου έχει τα τελευταία χρόνια αναπτύξει έντονη δράση γύρω από θέματα μητρότητας και ευαισθητοποίησης για τον φυσικό τοκετό, προσπαθώντας να αλλάξει την κουλτούρα που επικρατεί στη χώρα μας.

Στην εκδήλωση των εγκαινίων έδωσαν το «παρών» πολλά γνωστά πρόσωπα. Ανάμεσά τους, η Μαριάννα Λάτση, μητέρα της Εριέττας, που βρισκόταν στο πλευρό της με συγκίνηση και περηφάνια, ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, καθώς και η δημοσιογράφος Αναστασία Γιάμαλη.

Η βραδιά κύλησε σε ιδιαίτερα ζεστό κλίμα, με τους παρευρισκόμενους να συγχαίρουν την Εριέττα Κούρκουλου για την πρωτοβουλία της, η οποία θεωρείται πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα. Το «The Birth Center» φιλοδοξεί να προσφέρει μια διαφορετική εμπειρία τοκετού, βασισμένη στην αγάπη, τον σεβασμό και τη φροντίδα της γυναίκας.

Η Εριέττα Κούρκουλου, γνωστή για τη δράση της μέσα από το ίδρυμα Save a Greek Stray, δείχνει πως συνεχίζει να επενδύει με πάθος σε κοινωνικές πρωτοβουλίες που κάνουν τη διαφορά. Όπως η ίδια έχει δηλώσει στο παρελθόν, στόχος της είναι να αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα και να βοηθήσει όσους χρειάζονται στήριξη – είτε πρόκειται για ανθρώπους είτε για ζώα.

Τα εγκαίνια του «The Birth Center» ήταν μόνο η αρχή. Η Εριέττα Κούρκουλου φαίνεται αποφασισμένη να συμβάλει ενεργά στην αλλαγή νοοτροπίας γύρω από τη μητρότητα και τον φυσικό τοκετό, προωθώντας ένα πιο ανθρώπινο και σύγχρονο μοντέλο γέννας για τις γυναίκες στην Ελλάδα.