Συγκλονίζει η νεαρή Έλλη που νίκησε τη νευρική ανορεξία: «Ζύγιζα 31 κιλά»

«Έκλαιγα και χτυπούσα τον εαυτό μου γιατί νόμιζα ότι ήμουν χοντρή»

Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Το Πρωινό
Έλλη Φωτιάδου: Η νεαρή που πάλεψε και νίκησε την νευρική ανορεξία μιλά για την περιπέτειά της / ANT1
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έχοντας φτάσει να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο λόγω της κατάστασης της υγείας της, η Έλλη Φωτιάδου μίλησε σε τηλεοπτική εκπομπή για τη μάχη που έδωσε με τη νευρική ανορεξία και το πώς κατάφερε να τη νικήσει. 

Το όμορφο κορίτσι έδωσε στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 -ώστε να προβληθούν- δύο σοκαριστικές φωτογραφίες από την περιπέτειά της, από τη φάση μάλιστα που ήταν στα πιο αδύνατά της. «Οι φωτογραφίες αυτές τραβήχθηκαν αφού βγήκα από το νοσοκομείο το 2021. Βγήκα, μου είπαν ότι είμαι καλά κι εγώ το πήρα τόσο προσωπικά που πήγα από 47 κιλά, 37. Και λίγο μετά έφτασα τα 31 κιλά». 

Στη φυλακή γονείς μπαλαρίνας που ζύγιζε 27 κιλά στα 17 της χρόνια

Η Έλλη Φωτιάδου έφτασε να ζυγίζει 31 κιλά

«Μου έλεγαν θα πεθάνεις από στιγμή σε στιγμή»

Μέσα από την εμφάνισή της στην εκπομπή, η νεαρή Έλλη θέλησε να στείλει μήνυμα προς όλους όσους μπορεί να βιώνουν κάτι αντίστοιχο. «Μου έλεγαν θα πεθάνεις από στιγμή σε στιγμή. Κατάφερα από 31 κιλά να είμαι σήμερα υγιής και να ζω. Δε μπορεί να θέλεις τη θέα, χωρίς να σκαρφαλώσεις». 

Ενώ έπασχε από νευρική ανορεξία, η Έλλη έβλεπε τον εαυτό της παχύ και τον τιμωρούσε διαρκώς. «Είχα φάει παραπάνω από ένα μήλο και νόμιζα ότι είχα πάθει υπερφαγικό επεισόδιο», λέει μεταξύ άλλων. «Έκλαιγα και χτυπούσα τον εαυτό μου, γιατί νόμιζα ότι ήμουν χοντρή». 

Οι επώνυμες που έδωσαν μάχη με τον «δαίμονα» της νευρικής ανορεξίας

Παραδέχεται ότι οι φίλοι της δεν της στάθηκαν σε αυτή την τόσο δύσκολη στιγμή της ζωής της και υπήρξαν μετρημένοι άνθρωποι στο πλευρό της. «Όταν ένας άνθρωπος δε σου στέκεται στις χειρότερες στιγμές σου δεν είναι φίλος. Ήμουν εντελώς μόνη μου στο σχολείο. Περνούσα τα διαλείμματα στις τουαλέτες κλαίγοντας και οι μόνοι άνθρωποι που μου στάθηκαν στη ζωή μου ήταν η μαμά και μετά η θεία  και η γιαγιά. Δηλαδή αυτά τα τρία άτομα ήταν στη ζωή μου που πραγματικά με στήριξαν με όλο τους το είναι». 

Φωτογραφίες από όταν η έλλη ζύγιζε 31 κιλά

«Δεν έβλεπα ότι ήμουν αδύνατη»

Οι συγκλονιστικές της περιγραφές για την περιπέτεια με τη νευρική ανορεξία δεν τελειώνουν εδώ. Το κορίτσι δεν κρύβει ότι δεν αντιλαμβανόταν το μέγεθος του προβλήματος και πού μπορούσε να οδηγήσει. «Δεν το έβλεπα καθόλου ότι ήμουν αδύνατη, ποτέ μου δεν το είδα όσο ήμουν ασθενής. Οι μόνες φορές που έτρωγα κάτι παραπάνω από μισό μήλο θα ήταν όταν ξυπνούσα το βράδυ και ένιωθα ότι το στομάχι μου γρατζουνάει τον εαυτό του». 

Η Γιολάντα πέθανε ξαφνικά σε νοσοκομείο - Στο εδώλιο 3 γιατροί για αμέλεια

Νευρική Ανορεξία: Ανησυχητικοί οι αριθμοί και στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα στατιστικά του Ελληνικού Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών των τελευταίων 2 ετών σημειώθηκε αύξηση κατά 150% στην προσέλευση εφήβων ασθενών με μέσο όρο ηλικίας τα 15 έτη και με μέση διάρκεια νόσου τους 12 μήνες. Το 85% των εφήβων ασθενών διαγνώστηκε με ανορεξία, είτε περιοριστικού είτε βουλιμικού τύπου.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε μια αύξηση 79% στην προσέλευση ενηλίκων, με διάρκεια νόσου άνω των 10 ετών. Αναλυτικά το 45% έπασχε από νευρική ανορεξία, το 22% από νευρική βουλιμία και το 33% από αδηφαγική διαταραχή.

Ο μέσος όρος ηλικίας των παραπάνω ενηλίκων ασθενών ήταν τα 28 έτη. Στο σύνολο τους, το  98% ήταν κορίτσια, έφηβες και γυναίκες. Τα αιτήματα για βοήθεια και θεραπεία από τις οικογένειες αυξήθηκαν κατά 220% προερχόμενα από  όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα,  το 45% προερχόταν από την Κρήτη, το 29% από τη Θεσσαλονίκη και το υπόλοιπο 26% από την υπόλοιπη Ελλάδα.

