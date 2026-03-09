«H γυναίκα του Λογοθετίδη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με τον εραστή της»

Δελαπόρτας: «H δεύτερη γυναίκα του Βασίλη Λογοθετίδη αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει με τον εραστή της»- Οι άγνωστες πτυχές της προσωπικής του ζωής / βίντεο The 2night show

Για άγνωστες πτυχές της προσωπικής ζωής του αείμνηστου κωμικού ηθοποιού Βασίλη Λογοθετίδη, μίλησε ο Μάκης Δελαπόρτας. Όπως αποκάλυψε, μετά τον δεύτερο άτυχο γάμο του, ορκίστηκε πως δε θα εμπιστευόταν ξανά καμία γυναίκα για γάμο.

Έτσι, εξηγείται πως ενώ έζησε έναν μεγάλο έρωτα με την ηθοποιό Ίλια Λιβυκού και ήταν ζευγάρι μέχρι τον θάνατό του το 1960, δεν παντρεύτηκαν ποτέ.

Ο «κωμικός των κωμικών», όπως τον χαρακτηρίζει, ήρθε από την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα, σε ηλικία 19 ετών.

«Παντρεύεται τη δεύτερη γυναίκα του και αποφασίζει η γυναίκα του να πάει να μάθει να σοφάρει. Όμως, η γυναίκα του ερωτεύεται τον δάσκαλο οδήγησης», αποκάλυψε ο Μάκης Δελαπόρτας στην εκπομπή The 2night show, με αφορμή τη βιογραφία του σπουδαίου ηθοποιού που έχει εκδώσει σε βιβλίο.

Δελαπόρτας: «H γυναίκα του Λογοθετίδη προσπάθησε να αυτοκτονήσει. Σκοτώθηκε ο εραστής της»

Στη συνέχεια, αποκάλυψε την απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει η γυναίκα του Λογοθετίδη, εξαιτίας του έρωτα που ζούσε με τον δάσκαλο οδήγησης.

«Εκείνα τα χρόνια, επειδή ο Λογοθετίδης ήταν ο σπουδαίος Λογοθετίδης και για την εποχή κάτι τέτοιο θα θεωρούταν μοιχεία, αποφασίζει το ερωτευμένο ζευγάρι να πάει να αυτοκτονήσει. Και πέφτουν σε έναν γκρεμό. Η γυναίκα του με τον εραστή της. Και σκοτώνεται εκείνος κι εκείνη δε σκοτώνεται. Και γίνεται στις εφημερίδες και στα έντυπα της εποχής ένα σκάνδαλο ότι του Λογοθετίδη η γυναίκα έκανε αυτό που έκανε.

Όμως, επειδή σέβονταν πάρα πολύ την προσωπικότητα του Λογοθετίδη και τον καλλιτέχνη Λογοθετίδη αποσιωπήθηκε. Υπήρχε μια μυστική συμφωνία από όλους και γράφτηκε στα έντυπα της εποχής το όνομα της κυρίας με το πατρώνυμό της και όχι Λογοθετίδη», περιέγραψε ο Δελαπόρτας.

«Από κει και πέρα, ορκίστηκε ότι δε θα εμπιστευόταν ξανά καμία γυναίκα για γάμο. Ήταν με την Ίλια Λιβυκού 15 χρόνια», επισήμανε. Το ζευγάρι δεν είχε παραδεχτεί ποτέ τη σχέση του.

«Ο θάνατός του ήταν σοκ για όλη την Αθήνα. Τον λάτρευε η Αθήνα και η κηδεία ήταν πάνδημη. Περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι - υπάρχουν και φωτογραφίες μέσα στο βιβλίο - είχαν κλείσει τη Μητροπόλεως. Ο κόσμος είχε συγκλονιστεί με τον χαμό του. Έφυγε στα 62 του, από πρόβλημα υγείας, αλλά δεν πρόσεχε κιόλας. Θα μπορούσε να ζήσει κι άλλα χρόνια», κατέληξε ο Μάκης Δελαπόρτας.