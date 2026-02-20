Βασίλης Λογοθετίδης: Ο μοναχικός κωμικός που δεν παντρεύτηκε ποτέ

Το βιογραφικό και ο έρωτας με την ηθοποιό Ίλια Λιβυκού

Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: finos Film
Αφιέρωμα στον Βασίλη Λογοθετίδη / Βίντεο: Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σαν σήμερα, στις 20 Φεβρουαρίου του 1960,  «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 62 χρόνων, ο σπουδαίος κωμικός του παλιού ελληνικού κινηματογράφου, Βασίλης Λογοθετίδης.

Γεωργία Βασιλειάδου: Ο κεραυνοβόλος έρωτας με τον σύζυγό της & ο θάνατος

Γνωρίζοντας τον Βασίλη Λογοθετίδη - Το βιογραφικό του ηθοποιού

  • Το πραγματικό όνομά του ήταν Βασίλης Ταυλαρίδης, ενώ το «Λογοθετίδης», καθιερώθηκε με το ντεμπούτο του στο θέατρο το 1919
  • Γεννήθηκε στο Μυριόφυτο της Ανατολικής Θράκης το 1898 και το 1915 αποφοίτησε από το περίφημο Ζωγράφειο Γυμνάσιο της Κωνσταντινούπολης
  • Τον επόμενο χρόνο εμφανίσθηκε ερασιτεχνικά σε θεατρική σκηνή της Κωνσταντινούπολης κάνοντας μεγάλη εντύπωση
  • Τα νεανικά του χρόνια τα έζησε στην Κωνταντινούπολη. Είχε δύο αδέλφια. Η αδελφή του αποφάσισε να ζήσει στην Αμερική, ενώ ο αδελφός του έμεινε μόνιμα στην Κωσνταντινούπολη

Γιώργος Φούντας: Ο γάμος με τη Ζώκα και το «όχι» σε ρόλο του Τζέιμς Μποντ

  • Ο Βασίλης Λογοθετίδης, ασχολήθηκε με το θέατρο ...κατά τύχη, όταν ο νεαρός τότε ηθοποιός αποφάσισε να εγκαταλείψει την Κωνσταντινούπολη και να έρθει στην Αθήνα, με τη σύντροφό του το 1918, λόγω των προβλημάτων που δημιουργούσαν οι γονείς τους στη σχέση τους. «Άστεγοι και χωρίς χρήματα, βρήκανε καταφύγιο στον θίασο Κοτοπούλη, που εκείνη την εποχή αναζητούσε ηθοποιούς…», αναφέρει η Φίνος Φιλμ

  • Συνεργάστηκαν με την Κοτοπούλη έως το 1946, ενώ το 1947 συγκρότησε αποκλειστικά δικό του θίασο
  • Συμμετείχε σε περισσότερες από 110 ελληνικές κωμωδίες και σε πάνω από 200 ξένα θεατρικά έργα, μεταξύ των οποίων τα: «Αρσενικό και παλιά δαντέλα» του Κέσσερλινγκ, «Έξυπνοι και κουτοί» του Γκάρσον Κάνιν, «Όπως σας αρέσει», «Βολπόνε» του Μπεν Τζόνσον, «Γαμπρός του κ. Πουαριέ» του Οζιέ, «Κνοκ» του Ζυλ Ρομαίν κ.ά. 
  • Ο Βασίλης Λογοθετίδης ήταν και από τους πρώτους ηθοποιούς του ελληνικού κινηματογράφου, ο οποίος πρωτοεμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη το 1933, στην ταινία Κακός δρόμος (1933). Ακολούθησαν οι: Μαντάμ Σουσού (1948), Οι Γερμανοί ξανάρχονται (1948), Ένα βότσαλο στη λίμνη (1952), Σάντα Τσικίτα (1953), Δεσποινίς ετών 39 (1954), Ούτε γάτα, ούτε ζημιά (1955), Η κάλπικη λίρα (1955), Ο ζηλιαρόγατος (1956) κ.ά.
  • Το 1957 έκανε περιοδεία σε 8 πόλεις της Αμερικής, ενώ ο δήμαρχος της πόλης του Πίτσμπουρκ του παρέδωσε το χρυσό κλειδί της πόλης, τιμή που δεν έχει ξαναγίνει σε Έλληνα ηθοποιό.

Ο έρωτας με την ηθοποιό Ίλια Λιβυκού και ο λόγος που δεν παντρεύτηκαν ποτέ

Παρά τον μεγάλο έρωτα με την ηθοποιό Ίλια Λιβυκού, συμπρωταγωνίστρία του στις περισσότερες ταινίες, ο Λογοθετίδης δεν παντρεύτηκε και δεν απέκτησε παιδιά. Οι δύο ηθοποιοί, oι οποίοι γνωρίστηκαν την περίοδο της Κατοχής, όταν ο Λογοθετίδης έμενε στο καμαρίνι του «Ρεξ, έζησαν ένα μεγάλο έρωτα. Παρόλα αυτά, οσπουδαίος κωμικός ήταν, κατά βάση, μοναχικός άνθρωπος.

Παρόλο που δεν ανέβηκαν ποτέ τα σκαλιά της εκκλησίας και δεν παραδέχτηκαν δημόσια τη σχέση τους, έμειναν μαζί έως τον θάνατο του Λογοθετίδη το 1960.

Καίτη Λαμπροπούλου: Ο θάνατος του συζύγου της & οι ταινίες δίπλα στην Αλίκη

Τον «πρόδωσε» η καρδιά του

Ο Βασίλης Λογοθετίδης είχε προβλήματα με την καρδιά του, ενώ το 1957 είχε υποστεί έμφραγμα. Αυτό όμως δεν στάθηκε εμπόδιο στο να συνεχίσει την υποκριτική που τόσο αγαπούσε.

Πέθανε στο σπίτι του στο Παλαιό Φάληρο από ανακοπή, ενώ η είδηση του θανάτου του έγινε πρωτοσέλιδο. Στην κηδεία του, έδωσαν το «παρών» για να τον αποχαιρετίσουν περισσότεροι από 50.000 Αθηναίοι.

Ο Βασίλης Λογοθετίδης, όταν βρισκόταν στη σκηνή, σκόρπιζε το γέλιο με μία και μόνο γκριμάτσα. Στους ρόλους του ενσάρκωνε το μέσο μεταπολεμικό Νεοέλληνα μικροαστό που έβγαινε από τη μιζέρια και προχωρούσε προς μια ελπιδοφόρα ανάπτυξη και γι'αυτό τον αγάπησε τόσο ο κόσμος. 

Είχαν πει για τον Βασίλη Λογοθετίδη...

  • Ντίνος Ηλιόπουλος: «Ο Λογοθετίδης υπήρξε παράδειγμα γενναίου καλλιτέχνου, που δε θέλησε να υποκύψει αμαχητί».
  • Δημήτρης Χορν: «Αν δεν υπήρχε το εμπόδιο της γλώσσας, θα είχε αναγνωριστεί από όλο τον κόσμο σαν ένας από τους μεγαλύτερους ηθοποιούς της εποχής μας».
  • Κάρολος Κουν: «Θρηνώ τον θάνατο του Λογοθετίδη και αισθάνομαι να έφυγε κάτι πολύτιμο».
  • Μαίρη Αρώνη: «ξέρω πως στη δική μου νεότερη γενιά δεν θα ξαναδούμε Λογοθετίδη. Δεν γεννιούνται συχνά οι μεγάλοι»….
  • Δημήτρης Μυράτ (εφημερίδα «Ελευθερία», 28/4/1963) «(…) Δεν υπήρξε ποτέ ωραίος, αλλά είναι κι αυτό ένα παράξενο χαρακτηριστικό των κωμικών, αρέσουν στις γυναίκες. Ο Λογοθετίδης είχε εξαιρετική επιτυχία. Σκυλιάζαμε οι νεότεροι του θιάσου, ο Μινωτής, εγώ, παριστάναμε τους καρδιοκατακτητές επί σκηνής, τις κατακτήσεις εκτός θεάτρου τις είχε εκείνος!…»
